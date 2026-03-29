Advertisement
trendingNow13157865
Hindi Newsऐस्ट्रोपुण्य कमाने के लिए सबसे उत्तम है वैशाख का महीना, जानें कब से हो रहा है शुरू और क्या है इसका महत्व

पुण्य कमाने के लिए सबसे उत्तम है वैशाख का महीना, जानें कब से हो रहा है शुरू और क्या है इसका महत्व

Vaishakh Month 2026: वैशाख महीने का हिंदू धर्म में बड़ा महत्‍व है. पुण्‍य कमाने के लिए इस महीने को सर्वश्रेष्‍ठ माना गया है. जानिए इस साल वैशाख कब से शुरू होगा और कब खत्‍म होगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 29, 2026, 03:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैशाख महीने का महत्‍व और नियम.
वैशाख महीने का महत्‍व और नियम.

Vaishakh Kab Se Lagega 2026: चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन से वैशाख महीना प्रारंभ होता है. हिंदू कैलेंडर के इस दूसरे महीने में पवित्र नदियों में स्‍नान करने, दान करने, पक्षियों के लिए दाना-पानी रखने का बड़ा महत्‍व है. मान्‍यता है कि इस महीने में किए गए शुभ कार्य अक्षय पुण्‍य देते हैं. इसी महीने में अक्षय तृतीया पर्व भी मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार वैशाख महीना 3 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा और 1 मई 2026 को खत्‍म होगा. 

नया सौर वर्ष भी होगा शुरू 

वैशाख महीने की एक खास बात यह भी है कि आमतौर पर इसी महीने से नया सौर वर्ष भी प्रारंभ होता है. सूर्य राशि चक्र की पहली राशि मेष में जब गोचर करता है तो उसे मेष संक्रांति कहते हैं और नया सौर वर्ष शुरू होता है. इस साल 14 अप्रैल 2026 को मेष संक्रांति है. यानी कि इसी दिन सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे. 

(यह भी पढ़ें: मूलांक की तरह भाग्‍यांक से भी पता चलता है भविष्‍य, जानिए किस भाग्‍यांक के लोगों को जीवन में मिलती है बड़ी सफलता)

Add Zee News as a Preferred Source

 

शुभ योगों में शुरू हो रहा वैशाख महीना 

पंचांग के अनुसार, वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तिथि 2 अप्रैल को सुबह 07:41 बजे से प्रारंभ होगी और 3 अप्रैल को सुबह 08:42 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर वैशाख माह का शुभारंभ 3 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार से होगा. इस साल वैशाख कृष्‍ण प्रतिपदा के दिन व्याघात योग और चित्रा नक्षत्र रहेगा. इसके अलावा हर्षण योग और फिर शाम को स्वाति नक्षत्र रहेगा. इन शुभ योगों में वैशाख महीने का प्रारंभ शुभ फल देगा. 

(यह भी पढ़ें: 40 दिन अस्‍त रहने के बाद होगा शनि उदय, अप्रैल से खत्‍म होंगे 3 राशि वालों के दुख, चारों ओर से आएंगी खुशियां-पैसा)

वैशाख महीने का महत्व

स्‍कंद पुराण के अनुसार, दे​वर्षि नारद ने राजा अंबरीष को वैशाख माह के महत्व का वर्णन करते हुए कहा था कि जिस प्रकार से सभी विद्याओं में वेद और मंत्र, पेड़ों में कल्पतरु, गायों में कामधेनु, पक्षियों में गरुड़, धातुओं में सोना उत्तम माने गए हैं, वैसे ही साल के 12 महीनों में वैशाख को श्रेष्ठ माना गया है. इस माह में स्नान और दान से प्राप्त किए गए पुण्य अक्षय होते हैं, यानी कि वे कभी नष्ट नहीं होते हैं. 

(यह भी पढ़ें: अप्रैल में 5 बड़े गोचर से चमकेंगी ये 4 राशियां, 3 राजयोग देंगे पद-पैसा और प्‍यार, पढ़ें सभी राशियों पर असर)

वैशाख माह में ये काम जरूर करें 

- वैशाख महीने में जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है. राहगीरों के लिए प्‍याऊ रख सकते हैं. जब भी संभव हो शरबत पिला सकते हैं. 
- पक्षियों के लिए दाना-पानी रखें. गाय को पीने के लिए पानी रखें. 
- पितरों के लिए जल का तर्पण करें. इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है. 
- वैशाख महीने में गरीबों को जूते, छाता, सूती कपड़ों का दान करना बहुत अच्‍छा होता है. 
- इसके अलावा रसीले फलों, ठंडे पेय का दान करें. 
- रोजाना भगवान विष्‍णु की पूजा करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

vaishakh month 2026

Trending news

गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
West Bengal Election 2026
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
Gujrat
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
Ashok Kharat
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
Assembly Election 2026
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
PM Modi
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
West Bengal Election 2026
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
तेल संकट: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है भारत की एनर्जी स्ट्रैटजी?
PM Modi
तेल संकट: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है भारत की एनर्जी स्ट्रैटजी?
ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
tulip garden
ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
Noida International Airport
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
DNA
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें