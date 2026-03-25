2 अप्रैल के बाद ट्रंप लेंगे ईरान पर 'टर्न'? सोना-चांदी, तेल सब पर होगा बड़ा असर, ग्रहों की चाल दे रही अहम संकेत

इसे ट्रंप की मनमानी कहें या अनजाना डर जिसने दुनिया के कई देशों को युद्ध में झोंक दिया. भले ही इस युद्ध में सीधे तौर पर ईरान-इजरायल और अमेरिका मैदान में थे, लेकिन हमले कई देशों में झेले. उस पर स्‍टेट ऑफ होर्मूज पर आए संकट ने दुनिया के कई देशों में तेल, एलपीजी का जो संकट लाया, उसने भारत में भी बबाल मचाया. जाहिर है पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप पर टिकी हैं कि अब वो इस युद्ध को लेकर आगे क्‍या फैसला लेते हैं? हालांकि ट्रंप ने यह कहकर, 'ईरान का रुख अब समझदारी भरा है', युद्ध के जल्‍द खत्‍म होने की उम्‍मीद जगा दी है.

इस मामले में विशेषज्ञ तो अपने कयास लगा ही रहे हैं. वैसे भी ज्‍योतिषाचार्य भी ग्रहों की चाल की गणनाएं करने में जुटे हैं. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के अनुसार 2 अप्रैल 2026 से ग्रहों की चाल में महत्‍वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं जो युद्ध, सोने-चांदी, तेल की कीमतों और स्‍टॉक मार्केट को लेकर अहम संकेत दे रहे हैं.

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2 अप्रैल को टूटेगी घातक युति

2 अप्रैल 2026 को मंगल ग्रह गोचर करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इससे शनि की राशि कुंभ में बनी मंगल और राहु की युति टूटेगी. अभी मंगल ग्रह कुंभ राशि में हैं और राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं. यह युति युद्ध, हिंसा भड़काने वाली होती है. 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में आए थे और 28 फरवरी 2026 से ईरान-इजरायल और अमेरिका का युद्ध शुरू हो गया था. पहले ही हफ्ते में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्‍ला अली खामनेई को उनके परिवार के कई सदस्‍यों सहित मार दिया गया था. जिसके बाद ईरान ने इजरायल-अमेरिका समेत कई देशों पर तगड़ा पलटवार किया. अब 2 अप्रैल 2026 को मंगल के मीन में आते ही यह घातक युति टूटेगी और अंगारक योग खत्‍म होगा.

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खत्‍म होगा ईरान युद्ध?

ऐसे में अब सवाल यह है कि क्‍या मंगल-राहु की यह टूटने से युद्ध के खत्‍म होने की संभावना बन रही है, तो इसका जवाब है- हां. ज्‍योतिष की नजर से देखें तो अब यह युद्ध खत्‍म होने की ओर आएगा. हालांकि मीन राशि में मंगल की शनि के साथ युति होगी, जो विस्‍फोटक योग बनाएगी और इसे भी ज्‍योतिष में युद्ध, आपदा, राजनीतिक उथल-पुथल आदि का कारक माना गया है. साथ ही 14 अप्रैल 2026 तक सूर्य भी मीन राशि में मंगल और शनि के साथ मौजूद रहेंगे. जिससे 14 अप्रैल तक का समय देश-दुनिया में राजनीतिक फैसलों, युद्ध खत्‍म करने पर चर्चा आदि के लिए अहम रहेगा. साथ ही इस दौरान युद्ध खत्‍म करने को सकारात्‍मक खबर आ सकती है.

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गुरु की राशि में होने का लाभ

वैसे तो मंगल, शनि और सूर्य का साथ आना खतरनाक नतीजे देता है लेकिन इस बार यह उतना भयंकर नहीं होगा. इसके पीछे वजह है कि ग्रहों की यह युति गुरु की राशि मीन में हो रही है. मीन राशि के स्‍वामी देवगुरु बृहस्‍पति सबसे बड़े ग्रह हैं और ज्‍योतिष में उन्‍हें शुभ ग्रह माना गया है, जिससे इस खतरनाक युति का प्रभाव थोड़ा कम होगा. इस कारण यह स्थिति युद्ध खत्‍म होने के योग बना रही है.

सोना-चांदी, तेल, बाजार में आएगी तेजी या गिरावट?

जो देश युद्ध की चपेट में नहीं है, उन पर इस युद्ध का असर बड़े पैमाने पर हो रहा है. कच्‍चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे भारत समेत कई देशों की अर्थव्‍यवस्‍था पर सीधा असर हुआ है. सोने-चांदी के दामों और शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में ज्‍योतिष के अनुसार युद्ध खत्‍म होने के बाद तुरंत इनमें स्थिरता तो नहीं आएगी. बल्कि मई तक इसमें उतार-चढ़ाव या उथल-पुथल बनी रह सकती है. 11 मई 2026 को मंगल ग्रह मीन से निकलकर मेष राशि में जाएंगे, जिससे मीन में बनी शनि-मंगल की युति टूटेगी और इसके बाद भी सुधार देखने को मिल सकते हैं.



(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)