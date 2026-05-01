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Vastu Tips: TV- फ्रिज, इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम्‍स बार-बार हो रहे हैं खराब? बड़े वास्‍तु दोष का है संकेत, भारी पड़ेगी अनदेखी

Vastu Dosh: बार-बार इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आइटम खराब हो रहे हैं? इसके पीछे वजह वास्‍तु दोष भी वजह हो सकता है. जिसे जल्‍द दूर कर लें, वरना बड़ी मुसीबत आ सकती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 01, 2026, 12:17 PM IST
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Vastu Tips: TV- फ्रिज, इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम्‍स बार-बार हो रहे हैं खराब? बड़े वास्‍तु दोष का है संकेत, भारी पड़ेगी अनदेखी

Vastu Dosh: घर में आजकर ढेरों इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम्‍स होते हैं- फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव, मिक्‍सर आदि. यदि ये बार-बार खराब हों तो ये अच्‍छा संकेत नहीं है. इसके पीछे वजह वास्‍तु दोष या खराब राहु जिम्‍मेदार हो सकता है. यदि समय पर वास्‍तु दोष को दूर न किया जाए तो ये ज्‍यादा बड़ी मुसीबत की वजह बन सकते हैं. 

इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरण रखने की सही दिशा 

यदि इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम्‍स गलत दिशा में रखे हों या पानी के पास रखे हों तो भारी वास्‍तु दोष पैदा करते हैं. इसलिए जरूरी है कि घर में इन्‍हें वास्‍तु अनुसार सही दिशा और जगह पर रखा जाए. वास्‍तु के अनुसार दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) या दक्षिण दिशा में इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम रखना सही होता है. 

बिजली के उपकरण का संबंध अग्नि तत्‍व से होता है. यदि इन्‍हें उत्‍तर या उत्‍तर-पूर्व दिशा में रखा जाए तो गंभीर वास्‍तु दोष पैदा होता है. 

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आग्‍नेय दिशा में न करें ये गलती 

ध्‍यान रखें कि आग्‍नेय दिशा में कभी भी गंदगी न रखें. न ही यहां पानी लीक हो. ये गलती भारी वास्‍तु दोष पैदा करती है. इससे घर के लोग बार-बार बीमार होते हैं. साथ ही बिजली के उपकरण खराब होते हैं. 

खराब राहु देगा तंगी 

राहु खराब होने से भी बिजली उपकरणों से संबंधित समस्‍याएं आती हैं. साथ ही यह मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी भी देता है. राहु का अशुभ प्रभाव तब और बढ़ जाता है जब घर में खराब या टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, चार्जर आदि पड़े हों. बिजली के तार अस्‍त-व्‍यस्‍त पड़े हों. लिहाजा ये समस्‍या दूर करें.  

(यह भी पढ़ें: ज्‍येष्‍ठ मास के 60 दिन बनेंगे गेम चेंजर! इन 5 राशियों को अचानक मिलेगी नई नौकरी, पैसा और सम्मान

ऐसे करें बचाव 

- जब भी घर में नया इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम लाएं तो शुभ मुहूर्त में ही लाएं और उसकी कुमकुम-अक्षत से पूजा करें. उस पर स्‍वास्त्कि का निशान बनाएं. 

- कभी भी शनिवार को, पंचक काल में इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम न खरीदें. 

- खराब राहु को ठीक करने के लिए शनिवार को कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है.

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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