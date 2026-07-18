/Tulsi Plant Vastu: घर में इन जगहों पर तुलसी का पौधा लगाना बहुत अशुभ, मां लक्ष्मी उल्टे पांव लौट सकती हैं!

Where Not to Keep Tulsi: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को अति पवित्र माना जाता है. इस पौधे की धार्मिक मान्यता इतनी ज्यादा है कि नियमित रूप से इस पौधे की पूजा की जाती है. शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है. जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होता है. हालांकि इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि घर में किसी जगह पर तुलसी के पौधे को भूलकरभी न लगाएं.