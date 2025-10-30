Advertisement
Tula November 2025 Rashifal: तुला राशि वालों के लिए शानदार रहेगा नवंबर महीना, मिलेगा पैसा, पढ़ें मासिक राशिफल

Libra Horoscope November 2025 Rashifal: तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना करियर, आर्थिक स्थिति, सेहत, लव लाइफ और यात्राओं के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें तुला राशि का नवंबर 2025 मासिक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 30, 2025, 07:16 AM IST
Tula November 2025 Rashifal: तुला राशि वालों के लिए शानदार रहेगा नवंबर महीना, मिलेगा पैसा, पढ़ें मासिक राशिफल

Libra Horoscope November 2025 Rashifal: नवंबर 2025 महीना तुला राशि के जातकों के लिए समय सामान्य रूप से शुभ रहेगा. इस महीने धन लाभ होने के योग हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा. साथ ही कोई नया प्रोजेक्‍ट या काम करने के लिए भी समय शुभ है. 

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

तुला आर्थिक राशिफल - आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है. नए निवेश या नए कार्य की शुरुआत के लिए समय शुभ रहेगा. किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ के सहयोग से लाभ की संभावना है. महत्‍वपूर्ण मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह लेना अच्‍छा है. यदि बजट बनाकर चलें और खर्च पर काबू रख सकें तो इस महीने काफी बचत कर सकते हैं. 

तुला करियर राशिफल - व्यवसायिक जीवन में अधीनस्थों से मतभेद या विरोध की स्थिति बन सकती है. संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें. नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय मिश्रित है. यात्राएं तनावपूर्ण और कम लाभकारी हो सकती हैं. अत्यावश्यक होने पर ही यात्रा करें, विशेषकर दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मे लड़के-लड़कियों की होती है ऊंचे और अमीर खानदान में शादी

तुला सेहत राशिफल - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह अनुकूल है. पुरानी बीमारियों जैसे गठिया या पाचन संबंधी समस्याओं में राहत मिलेगी. खान-पान पर ध्यान रखें. 

तुला ऐजुकेशन राशिफल - शिक्षा के क्षेत्र में समय अनुकूल है. छात्र मेहनत और एकाग्रता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं. पारिवारिक दृष्टि से कुछ तनाव रह सकता है. बुजुर्गों से मतभेद और आर्थिक चिंताएं उभर सकती हैं. बच्चों का प्रदर्शन सामान्य से 

तुला लव और फैमिली राशिफल - इस महीने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें. वरना परिजनों को आपसे शिकायत हो सकती है. किसी ट्रिप पर जाने की योजना बना सकते हैं. वहीं लव कपल्‍स के लिए समय बहुत अच्‍छा है, आपके बीच प्‍यार और भरोसा बढ़ेगा. ध्‍यान रखें कि अपनी मर्जी दूसरे पर ना थोपें. 

यह भी पढ़ें: मंगल का डबल गोचर देगा चौगुना लाभ, वजह जानकर खुशी से नाचने लगेंगे 3 राशि वाले लोग, प्‍यार-पैसे में...

 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

tula rashi november 2025

