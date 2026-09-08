/48 घंटे में वक्री होगा यूरेनस, 4 राशियों की जिंदगी में अचानक आएंगे बदलाव, फरवरी 2027 तक मिलेगा बड़ा फायदा!

ज्योतिष में यूरेनस को अचानक होने वाले बदलाव, नई परिस्थितियों और अप्रत्याशित घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है. आधुनिक ज्योतिष और पश्चिमी ज्योतिष में यूरेनस (अरुण ग्रह) को खासा महत्व दिया गया है. द्रिक पंचांग के अनुसार 10 सितंबर 2026 को यूरेनस वृष राशि में वक्री हो रहे हैं. धन-वैभव, प्रेम के दाता शुक्र की राशि वृष में यूरेनस की उल्टी चाल कुछ लोगों की जिंदगी अचानक सकारात्मक बदलाव ला सकती है.
ये ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी. यूरेनस 8 फरवरी 2027 तक वक्री रहेंगे, जिसके बाद यह पुनः मार्गी (सीधी चाल) हो जाएगा. वहीं यूरेनस ग्रह 19 मार्च 2025 से वृष राशि में हैं और 6 जुलाई 2031 तक इसी राशि में गोचर करेंगे. जानिए यूरेनस का वक्री काल किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा.
यूरेनस ग्रह वृष राशि में ही वक्री हो रहा है, जो आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है. एक तरफ आपकी पर्सनालिटी में जबरदस्त निखार आएगा. आपकी खूबसूरती-आकर्षण बढ़ेगा. कॉन्फिडेंस इसमें चार चांद लगाएगा. साथ ही आपकी सोच भी बदलेगी, जो आपको एक के बाद एक बड़ी सफलता दिला सकती है. आप करियर में ऊंचाईयां छुएंगे और आपकी समाज में नई पहचान बनेगी. आप इनोवेटिव काम के जरिए बड़ा लाभ पा सकते हैं.
कन्या राशि वालों को वक्री यूरेनस विदेश यात्रा के योग बना रहा है. साथ ही आर्थिक स्थिति में बदलाव आ सकता है. आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी. धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या घर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है.
मकर राशि के पंचम भाव (त्रिकोण भाव) में यूरेनस हैं और उनकी वक्री चाल इस राशि वाले स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स और रिसर्च से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ दे सकती है. स्कॉलरशिप, प्राइज मनी या बड़े पैकेज की नौकरी मिल सकती है. शेयर मार्केट और क्रिएटिव फील्ड के लोगों को अचानक पैसा मिल सकता है. संतान की ओर से अच्छी न्यूज मिल सकती है.
कर्क राशि वालों को यूरेनस ग्रह कारोबार में बड़ा फायदा दे सकता है. आपको पैसे कमाने के नए-नए रास्ते मिलेंगे. यदि आप इस समय का पूरा लाभ ले पाया तो तगड़ा पैसा कमाएंगे. नेटवर्क, दोस्त, क्लाइंट्स सभी की मदद मिलेगी. इस समय में आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)