Tulsi Puja: घर में लक्ष्मी का होगा प्रवेश... नोट गिनते-गिनते थक जाएंगे, तुलसी पूजा के समय करें इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप!

Tulsi ke Mantra: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे में साक्षात् मां लक्ष्मी के वास होने की मान्यता है. जिस घर में हर दिन नियम अनुसार तुलसी देवी की पूजा की जाती है और उनके मंत्रों का जाप होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. शास्त्रों में बताए गए विशेष मंत्रों के जाप के साथ जल अर्पण करने, दीप दान करने और पौधे की परिक्रमा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है.मां तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं ऐसे में तुलसी पूजा से श्रीहरि और मां लक्ष्मी दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं. आइए तुलसी जी के कुछ प्रभावशाली मंत्रों को जानें.

तुलसी जी के मंत्र

तुलसी जी के इस मंत्र का जाप करने से घर में आर्थिक स्थिरता आती है. ऐसे घर के लोगों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न होते जहां पर देवी तुलसी के मंत्रों का जाप किया जाता है. मानसिक शांति मिलती और दरिद्रता दूर होती है. घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है. धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं.

'महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते।।'

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मां तुलसी का पूजन मंत्र

मां तुलसी का पूजन मंत्र के जाप से घर में सुख-समृद्धि, सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. साधक को सौभाग्य प्राप्ति होती है. मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कृपा करते हैं. ऐसे घर के लोग एकता और प्यार के साथ रहते हैं जहां पर मां तुलसी की पूजा सुबह शाम होती है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है.

'तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।'

'धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।'

'लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।'

'तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।'

तुलसी माता का ध्यान मंत्र

'तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।'

'धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।'

'लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।'

'तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।'

तुलसी नामाष्टक मंत्र

तुलसी नामाष्टक मंत्र के नित्य जाप से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मंत्र जाप करने वाले साधक को अश्वमेध यज्ञ के जितना पुण्यफलों की प्राप्ति होती है.

'वृंदा वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी।'

'पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी।।'

'एतभामांष्टक चैव स्त्रोतं नामर्थं संयुतम।'

'य: पठेत तां च सम्पूज्य सौश्रमेघ फलंलमेता।।'

तुलसी स्तुति मंत्र

तुलसी स्तुति मंत्र का जाप करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है. यह मंत्र साधक को पापों से मुक्ति दिलाता है और उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है.

'देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः'

नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये।।'

'तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।'

'धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।'

'लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।'

'तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।'

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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