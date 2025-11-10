Advertisement
करियर में समस्‍याएं आना कमजोर गुरु का हैं लक्षण, अब वक्री चाल लाएगी बड़ा संकट, आज से करने लगें ये काम

Guru Vakri 2025: 11 नवंबर 2025 से गुरु वक्री हो रहे हैं, इसका असर लोगों के करियर, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सुख, सौभाग्‍य पर पड़ेगा. जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर है, उन पर इसका सबसे ज्‍यादा असर होगा.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 10, 2025, 08:17 AM IST
Kamjor Guru ke Lakshan aur Upay: गुरु यानी कि बृहस्‍पति ग्रह को ज्‍योतिष में देवगुरु का दर्जा दिया गया है. गुरु ग्रह ज्ञान, सुख, सौभाग्‍य के कारक हैं. कुंडली में गुरु शुभ हो तो जातक सुखी जीवन जीता है. उसे खूब मान-सम्‍मान भी मिलता है. कामों में भाग्‍य का साथ मिलता है. वहीं कमजोर करियर से लेकर निजी जीवन तक में भारी समस्‍याएं देता है. चूंकि 11 नवंबर 2025 से गुरु वक्री होने जा रहे हैं, ऐसे में गुरु अशुभ प्रभाव देंगे. जिससे उन लोगों को कष्‍ट हो सकता है, जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर है. 

यह भी पढ़ें : महाविनाश लेकर आ रहा है साल 2026, बाढ़-भूकंप जल प्रलय के साथ युद्ध का होगा शंखनाद, पर सोने के दाम...

कमजोर गुरु के लक्षण 

कुंडली में गुरु कमजोर है या मजबूत इसका पता कुछ लक्षणों से लगाया जा सकता है. यदि गुरु कमजोर हो तो जातक की शिक्षा में समस्‍या होती है, पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, आर्थिक तंगी या हानि बनी रहती है. व्‍यक्ति भ्रम की स्थिति में रहता है, वह सही निर्णय नहीं ले पाता है. करियर में बाधाएं आती हैं. मेहनत के बाद भी करियर में सफलता नहीं मिलती है. वह चाहकर भी चीजों का सुख नहीं ले पाता है. संपत्ति का विवाद बना रहता है. संकट के समय उसे मदद नहीं मिल पाती है. वह अनैतिक और नास्तिक हो जाता है. 

यह भी पढ़ें : 5 राशि वालों के अमंगलकारी साबित होगा मंगल का अस्‍त होना, घुट-घुटकर जिंएगे 4 महीने, बचाव के तरीके भी जान लें

कमजोर गुरु के उपाय 

यदि गुरु कमजोर हो तो इसके दुष्‍प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए. ताकि गुरु बलवान होकर शुभ फल देने लगे. गुरु बलबान हो तो जातक उच्‍च शिक्षा पाता है. वह बेहद ज्ञानी होता है, साथ ही उसे हर कदम पर भाग्‍य का साथ मिलता है. उसकी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है. करियर में खूब सफलता पाता है. लिहाजा गुरु कमजोर हो तो कुछ उपाय आज से ही आजमाने लगें. साथ ही ज्‍योतिषी की सलाह लेकर पुखराज धारण कर सकते हैं. 

- गुरुवार को व्रत रखें साथ ही भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें.
- गुरुवार को पीली वस्तुओं जैसे- पीले कपड़े, बेसन से बनी चीजों का दान करें. 
- मंदिर में पूजन सामग्री का दान करें. 
- रक्तदान करें.
- गुरु के मंत्र 'ऊं ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' या 'ऊं बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जप करें.
- केले के पेड़ के नीचे गाय के घी का दीया जलाएं.
- रिश्तों में ईमानदारी बरतें, अपने पार्टनर को धोखा ना दें. 
- गुरुजनों, शिक्षकों, ब्राह्मणों का सम्मान करें.
- गाय की सेवा करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Guru Vakri 2025

