/Tulsi Plant Vastu: घर में इन जगहों पर तुलसी का पौधा लगाना बहुत अशुभ, मां लक्ष्मी उल्टे पांव लौट सकती हैं!

Where Not to Keep Tulsi: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को अति पवित्र माना जाता है. इस पौधे की धार्मिक मान्यता इतनी ज्यादा है कि नियमित रूप से इस पौधे की पूजा की जाती है. शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है. जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होता है. हालांकि इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि घर में किसी जगह पर तुलसी के पौधे को भूलकरभी न लगाएं.
धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में माता तुलसी की पूजा की जाती है वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है. आर्थिक तंगी दूरी होती है और सुख से जीवन गुजरता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि धर्म ग्रंथों और वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी के पौधे को घर की किस जगह पर न लगाएं.
वास्तु के अनुसार, कभी भी दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा न लगाएं. वास्तु अनुसार यह यमराज की दिशा है. इस दिशा में तुलसी का पौधा लगना से घर में नकारात्मकता बढ़ती है. उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा को तुलसी पौधा लगाना अति शुभ माना जाता है.
बेडरूम में गलती से भी तुलसी का पौधा न लगाएं यानी गमले में लगी तुलसी को सोने वाले कमरे में लग रखें. तुलसी के पौधे की पवित्रा बनी रहे इसके लिए बेडरूम इसे न रखें. यह कमरा दांपत्य जीवन से संबंधित है और तुलसी के पौधे की नियमित पूजा की जाती है. ऐसे में घर में वास्तु दोष लग सकता है.
रसोई घर में भूलकर भी तुलसी का पौधा न लगाएं. यह स्थान धुआं, महक और गैस से संबंधित है. ऐसे में पौधे में दोष लग सकता है और मां लक्ष्मी नराज हो सकती हैं.
बाथरूम और टॉयलेट के आसपास की जगह अपवित्र माना जाता है और तुलसी का पौधा पूजनीय है. ऐसे में इस जगह पर तुलसी देवी का पौधा रखना या लगाना घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और धन हानि हो सकती है.
घर के मुख्य दरवाजे के पास तुलसी का पौधा कतई न लगाएं. ऐसा करने से ‘द्वार वेध दोष’ लग सकता है यानी घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश के प्रवाह में रुकावट आ सकती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)