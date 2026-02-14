Advertisement
Horocope Today 14 feb 2026 : वैलेंटाइन डे का दिन कुछ राशि वालों के लिए यादगार हो सकता है. आज प्रेमी से ढेर सारे प्‍यार के साथ सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. पढ़ें 14 फरवरी 2026 का राशिफल.  

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Feb 14, 2026, 05:30 AM IST
Love Rashifal Today : दैनिक राशिफल के अनुसार कन्‍या राशि वाले लोग वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर से प्‍यार भरी बातें करें, उसकी आलोचना करने से बचें. वहीं कुंभ राशि वाले लोग आज प्‍यार में डूबे रह सकते हैं. जानिए वैलेंटाइन डे सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा. ये है आज का राशिफल 14 फरवरी 2026 -   

मेष
आज भावनाएं थोड़ी तीव्र रहेंगी और आप अपने विचार खुलकर व्यक्त करना चाहेंगे. कार्यक्षेत्र में कोई बातचीत या मीटिंग आपके पक्ष में जा सकती है, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जिससे मन हल्का भी होगा. प्रेम जीवन में आकर्षण रहेगा, पर अपेक्षाएं ज्यादा रखने से निराशा संभव है. आर्थिक मामलों में संतुलन रहेगा, लेकिन दिखावे पर खर्च से बचें.
उपाय: लाल फूल देवी को अर्पित करें.

यह भी पढ़ें: भयंकर इमोशनल होते हैं ये मूलांक वाले लोग, प्‍यार में लुट-पिट कर भी नहीं आती अक्‍ल, कई दिन तक बहाते हैं आंसू

वृष
आज थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं. काम में रूकावटें आएंगी. गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें. सट्टेबाजी में धन निवेश किया जा सकता है. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद हो सकता है. आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए अशुभ रहेगा. आपकी बांई टांग में दर्द हो सकता है. अपनी भाषा में संतुलन रखें अन्यथा आपको अनावश्यक समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

मिथुन
आज बातचीत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. कार्यक्षेत्र में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य से हल्की नोकझोंक संभव है, लेकिन जल्द सुलझ जाएगी. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, पर मन की चंचलता से बचें. खर्च अचानक बढ़ सकता है. अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे. व्यापारी को किसी नए सांझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति होगी. कोर्ट कचहरी के मामले में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. जीवनसाथी से संबंध अच्छा होगा. ससुराल पक्ष की तरफ से धन प्राप्ति या आर्थिक सहायता के संकेत हैं. आपके बच्चे अधिक साहसी बनेंगे. विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे. अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें.
उपाय: हरे वस्त्र धारण करें.

कर्क
मन भावुक रहेगा और छोटी बातें भी असर डाल सकती हैं. कार्यक्षेत्र में किसी पर भरोसा करने से पहले स्थिति को समझना जरूरी होगा. परिवार का साथ मानसिक सुरक्षा देगा. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी. आज आपका स्वास्थ्य ढीला रह सकता है. आपको अपने छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए. अपने मन की बात तथा अपने कार्य करने की रणनीति को किसी अन्य के साथ साझा न करें. अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं. जहां तक सम्भव हो किसी से उधार धन या वस्तु न लें, वापसी करने में मुश्किल आ सकती है. आप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी. किसी अनावश्यक वाद-विवाद से बचें. विपक्षी लोग आपको निशाना बनाने का प्रयास करेंगे.
उपाय: चावल का दान करें.

यह भी पढ़ें: मार्च में महागोचर, 3 पावरफुल ग्रह आएंगे एकसाथ, 4 राशि वालों को होगा सबसे ज्‍यादा लाभ

सिंह
विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे. प्रेमी युगल लोगों के लिए आज का दिन सौभाग्यदायक रहेगा. व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य रहेगा. यदि आप सट्टे में निवेश करना चाहते हैं तो आजका दिन ऐसा करने के लिए श्रेष्ट रहेगा. आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे. आज नेतृत्व क्षमता उभरकर आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी पहल सराही जाएगी. परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा. प्रेम जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी है. धन को लेकर सोच स्पष्ट रखें. ऊर्जा अच्छी रहेगी.
उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें.

कन्या
दिन विश्लेषण और सुधार का है. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने काम को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा. परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. प्रेम जीवन में आलोचना से बचें. खर्च सोच-समझकर करें. आपको अपनी माता जी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा. यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है. आज के दिन एयर कंडिशनर, रेफ्रीजेरेटर, वाशिंग मशीन, टी.वी. व कम्प्यूटर आदि खरीदना शुभ रहेगा. आप सिनेमा देखने या पिकनिक मनाने निकलेंगे. आपके खर्चे बढ़ेंगे. जीवनसाथी से मधुरतम संबंध रहेंगे. घर पर कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य या गृह सज्जा से संबंधित कार्य होगा. किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में शामिल होने के भी संकेत हैं.
उपाय: गणेश मंत्र का जप करें.

