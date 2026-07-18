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Tulsi Plant Vastu: घर में इन जगहों पर तुलसी का पौधा लगाना बहुत अशुभ, मां लक्ष्मी उल्टे पांव लौट सकती हैं!

Tulsi Plant Vastu: सनातन धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में आइए तुलसी के पौधा से जुड़े नियमों के बारे में जानें ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 18, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:35 PM IST
Tulsi Plant Vastu: घर में इन जगहों पर तुलसी का पौधा लगाना बहुत अशुभ, मां लक्ष्मी उल्टे पांव लौट सकती हैं!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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