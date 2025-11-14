Advertisement
trendingNow13001549
Hindi Newsऐस्ट्रो

Libra Horoscope 2026 : दुश्‍मन देखते रह जाएंगे और तुला राशि वाले नोटों के ढेर पर बैठ जाएंगे, पढ़ें तुला वार्षिक राशिफल 2026

Libra Yearly Horoscope 2026 : ज्‍योतिष के अनुसार तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 पैसे, करियर, सेहत, एजुकेशन, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, ट्रैवल और धर्म-कर्म के मामले में कैसा रहेगा? जानिए ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से तुला राशि का वार्षिक राशिफल 2026.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Libra Horoscope 2026 : दुश्‍मन देखते रह जाएंगे और तुला राशि वाले नोटों के ढेर पर बैठ जाएंगे, पढ़ें तुला वार्षिक राशिफल 2026

Tula Rashi Varshik Rashifal 2026 : साल 2026 में तुला राशि वालों को करियर में जबरदस्‍त तरक्‍की मिल सकती है. प्रमोशन के साथ सैलरी में भी तगड़ा इजाफा होगा. बिजनेस करने वालों को पार्टनरशिप से लाभ होने के योग हैं. आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी. लव लाइफ और मैरिड लाइफ में प्रेम-रोमांस बढ़ेगा. सेहत का ध्‍यान रखें. यहां विस्‍तार से पढ़ें तुला वार्षिक राशिफल 2026. 

तुला करियर राशिफल 2026 - वर्ष 2026 में तुला राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में प्रगति और प्रतिष्ठा का योग बन रहा है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और सम्मान प्राप्त होगा. व्यापार में नए अनुबंध या साझेदारी से लाभ मिलेगा. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपकी कार्यकुशलता सराही जाएगी. वर्ष के उत्तरार्ध में नई योजनाएं सफलता की ओर अग्रसर होंगी.

यह भी पढ़ें: गजकेसरी राजयोग में साल 2026 की शुरुआत, पहले हफ्ते से ही नोटों में खेलेंगे में वृषभ समेत इन राशियों के लोग

Add Zee News as a Preferred Source

तुला मनी राशिफल 2026 - तुला राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष मजबूत रहेगा. आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. किसी निवेश या संपत्ति खरीदने का अवसर मिलेगा. हालांकि मई से जुलाई के बीच अनावश्यक खर्चों से बचना होगा. वर्ष के अंत में लाभ और समृद्धि के योग बनेंगे.

तुला लव राशिफल 2026 - तुला राशि वालों के प्रेम जीवन में यह वर्ष उत्साह और स्थिरता लेकर आएगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी आकर्षक व्यक्तित्व का आगमन संभव है. जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच गहरा विश्वास बनेगा. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी. अक्तूबर के बाद रोमांटिक समय रहेगा.

यह भी पढ़ें: शनि-शुक्र के गजब संयोग में 2026 की शुरुआत, 3 महीनों में करोड़पति हो जाएंगे मिथुन समेत 4 राशि वाले लोग, कदम चूमेगी सक्‍सेस

तुला फैमिली राशिफल 2026 - परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहेगा. माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर में किसी शुभ कार्य की संभावना है. सामाजिक जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. मित्रों और सगे-संबंधियों से संबंध मधुर रहेंगे. घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा.

वहीं संतान के क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे. शिक्षा, खेल या कला के क्षेत्र में संतान की प्रगति देखकर मन प्रसन्न रहेगा. विवाह योग्य संतानों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से शुभ है. जो दंपत्ति संतान सुख की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए भी यह वर्ष अनुकूल है.

यह भी पढ़ें: सोना कितना भी महंगा हो, इन लोगों के लिए नहीं है टेंशन, गहने पहनना करवा देता है बंटाधार! जान लीजिए कारण

तुला स्‍टूडेंट्स राशिफल 2026 - तुला राशि के स्‍टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना मजबूत है. विद्यार्थियों को परिश्रम का उचित फल मिलेगा. उच्च शिक्षा या विदेश में अध्ययन के इच्छुक जातकों के लिए समय अनुकूल है. करियर में नई दिशा प्राप्त होगी, विशेषकर कला, कानून और कूटनीति के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए.

तुला हेल्‍थ राशिफल 2026 - तुला राशि वालों का साल 2026 के प्रारंभ में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु वर्ष के मध्य में मानसिक तनाव या नींद की कमी की समस्या हो सकती है. रक्तचाप और त्वचा संबंधी समस्याओं से सतर्क रहें. नियमित व्यायाम और योग का अभ्यास लाभ देगा. वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य पुनः सुदृढ़ होगा.

तुला ट्रैवल राशिफल 2026 - तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष के दौरान कई यात्राओं के योग हैं. कार्य से संबंधित यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. पारिवारिक यात्रा या धार्मिक भ्रमण से आनंद प्राप्त होगा. विदेश यात्रा की संभावना भी बन सकती है. यात्राएं आपको नई प्रेरणा और अवसर प्रदान करेंगी.

तुला राशि के लिए उपाय - धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. मां दुर्गा, मां लक्ष्मी या शुक्र ग्रह की उपासना से शुभ फल मिलेंगे. शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र दान करना लाभदायक रहेगा. किसी तीर्थ या पवित्र स्थल की यात्रा करने से मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Rashifal 2026

Trending news

By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
Pune
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें