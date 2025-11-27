December 2025 Monthly Libra Rashifal : तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर में सितारे धन-संपत्ति के लिहाज से अनुकूल बने हुए हैं. वित्‍तीय उन्‍नति होने के योग हैं. हालांकि तुला राशि के कारोबारियों को इस महीने कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. घर-परिवार में आनंददायी माहौल बना हुआ है. यहां पढ़ें विस्‍तृत तुला मासिक राशिफल दिसंबर 2025.

यह भी पढ़ें: 24 घंटे बाद दंडाधिकारी शनि बदलेंगे चाल, जुलाई 2026 तक 5 र‍ाशि वालों पर लुटाएंगे दौलत-शोहरत, रोज होगी मौज

तुला मनी राशिफल दिसंबर 2025 - माह अवधि के सितारे आपके लिए काफी उत्तम बन रहे हैं. अतः यह माह आपकी वित्तीय संभावनाओं के लिए अच्छा रहेगा. कला के संगीतकारों, नर्तकों, चित्रकारों, और अन्य कला जानकारों के लिए समयावधि काफी संतोषजनक बनी हुई हैं. अपनी कला का जादू बिखेरने में कला जगत कामयाब रहेगा. समय की शुभता आपको आर्थिक लाभ और रचनात्मक उत्पादन दोनों देगी. इससे आप संतोष का अनुभव करेंगे. अधीनस्थों और अपने नीचे कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की सेवाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करने और उनसे निपटने में आप सफल रहेंगे. नये उद्यमों में निवेश करने का परिणाम आपके लिए सुंदर मुनाफा हो सकता हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में बुध-शुक्र की धाकड़ युति 3 राशियों को देगी बंपर लाभ, खरीदनी पड़ जाएगी नोट गिनने की मशीन

तुला करियर राशिफल दिसंबर 2025 - माह अवधि के ग्रह एवं सितारों की स्थिति आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं बनी हुई हैं. अतः यह समय आपकी व्यावसायिक संभावनाओं के लिए उत्तम नहीं बना हुआ हैं. अधीनस्थों से अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए आपको अपनी ओर से प्रयास करने पड़ेगे. अपने अधीनस्थों के रोष को दूर करने की कोशिश करनी होगी. सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ उनसे वार्तालाप करना आपके लिए हितकारी रहेगा. निम्न वर्ग के शोषण की अपनी प्रवृत्ति पर आपको अंकुश लगाना चाहिए. यात्राओं के लिए यह अवधि बहुत सुखद और लाभप्रद नहीं बनी हुई हैं. परिस्थितियों के विपरीत होने से आपको ऐसी योजनाओं का त्याग करना चाहिए. दक्षिण दिशा की यात्रा करने से कुछ लाभ प्राप्ति हो सकती हैं. यह आपमें असुरक्षा और असंतोष की भावना को कुछ कम कर सकता है.

तुला करियर एवं स्‍टूडेंट राशिफल दिसंबर 2025 - शैक्षिक गतिविधियों के लिए यह माह काफी अनुकूल बना हुआ हैं, क्योंकि इस माह के सितारों की स्थिति आपके लिए सकारात्मक बनी हुई हैं. नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य कला विषयों में अध्ययन करने वाला छात्र वर्ग प्रेरित हो अपनी योग्यता और कौशल के जादू से सराहना प्राप्त करेगा. इस वर्ग को उल्लेखनीय सफलता की प्राप्ति हो सकती हैं. तकनीकी छात्रों को भी अपना कौशल दिखाने के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे. इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए इस वर्ग को अपनी पाठ्यपुस्तकों का अच्छा से अध्ययन करना होगा. प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले व्यक्तियों को सामान्य प्रयास करने से ही उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती हैं.

तुला लव एवं फैमिली राशिफल दिसंबर 2025 - आगामी माह में आपके परिवार की स्थिति अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से शुभ रहेगी. परिवार में किसी आनन्ददायक मांगलिक कार्य के होने की प्रबल सम्भावना है. पिता के प्रति आपके बढ़ते स्नेह व सेवा भाव से प्रभावित होकर वे आपको तहे दिल से आशीर्वाद देंगे और उनसे आर्थिक लाभ भी होगा. ऐसी ही सम्भावनाएं हैं कि सामाजिक रूप से आपसे निम्न स्तरीय व्यक्ति से आपको विशेष लाभ हो जो आगे चलकर आपके लिए वरदान साबित हो. अन्यथा भी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर ही रहेगी तथा उसमें किसी न किसी प्रकार का इजाफा अवश्य होगा.

आने वाले माह में आपके बच्चे अनुकूल गोचर के प्रभाव से उत्तम परिणाम लाने में सक्षम रहेंगे. बहुत से बच्चे अपने मां-बाप के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं. दैनिक क्ष्म में किये जाने वाले कार्यों में उत्तम उत्पादक कार्य का प्रदर्शन कर सकते हैं. यद्यपि किसी विशेष श्रेष्ठता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, परन्तु उनका प्रदर्शन अधिकतर सामान्य से श्रेष्ठ ही रहेगा. अधिकतर बच्चे अपने अभिभावकों को थोड़ा परेशान करने के बाद सही मार्ग पर आ जाएंगे. इसलिए नियमित व समुचित मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल दिसंबर 2025 - सितारों की शुभ स्थिति आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कर रही हैं. जिसके कारण इस माह में बन रहे योग आपकी स्वास्थ्य संभावनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं. माह अवधि में आपको कब्ज, पेट विकार, गठिया, कमजोर रक्त संचरण जैसी पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी न होने से आपको राहत मिलेगी. यह माह आपको सक्ष्यि और चुस्त रखेगा. बुखार, सूजन जैसी तीव्र किस्म की अचानक से होने वाली बीमारियां से राहत के भी आंशिक संकेत बन रहे हैं. इस माह की अवधि में आपको किसी प्रकार के गंभीर रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा. फिर भी माह अवधि में गले में संक्ष्मण से जुड़ी जटिलताएं होने पर इनका अच्छे से पता लगाके जांच की जानी चाहिए. स्वास्थ्य के लिए स्थिति सतर्कता की बनी हुई हैं.

तुला यात्रा राशिफल दिसंबर 2025 - यात्राओं के लिए इस माह के सितारों की भविष्यवाणी बहुत अनुकूल नहीं बन रही है. अतः इस माह में आप यात्राओं से लाभ पाने से वंचित रह जायेंगे. देश के भीतर या देश के बाहर पर प्रकार की यात्राएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहेंगी. यात्राओं के लिए आप रेल मार्ग या सड़क मार्ग का प्रयोग कर आंशिक विफलता दूर कर सकते है. नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में यात्राओं के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति न हो पाने के कारण आपका प्रदर्शन कमजोर रहने की संभावना बन रही है. समय की प्रतिकूलता में आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सितारों की स्थिति आपको शुभता देने की स्थिति में नहीं है. कुछ यात्राएं यदि आप अपने परिवार के साथ खुशी और आनंद प्राप्ति के लिए करते है तो इन यात्राओं में सुख का अभाव होगा. दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए अनुकूल रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)