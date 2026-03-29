पुण्य कमाने के लिए सबसे उत्तम है वैशाख का महीना, जानें कब से हो रहा है शुरू और क्या है इसका महत्व

Vaishakh Month 2026: वैशाख महीने का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है. पुण्य कमाने के लिए इस महीने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है. जानिए इस साल वैशाख कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा.
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Vaishakh Kab Se Lagega 2026: चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन से वैशाख महीना प्रारंभ होता है. हिंदू कैलेंडर के इस दूसरे महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, दान करने, पक्षियों के लिए दाना-पानी रखने का बड़ा महत्व है. मान्यता है कि इस महीने में किए गए शुभ कार्य अक्षय पुण्य देते हैं. इसी महीने में अक्षय तृतीया पर्व भी मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार वैशाख महीना 3 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा और 1 मई 2026 को खत्म होगा.
वैशाख महीने की एक खास बात यह भी है कि आमतौर पर इसी महीने से नया सौर वर्ष भी प्रारंभ होता है. सूर्य राशि चक्र की पहली राशि मेष में जब गोचर करता है तो उसे मेष संक्रांति कहते हैं और नया सौर वर्ष शुरू होता है. इस साल 14 अप्रैल 2026 को मेष संक्रांति है. यानी कि इसी दिन सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे.
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पंचांग के अनुसार, वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तिथि 2 अप्रैल को सुबह 07:41 बजे से प्रारंभ होगी और 3 अप्रैल को सुबह 08:42 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर वैशाख माह का शुभारंभ 3 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार से होगा. इस साल वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन व्याघात योग और चित्रा नक्षत्र रहेगा. इसके अलावा हर्षण योग और फिर शाम को स्वाति नक्षत्र रहेगा. इन शुभ योगों में वैशाख महीने का प्रारंभ शुभ फल देगा.
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स्कंद पुराण के अनुसार, देवर्षि नारद ने राजा अंबरीष को वैशाख माह के महत्व का वर्णन करते हुए कहा था कि जिस प्रकार से सभी विद्याओं में वेद और मंत्र, पेड़ों में कल्पतरु, गायों में कामधेनु, पक्षियों में गरुड़, धातुओं में सोना उत्तम माने गए हैं, वैसे ही साल के 12 महीनों में वैशाख को श्रेष्ठ माना गया है. इस माह में स्नान और दान से प्राप्त किए गए पुण्य अक्षय होते हैं, यानी कि वे कभी नष्ट नहीं होते हैं.
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- वैशाख महीने में जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है. राहगीरों के लिए प्याऊ रख सकते हैं. जब भी संभव हो शरबत पिला सकते हैं.
- पक्षियों के लिए दाना-पानी रखें. गाय को पीने के लिए पानी रखें.
- पितरों के लिए जल का तर्पण करें. इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है.
- वैशाख महीने में गरीबों को जूते, छाता, सूती कपड़ों का दान करना बहुत अच्छा होता है.
- इसके अलावा रसीले फलों, ठंडे पेय का दान करें.
- रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करें.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)