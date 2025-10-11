Advertisement
Tulsi Niyam: तुलसी देवी को जल देते समय अगर आप भी करते हैं ये 5 गलतियां, तो तिनके की तरह बह जाएगा घर का धन!

Tulsi Puja Niyam In Hindi: तुलसी के पौधे में कब जल डालना है और कैसे तुलसी देवी की पूजा करनी है इसमें की गई गलतियों से मां तुलसी, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु तीनों एक साथ क्रोधित हो सकते हैं जिससे घर में परेशानियां आ सकती है और धन हानि भी हो सकती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:49 PM IST
Tulsi Puja Niyam
Tulsi Puja Niyam

Tulsi Jal Niyam In Hindi: सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना जाता है बल्कि इसे तुलसी देवी के रूप में संबोधित किया जाता है. तुलसी का पौध अति पवित्र और पूजनीय माना गया है जिसमें औषधीय गुण होने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है. ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी वास करती है ऐसे में जिस घर में हरी भरी तुलसी देवी होती हैं उस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है. इसके अलावा भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है ऐसे में जब तुलसी देवी की सुबह शाम पूजा आराधना की जाती है और विधि विधान से जल अर्पित किया जाता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं.

तुलसी देवी से जुड़े नियम जानना जरूरी 
हालांकि तुलसी देवी को जल देने और पूजा से जुड़े नियमों को जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि तुलसी पूजा में की गलती से एक साथ मां तुलसी, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु तीनों क्रोधित हो सकते हैं और धन हानि के साथ ही कई और परेशानियां घर को घेर सकती हैं. 

तुलसी पर जल चढ़ाने के नियम
एकादशी तिथि पर तुलसी के पौधे में भूलकर भी जल न अर्पित करें. इस तिथि पर तुलसी देवी विष्णु जी के निमित्त एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं. ऐसे में जल देने से तुलसी जी का व्रत टूट जाएगा जिससे माता लक्ष्मी रुष्ठ सकती हैं. ऐसे करना घर में भारी धन हानि का कारक बन सकता है. एकादशी के तिथि पर केवल सुबह शाम तुलसी देवी के सामने दीपक जलाएं.

तुलसी के पौधे का सूखना अशुभ
कुछ तिथियों और दिन को छोड़कर तुलसी के पौधे में हर दिन जल चढ़ाया जाता है लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि पौधे में अधिक मात्रा में जल न चढ़ाएं इससे तुलसी के पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं. वहीं, पौधे में इतना कम जल भी न डाले की पौधा सूख जाएं क्यों कि किसी घर में तुलसी के पौधे का सूखना अशुभ माना जाता है. धन हानि और नकारात्मक ऊर्जा के घर में प्रवेश होने के आसार बढ़ जाते हैं.

कैसे कपड़े धारण करें
पुराणों के अनुसार, सुबह सवेरे जब भी तुलसी मां को जल अर्पित करें बिना सिला हुआ कपड़ा ही धारण करें. सिले हुए कपड़े पहनकर जब तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है तो इसका शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है.

दिशा का रखें ध्यान
मान्यता है कि तुलसी के पौधे को सही दिशा में ही लगाएं नहीं तो घर का वास्तु खराब हो सकता है. तुलसी के लिए दक्षिण दिशा वर्जित है. इस दिशा में तुलसी रखने से घर को वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा घेर सकती है. घर में तुलसी लगाने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर दिशा है.

जल देने का समय
धार्मिक मान्यता है कि तुलसी में जल देने का सबसे सही समय सूर्योदय काल है. अगर सूर्योदय के समय आपने तुलसी में जल दे दिया तब तो शुभ है लेकिन किसी और समय जैसे दोपहर या रात में जल दिया तो आप ऐसाकर अपने घर में आर्थिक संकट को बुलावा दे रहे हैं. ऐसा करने से धन हानि हो सकती है.