तुला
आज संबंधों में सामंजस्य बनाने की कोशिश रहेगी. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, लेकिन निर्णय टालने की प्रवृत्ति नुकसान दे सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन जरूरी है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आज आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी. आपका कोई नया मित्र बन सकता है. पड़ोसियों से सम्बन्धों मंे सुधार होगा. सम्भव है कि किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर में किसी उत्सव में भाग लेने का अवसर मिले. वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं दुर्घटना का डर है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. अनावश्यक व बाहरी भोजन करने से बचें. किसी पुराने मित्र से सम्पर्क बनेगा या अचानक मुलाकात हो सकती है.
उपाय: इत्र या सुगंध का प्रयोग करें.

वृश्चिक
भीतरी शक्ति आज जागृत रहेगी. कार्यक्षेत्र में गोपनीय बातें आपके काम आ सकती हैं. परिवार में सीमाएं तय करना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में गहराई रहेगी, पर शक से बचें. आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है जिसके कारण आप तनाव और थकानग्रस्त रह सकते हैं. आपके छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका आत्मविश्वास बनाये रखेगा. आप अपनी हिम्मत से कोई निर्णय लेंगे और उसकी सफलता के लिए खूब मेहनत करेंगे. इसलिए धैर्य बनाये रखें और अपना कार्य चालू रखें. पैसा कड़ी मेहनत से ही प्राप्त होगा. जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. आपके बच्चे भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे.
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

यह भी पढ़ें: लव पार्टनर के जमकर पैसे ऐंठते हैं इस मूलांक वाले लोग, बातों में फंसाकर करवाते हैं जेब ढीली!

धनु
आज विस्तार और सीख का दिन है. कार्यक्षेत्र में कोई नई जानकारी लाभ देगी. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में खुलापन रहेगा. खर्च सीमित रखें. आज आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा या आप किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होंगे. आर्थिक पक्ष से संतुष्ट रहेंगे. आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे. आप अपनी वाणी से दूसरों का मन मोह लेंगे. आज आप खरीद-फरोख्त का विचार और कार्यक्रम रद्द करके घर पर ही रहेंगे. आपकी दाहिनी आंख में कुछ समस्या आ सकती है. आपको विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति संभव है. आपको पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा.
उपाय: पीली दाल का दान करें.

मकर
जिम्मेदारी और अनुशासन आज प्राथमिक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत दिखेगी, लेकिन धैर्य रखना होगा. परिवार में आपकी भूमिका मजबूत रहेगी. प्रेम जीवन में दूरी महसूस हो सकती है. आज का दिन अपव्यय व उदासी को दर्शा रहा है. आपको प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. यात्रा पर जाते समय सावधान रहें. प्रेमी प्रमिका के लिए आज का दिन एक दूसरे का संग प्राप्त करने के लिए शुभ है.
उपाय: शनिदेव का ध्यान करें.

कुंभ
आज अलग सोच आपको अलग पहचान दे सकती है. कार्यक्षेत्र में नया विचार चर्चा में आएगा. परिवार में बदलाव की बात हो सकती है. प्रेम जीवन में स्वतंत्रता की चाह रहेगी. आज का दिन निवेश करने के लिए विशेष शुभ है. मुश्किल की घड़ी में आज किया गया निवेश आपके लिए सहायता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा. आपकी वाणी मधुर रहेगी और लव पार्टनर आपकी ओर आकर्षित होगा. कुछ लोगों के आपके घर में मेहमान बनकर आने की अप्रत्याशित संभावनाएं हैं. आप उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें. परंतु अथक परिश्रम करने से बचें क्योंकि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं दिखती है.
उपाय: नीले फूल अर्पित करें.

मीन
भावनात्मक जुड़ाव गहरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता उभरेगी. परिवार के साथ समय मन को शांति देगा. प्रेम जीवन में अपनापन बढ़ेगा. आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. निश्चित रूप से आप समाज में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे. व्यापारियों को आज निश्चित रूप से अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं. यह समय सट्टे में निवेश करने के लिए शुभ है. आप आत्मनिर्भर रहेंगे. कुल मिलाकर दिन आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लिए जाएं तो अच्छा रहेगा.
उपाय: दूध या मिठाई का दान करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

Rashifal

