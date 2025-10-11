Tula Sankranti 2025: तुला संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य देते समय करें इस मंत्रों का जाप, इन उपायों को कर पाएं अथाह पैसा और सम्मान!

Tula Sankranti 2025 Ke Mantra: सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं बल्कि हिंदू देवता भी हैं जिन्हें सूर्य देव और ग्रहों का राजा कहा जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार, 17 अक्टूबर 2025 सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है जिसका बहुत महत्व है. सूर्य देव कन्या राशि से निकल कर शुक्र की तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे जिससे तुला संक्रांति होगा. इस शुभ अवसर पर लोग नदी में स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे और उनकी उपासना करेंगे. संक्रांति तिथि पर सूर्य देव के साधक जप-तप भी करेंगे. तुला संक्रांति पर अगर कुछ विशेष सूर्य मंत्रों का जाप कर लें और कुछ आसान उपाय कर लें तो जीवन अनेक परेशानियों को दूर किया जा सकता है. कौन से सूर्य मंत्रों का जाप करें और किन उपायों को करें आइए जान लें.

सूर्य मंत्र का जाप करें

ध्यान दें कि करियर में तरक्की से लेकर व्यक्तित्व में निखार के लिए सूर्य मंत्रों का जाप करना अच्छे परिणाम से सकता है. सच्चे मन से किए गए सूर्य मंत्रों के जाप से सेहत का वरदान मिलता है और भारी से भारी कर्ज का बोझ उतरता है.

सूर्य मंत्र

"ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः" Add Zee News as a Preferred Source

"ॐ घृणिः सूर्याय नमः"

"ॐ ह्रीं घृणिः सूर्याय नमः"

"ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय सहस्रकिरणाय नमः"

"ॐ भास्कराय नमः"

"ॐ हिरण्यगर्भाय नमः"

"ॐ जगद्धिताय नमः"

"ॐ खगाय नमः"

"ॐ अरुणाय नमः"

"ॐ भानवे नमः"

सूर्य गायत्री मंत्र: "ऊँ आदित्याय विदमहे दिवाकराय धीमहि तन्न: सूर्य: प्रचोदयात ।।"

सूर्य का पौराणिक मंत्र

जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम ।"

तमोsरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोsस्मि दिवाकरम ।।"

सूर्य वैदिक मंत्र:

"ऊँ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यण्च ।"

हिरण्य़येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन ।।"

तुला संक्रांति के उपाय

तुला संक्रांति पर सुबह के समय उगते सूर्य को जल से अर्घ्य दें, व्यक्तित्व में निखार आएगा.

तुला संक्रांति पर सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय दूर होगा.

तुला संक्रांति पर सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करते हुए सूर्य देव को नमस्कार करें. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य रहेंगे.

तुला संक्रांति पर सूर्यदेव के निमित्त उपवास रखें, समाज में सम्मान प्राप्ति होगी.

तुला संक्रांति पर घर बार निकले तो गुड़-मिश्री खाकर ही निकलें. सभी काम बनेंगे. करियर में तरक्की

तुला संक्रांति के दिन पशुओं को उनके हिसाब का भोजन कराएं. जैसे बंदर को केला और गाय को चारा.

तुला संक्रांति पर जरूरतमंदों में जरूरी सामानों या तांबे के सामनों का धान करें. किस्मत चमक जाएंगी.

तुला संक्रांति पर तामसिक भोजन न करें. सूर्यदेव प्रसन्न होंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Vastu Tips: दिवाली पर दुरुस्त करें वास्तु, इन 5 चीजों को सही जगह पर रखते ही मां लक्ष्मी मुस्कुराकर करेंगी घर में प्रवेश!

और पढ़ें- Gajkesari Rajyog 2025: इस बार का गजकेसरी राजयोग अति शक्तिशाली, इन 3 राशि वालों के लिए खुल जाएगा पैसों का खजाना, बढ़ेगा भौतकि सुख!

और पढ़ें- Bhai Dooj 2025: भाई दूज के इन नियमों की अनदेखी करना हो सकता है अशुभ, जानें तिलक की सही दिशा और थाली की सामग्री!