घर में तुलसी का पौधा सूखना किस बात का इशारा है? जानिए सही दिशा और देखभाल के नियम

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है. लगभग हर घर के आंगन या बालकनी में आपको तुलसी का पौधा देखने को मिल ही जाएगा. मान्यता है कि जिस घर में हरी भरी तुलसी होती है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति रहती है.
लेकिन कई बार बहुत ध्यान रखने के बाद भी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है. वास्तु शास्त्र में इसे सिर्फ एक आम बात नहीं माना जाता है. इसके पीछे कुछ खास वजहें और संकेत बताए गए हैं. आइए समझते हैं कि तुलसी सूखने का क्या मतलब होता है और इसे हरा भरा रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
वास्तु और ज्योतिष की मानें तो तुलसी का अचानक सूख जाना घर में आने वाली किसी परेशानी या पैसों की तंगी का इशारा हो सकता है. कहते हैं कि तुलसी का पौधा घर पर आने वाली किसी भी बुरी नजर या नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर ले लेता है.
इसी चक्कर में वह सूखने लगता है. इसके अलावा ज्योतिष में तुलसी को बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है. अगर तुलसी सूख रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि बुध ग्रह कमजोर हो रहा है या पैसों का नुकसान हो सकता है. ऐसे में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होती है.
तुलसी का पौधा घर में लगाने का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसे सही जगह रखा जाए. वास्तु के हिसाब से तुलसी को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए.
इस दिशा में अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है. अगर वहां जगह न हो, तो आप इसे पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं. लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें. दक्षिण दिशा में रखने से घर में वास्तु दोष बनता है और फालतू के झगड़े बढ़ने लगते हैं.
तुलसी में जल चढ़ाते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. हमेशा सुबह नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर ही जल चढ़ाएं.
एक बात गांठ बांध लें कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में पानी नहीं डाला जाता. माना जाता है कि इन दिनों में तुलसी माता आराम करती हैं या निर्जला व्रत रखती हैं.
इसके अलावा बहुत ज्यादा पानी डालने से भी तुलसी की जड़ें सड़ जाती हैं. इसलिए पौधे में उतना ही पानी डालें जितनी जरूरत हो.
शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है. रोज शाम को तुलसी के पास घी का दिया जलाने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है. बस ध्यान रखें कि दिया सीधे जमीन पर न रखें.
इसके अलावा शाम के समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना या उन्हें हाथ लगाना भी मना होता है. अगर आपको पूजा के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए, तो उन्हें सुबह के वक्त ही तोड़कर रख लें.
अगर किसी वजह से आपकी तुलसी पूरी तरह सूख गई है, तो उसे तुरंत गमले से बाहर निकाल दें. सूखी हुई तुलसी को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता, इससे घर में नकारात्मकता आती है.
सूखी तुलसी को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी साफ जगह मिट्टी में दबा दें. उसे कभी भी कचरे में न फेंकें. इसके बाद उस खाली गमले में तुरंत नया और हरा भरा तुलसी का पौधा लगा दें और उसकी सही से देखभाल करें.
डिस्क्लेमर: ये लेख आम धार्मिक मान्यताओं, वास्तु शास्त्र और पारंपरिक जानकारियों पर आधारित है. इसका मकसद पाठकों को तुलसी के पौधे से जुड़े वास्तु नियमों की सामान्य जानकारी देना है.