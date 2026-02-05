Love Astro Tips: वेलेंटाइन डे आने से पहले करने ये ज्योतिष उपाय, प्यार जरूर होगा पूरा

Love Astro remedies On Valentine Day 2026 ke Upay: फरवरी महीने में कुछ सिंगल लोग प्रेम पाने का प्रयास करते हैं तो कुछ प्रेमी जोड़ा प्यार के दिन को सेलिब्रेट करते हैं. हम बात कर रहे हैं वेलेंटाइन डे की. अगर आप भी अपना प्यार पाना चाहते हैं तो वेलेंटाइन डे के जिन कुछ ज्योतिष उपाय कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं. आइए इन उपायों के बारे में जानें.

शुक्र को मजबूत करें

प्रेम के लिए शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव होना जरूरी है. वैलेंटाइन डे के दिन भूलकर भी काले कपड़े न पहने और न तो काले रंग का गिफ्ट चुने. इससे शुक्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में इस दिन लाल, गुलाबी और पीले रंग के कपड़े पहनें. इससे शुक्र मजबूत होगा और प्रेम में सफलता मिल सकती है.

हरी चूड़ियां और पीले कपड़े

लड़कियों को वैलेंटाइन डे पर हाथों में हरी चूड़ियां और पीले कपड़े धारण करने चाहिए. कुंडली में में इस बात की जांच करनी चाहिए कि कालसर्प दोष तो नहीं, इसके लिए पूजा उपासना करनी चाहिए. मंगल दोष की जांच करके भी प्रेम विवाह संबंधी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है.

भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा

इस दिन पूरे विधि-विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. पूजन के बाद ‘ओम लक्ष्मी नारायण नमः’ मंत्र का तीन माला जाप करें. ऐसा करने से सच्चा प्यार की प्राप्ति होती है.

मां दुर्गा की पूजा

मां दुर्गा की पूजा करके घर से निकले. पूजा के समय माता को लाल चुनरी चढ़ाएं. इस एक उपाय को वैलेंटाइन डे के दिन जरूर करें. इससे मनचाहा प्यार प्राप्त होगा. विधि-विधान से शिव जी का रुद्राभिषेक करें तब भी प्रेम में सफलता प्राप्त हो सकती है.

श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा

सच्चा प्यार पाना है तो भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की एक साथ वाली तस्वीर या प्रतिमा की पूजा करें. ॐ हुं ह्रीं सः कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से भी प्रेम पाने का रास्ता निकल जाएगा. भगवान श्रीकृष्ण पर शहद छिड़कें और ॐ द्रां, द्रीं, द्रौं सः शुक्राय नमः मंत्र का सच्चे मन से जाप करें. इस उपाय से खोया प्यार भी मिल सकता है.

