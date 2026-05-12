Arun Gochar in Krttika Nakshatra 2026 May: 12 मई 2026 को अरुण ग्रह कृत्तिका नक्षत्र में पद गोचर करने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में अरुण ग्रह (Uranus) को अचानक बदलाव, नियम तोड़ने और तकनीकी उन्‍नति का कारक माना जाता है. अरुण ग्रह 7-8 साल में राशि परिवर्तन करते हैं लेकिन इस दौरान कई बार नक्षत्र परिवर्तन करते हैं.

इस समय अरुण ग्रह कृत्तिका नक्षत्र के तृतीय पद में हैं और 12 मई 2026 से चतुर्थ पद में गोचर करेंगे. 12 जुलाई 2026 तक अरुण ग्रह इसी स्थिति में रहेंगे 4 राशियों की जिंदगी में अचानक सकारात्‍मक बदलाव लाएंगे. जानिए अगले 2 महीने का समय किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है.

मेष राशि: बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा

अरुण ग्रह का नक्षत्र पद गोचर मेष राशि वालों के करियर के लिए शुभ रह सकता है. लंबे समय से नौकरी-व्‍यापार में जो चुनौतियां थीं, अब वे दूर होंगी. बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. नौकरी में बदलाव करने के इच्‍छुक लोगों की इच्‍छा पूरी होगी. कारोबार में नए संपर्कों का लाभ मिलेगा. अटका हुआ पैसा मिलेगा. खोई हुई इज्‍जत वापस आएगी. ऑनलाइन और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ हो सकता है.

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वृषभ राशि : अचानक बदलेगी जिंदगी

इन 2 महीनों में वृषभ राशि वालों की जिंदगी में अचानक कई बदलाव आएंगे. भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. पद-प्रतिष्‍ठा बढ़ेगी. अविवाहितों की शादी हो सकती है. करियर में अप्रत्‍याशित परिवर्तन आ सकता है. नई नौकरी या ऊंचा पद मिलने के योग हैं. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे.

सिंह राशि: सफलता मिलेगी

सिंह राशि वालों को ये 2 महीने बड़ी सफलता दे सकते हैं. कुछ जातकों को बड़ी तरक्‍की मिल सकती है. नौकरी वर्ग को बॉस का सपोर्ट मिलेगा. कारोबार में नई योजनाओं पर काम करने से लाभ होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. बढ़े हुए खर्चों पर अब लगाम लग सकती है. छात्रों के लिए समय शुभ है.

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धनु राशि: करियर में बड़े बदलाव के योग

धनु राशि वालों के लिए अरुण ग्रह का यह गोचर जीवन में बड़े बदलाव आने का संकेत दे रहा है. खासतौर पर करियर संबंधी सफलता मिल सकती है. नई नौकरी तलाश रहे लोगों की तलाश पूरी होगी. निवेश से लाभ होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रिश्‍तों में सुधार आएगा. मीडिया, तकनीक से जुड़े लोगों के लिए यह समय करियर में नई ऊंचाइयां दे सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)