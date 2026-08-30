/Tula (September 2026 Rashifal): सितंबर में तुला राशि वालों की बढ़ सकती है आय, लेनदेन को लेकर बरतें सावधानी!

Tula Rashifal September 2026: तुला राशि के लोगों के लिए सितंबर 2026 मिलाजुला रहने वाला है. तुला राशि से ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है. जैसे अभी वर्तमान में हम बात करें सूर्य की तो यह आपकी राशि से एकादश भाव में है. ऐसा 16 तारीख से 17 तारीख तक रहने वाला है. सूर्य जब भी तुला राशि से एकादश भाव में हो तो यह लाभ का भाव होता है. इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है. समस्याओं से बाहर निकलने का भाव होता है. यह बड़े लोगों से मिलने का भाव होता है. ऐसी स्थिति में मित्रों से मुलाकात हो सकती है.
तुला करियर राशिफल सितंबर 2026: अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो अब आपको निराश नहीं होना पड़ेगा. नौकरी प्राप्त हो जाएगी. वहीं, वर्तमान नौकरी में भी उन्नति का स्कोप बनेगा. किसी पर्टिकुलर जगह पर ट्रांसफर चाहते हैं तो उसकी भी संभावना काफी प्रबल है. व्यवसाय की दृष्टि से यह समय बहुत ही अच्छा है. अपने काम को आगे फैला सकते हैं. वर्तमान काम को आगे बढ़ाया जा सकता है. ये भी हो सकता है कि किसी नए कार्य में भी आप हिस्सा ले सकते हैं. यह आपकी समस्याओं को दूर करने वाला समय है. अगर आप क्रिएटिव क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी रचनात्मक बढ़ेगी.
महीने की 17 तारीख को दो ग्रह बड़े परिवर्तन में आते हैं. सूर्य आपकी राशि से द्वादश हो जाएगा और मंगल आपकी राशि से दशम हो जाएगा. तो दशम मंगल नीच का होगा. हालांकि गुरु के साथ होगा तो कार्य में विकास होगा. हो सकता है कि अचानक कार्यों का बोझ खासतौर पर नौकरी, ऑफिस, वर्किंग प्लेस पर बढ़ेगा. आपसे अपेक्षाएं बढ़ंगी. वहीं अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर पाने पर आपको तनाव हो सकता है. ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखें. ध्यान रखें कि किसी भी झंझट में न फंसें.
तुला आर्थिक राशिफल सितंबर 2026: धन की दृष्टि से यह समय अच्छा है. आय में वृद्धि के संकेत हैं. वहीं, सूर्य जब द्वादश हो जाएगा तो अचानक खर्चे आ सकते हैं, इन खर्चों को टाला नहीं जा सकता है. इन दिनों में लेनदेन जैसे मामलों में सावधानी बरतें. जिसके बारे में आप पूरी तरह से आश्वस्त न हों उस इन्वेस्टमेंट को भी न करें.
तुला फैमिली राशिफल सितंबर 2026: परिवार में आप कुछ रेनोवेशन वगैरह करवाने का विचार कर रहे हैं तो करवा सकेंगे. संतान पक्ष की ओर से काफी सुकून मिलेगा. शांति का माहौल बना रहेगा. संतान पक्ष का प्रदर्शन अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्तम रहेगा.
तुला लव राशिफल सितंबर 2026: महीने के फर्स्ट हाफ में आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होगा. कोई रिश्ते की बात चल रही है लेकिन बात बन नहीं रही है तो फर्स्ट हाफ में बात बनने की बड़ी गुंजाइश है. प्रेम प्रसंग में गहनता आएगी और सुख प्राप्त होगा. डेट पर जाने के मौके मिलेंगे.
कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए ठीक है. लेकिन महीने के 16-17 तारीख तक का समय बढ़िया है. इस दौरान सारे काम आपकी मर्जी से और आपके हिसाब से होंगे. वहीं सेकंड हाफ में खर्चे पर कटौती करें. वाद-विवाद की स्थिति से बचें
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)