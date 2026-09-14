/सीढ़ियों के नीचे तुलसी और शमी लगाना क्यों माना जाता है अशुभ? जानिए किन पौधों से बढ़ता है घर में तनाव

घर में हरे-भरे पौधे लगाने से ना केवल सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि परिवार में सुख-समृद्धि का वास भी होता है. हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को बेहद पवित्र और चमत्कारी माना गया है.
आमतौर पर लोग तुलसी और मनी प्लांट को घर में खुशी-खुशी लगाते हैं. वहीं भगवान शिव और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शमी का पौधा भी कई घरों में लगाया जाता है.
लेकिन अक्सर लोग जानकारी के अभाव में इन दोनों पौधों को एक ही स्थान पर आसपास रख देते हैं. आइए जानते हैं कि तुलसी और शमी को एक साथ रखना शुभ होता है या अशुभ और इसके वास्तु नियम क्या हैं.
तुलसी का पौधा सनातन धर्म में पूजनीय माना जाता है और इसे घर में लगाना बेहद शुभ होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए.
अगर आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में रखते हैं तो घर में माता लक्ष्मी का सीधा आगमन होता है. यदि आप इसे घर के अंदर स्थापित कर रहे हैं, तो पूजा घर के पास का स्थान इसके लिए सबसे उत्तम माना जाता है.
उत्तर-पूर्व दिशा में रखी तुलसी घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए बाहर रखती है.
शमी का पौधा शनिदेव और यमराज से संबंधित माना जाता है, इसलिए इसे लगाने के नियम बहुत सख्त होते हैं. वास्तु के अनुसार शमी के पौधे को यम की दिशा मानी जाने वाली दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए.
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शमी के पौधे को कभी भी घर के कमरे या मुख्य हॉल के अंदर नहीं लगाना चाहिए. इसे बालकनी, छत या मुख्य द्वार के पास खुले में लगाना शुभ होता है. हर शनिवार की शाम को शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष समाप्त होते हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी और शमी के पौधे को कभी भी बिल्कुल पास-पास या एक ही स्थान पर नहीं रखना चाहिए. इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों पौधों की शुभ दिशाएं और उनसे निकलने वाली ऊर्जाएं बिल्कुल अलग होती हैं.
जहां तुलसी को उत्तर-पूर्व यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी की दिशा पसंद है, वहीं शमी का संबंध दक्षिण दिशा से है.
दोनों के प्रभाव अलग होने की वजह से इन्हें एक साथ रखने पर वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे घर की सुख-शांति पर असर पड़ता है.
अगर आपके पास जगह कम है और आप दोनों पौधों को घर के प्रवेश द्वार पर ही रखना चाहते हैं, तो इसके लिए खास वास्तु नियम है. जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हों, तो ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा आपके बाईं ओर होना चाहिए.
वहीं शमी का पौधा आपके दाहिनी तरफ स्थापित होना चाहिए. इस तरह दोनों पौधों को अलग-अलग दिशाओं का सही संतुलन मिल जाता है. अगर आप इस नियम का पालन करते हैं, तो घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती और समृद्धि का वास बना रहता है.
पेड़-पौधों का सही इस्तेमाल घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकता है. यदि आप तुलसी और शमी दोनों को अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो वास्तु के इन दिशा-निर्देशों का हमेशा ध्यान रखें.
तुलसी की नियमित पूजा और शमी की शनिवार को सेवा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं. दोनों पौधों को उनकी सही दिशा और स्थान पर रखने से घर के सदस्यों की तरक्की होती है और परिवार में हमेशा खुशहाली और शांति का माहौल बना रहता है.