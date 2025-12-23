Libra Horoscope Januray 2026 : तुला राशि के लिए करियर, आर्थिक, सामाजिक और सेहत के मामले में कैसा रहेगा जनवरी 2026, पढ़ें मासिक राशिफल

Advertisement
तुला मासिक राशिफल 2026 : तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति रोचक बनी हुई है. कुछ मामलों में हानि होगी तो कुछ में लाभ. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानें तुला राशिफल जनवरी 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:42 AM IST
Libra Horoscope January 2026 : ज्‍योतिष शास्‍त्र के अनुसार तुला राशि वालों के लिए यह माह स्वास्थ्य और धन-संपत्ति में सावधानी रखने की आवश्यकता के साथ-साथ परिवार, शिक्षा और यात्रा में सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. लिहाजा इस महीने ना तो जल्‍दी आपा खोएं और ना ही बहुत जोखिम लें. विस्‍तार से जानें जनवरी 2026 का मासिक तुला राशिफल.  

तुला आर्थिक राशिफल : वित्तीय दृष्टि से माह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन धैर्य और संयम से स्थिति को संतुलित रखा जा सकता है. नए निवेश या उद्यम को फिलहाल स्थगित रखना लाभकारी होगा. कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कुछ सहायता और मार्गदर्शन से लाभ मिल सकता है.

तुला नौकरी-व्‍यापार राशिफल : व्यावसायिक और कार्यक्षेत्र की स्थिति मिश्रित रहेगी. कार्यस्थल पर मतभेद और तनाव हो सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखना आवश्यक है. जोखिमपूर्ण या साहसिक कार्यों से दूरी बनाए रखना ठीक रहेगा. यात्राएं आंशिक लाभ दे सकती हैं, विशेषकर पश्चिम दिशा की यात्रा से.

तुला करियर एवं एजुकेशन राशिफल : शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए माह मिश्रित फल देगा. एकाग्रता और प्रेरणा बनाए रखने पर सीमित सफलता संभव है. अतिरिक्त परिश्रम और कोचिंग से परिणाम बेहतर हो सकते हैं. कला और विज्ञान से जुड़े छात्र अपनी रैंकिंग बनाए रखने में सफल रहेंगे.

तुला स्वास्थ्य राशिफल : इस माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम रहेंगे. सामान्य कमजोरी और मानसिक थकावट हो सकती है, साथ ही तंत्रिका तंत्र और पुरानी गठिया जैसी समस्याओं में थोड़ी कठिनाई हो सकती है. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और समय-निर्धारित कार्य करना लाभकारी रहेगा. सतर्कता और संयम से स्वास्थ्य सामान्य रूप से बेहतर रहेगा.

तुला यात्रा राशिफल : यात्रा के दृष्टिकोण से माह अनुकूल है. आवश्यक व्यवसायिक या पारिवारिक यात्राएं लाभकारी रहेंगी. रेल या सड़क मार्ग से की गई यात्रा अपेक्षाकृत सुरक्षित और लाभदायक होगी. पूर्व दिशा की यात्रा विशेष शुभ फल दे सकती है.

तुला फैमिली राशिफल : पारिवारिक वातावरण सामान्यतः संतुलित रहेगा. भाइयों के साथ मतभेद आ सकते हैं, इसलिए संयम और संवाद बनाए रखना आवश्यक है. दांपत्य जीवन में विश्वास बनाए रखने से संबंध मजबूत रहेंगे. बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना लाभकारी रहेगा. वहीं संतान पक्ष से यह माह मिश्रित रहेगा. अधिकांश बच्चे सामान्य प्रदर्शन करेंगे, पर कुछ में अनुशासन या व्यवहार संबंधी चुनौतियां आ सकती हैं. अतिरिक्त मार्गदर्शन और कोचिंग से वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे. खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

