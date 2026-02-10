Valentine Day 14 February 2026 Love Rashifal : वैलेंटाइन डे स्‍पेशल टैरो कार्ड लव राशिफल के अनुसार मेष राशि वालों के लिए प्रेम का यह दिन गलतफहमियां दूर करके पार्टनर्स को साथ लाएगा. वहीं कर्क राशि वालों के लिए यह समय पुराने प्‍यार को भूलकर आगे बढ़ने का है. वहीं तुला राशि वालों को प्‍यार में कमिटमेंट बढ़ाने की जरूरत है. अपनी बर्थडेट के अनुसार जानिए लव राशिफल.

वैलेंटाइन डे स्‍पेशल लव राशिफल 14 फरवरी 2026

मेष राशि (बर्थडेट : 21 मार्च - 19 अप्रैल)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय रिश्तों में सुधार लाने का है. प्रेम संबंधों की गलतफहमियां दूर होंगी और किसी पुराने पार्टनर से फिर से संपर्क हो सकता है. विवाहित जातकों के लिए, यदि वे अपने जीवनसाथी को उपहार दें या बाहर डिनर पर ले जाएँ, तो उनका रिश्ता और मजबूत होगा. यह समय प्रेम को खुलकर व्यक्त करने का सही है.

वृषभ राशि (बर्थडेट : 20 अप्रैल - 20 मई)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है. लंबे समय से रिश्ते में जो समय, ऊर्जा और धन दिया गया है, उसका अब सकारात्मक परिणाम मिलेगा. आप अपने पार्टनर को कोई कमिटमेंट दे सकते हैं. विवाहित जातक यदि पुराने भरोसे की समस्याओं को भूलकर एक-दूसरे पर विश्वास करते हैं और गलतफहमियों से बचते हैं, तो उनका रिश्ता मजबूत होगा. इस सप्ताह पार्टनर को ड्रेस दिलाना अच्छा रहेगा.



मिथुन राशि (बर्थडेट : 21 मई - 20 जून)

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने ज़िद छोड़नी चाहिए और अपने पार्टनर से माफ़ी मांगना बेहतर होगा. आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है और आपकी वजह से उनके मन में कई शिकायतें हैं, क्योंकि अनजाने में आपने उनका दिल दुखाया है. रिश्ते को संभालने की पहल आपको करनी होगी. विवाहित जातक अपने जीवनसाथी की कद्र करें, उन्हें पूरा सम्मान दें, और उन्हें खास महसूस कराने के लिए सोने का कोई उपहार दे सकते हैं.



कर्क राशि (बर्थडेट : 21 जून - 22 जुलाई)

कर्क राशि के जातकों को पिछले पार्टनर के प्रति अफसोस नहीं करना चाहिए. उन्हें माफ करें और आगे बढ़ें; इस सप्ताह नया रिश्ता शुरू किया जा सकता है. विवाहित जातक यदि जीवनसाथी से नाराज़ हैं, तो खुलकर संवाद करें और बातचीत को बेहतर बनायें. परिवार के सामने पार्टनर के लिए खुद से नाश्ता बनाना रिश्ते में मिठास जोड़ देगा.



सिंह राशि (बर्थडेट : 23 जुलाई - 22 अगस्त)

सिंह राशि के जातकों को अपने गिले-शिकवे दूर करने चाहिए. केवल कॉल या मैसेज पर बात करने के बजाय पार्टनर के साथ डेट पर जाएं और पूरा समय दें, ताकि बातचीत की दूरी खत्म हो सके. इस Valentine पर आप अपने पार्टनर को चॉकलेट उपहार में दे सकते हैं. विवाहित जातक पुराने मुद्दों को भूलकर रिश्ते की नई शुरुआत करें और अपनी मन की बात खुले तौर पर कहें. अपने पार्टनर से डरे नहीं; वे आपको समझेंगे. उन्हें “I love you” जरूर कहें और भरोसा दिलाएं कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे.



कन्या राशि (बर्थडेट : 23 अगस्त - 22 सितंबर)

कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने पार्टनर के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए. उन्होंने आपके अच्छे-बुरे समय में साथ दिया है, इसलिए उन्हें बतायें कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं. विवाहित जातकों को यह समझना होगा कि आपका पार्टनर भी उतna ही महत्वपूर्ण है. उनके आने से आपके परिवार में सकारात्मक बदलाव आए हैं. इस सप्ताह आप अपने पार्टनर को कोई शृंगार का सामान उपहार में दे सकते हैं.



तुला राशि (बर्थडेट : 23 सितंबर - 22 अक्टूबर)

तुला राशि के जातकों को अपने रिश्ते में कमिटमेंट देने की जरूरत है. यदि आप बहुत धीरे चलेंगे, तो पार्टनर परेशान होंगे. इस सप्ताह किसी भी निर्णय को टालना ठीक नहीं है. परिवार से बात करें और पार्टनर को यह एहसास दिलाएँ कि आप उनके लिए प्रतिबद्ध हैं. विवाहित जातकों को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कि वे अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं या नहीं. यदि आप साथ रहना चाहते हैं, तो माफ करें और उनके पसंदीदा खाने की चीज़ जरूर दें.



वृश्चिक राशि (बर्थडेट : 23 अक्टूबर - 21 नवंबर)

वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन किसी भी रिश्ते में आने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. दूसरों की बातों में आकर पार्टनर का प्रस्ताव न ठुकराएँ. पार्टनर को समय दें और अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करें. विवाहित जातकों को दूसरों की बातों में नहीं आकर खुद निर्णय लेना चाहिए. पार्टनर पर चिल्लाएँ नहीं और पुराने विवादों को भूल जाएँ. इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के लिए कैंडललाइट डिनर जरूर करें.



मकर राशि (बर्थडेट : 22 दिसंबर - 19 जनवरी)

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने पार्टनर से अपेक्षाएँ कम करनी चाहिए. यदि कोई गलती हुई है, तो सुधारें. अब निर्णय लेने का समय है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि वे भी थक चुके हैं. विवाहित जातक पुराने विवादों को भूलकर रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं और पार्टनर को चाँदी की पायल उपहार में दे सकते हैं. यदि नया रिश्ता है, तो उस पर पूरी तरह ध्यान दें.

कुंभ राशि (बर्थडेट : 20 जनवरी - 18 फरवरी)

कुंभ राशि के जातकों को इस Valentine अपने पार्टनर को ज्यादा प्यार देना चाहिए. पार्टनर को समझने और उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करें. उन्हें मोटिवेट करें और यह एहसास दिलाएँ कि उनके होने से आपकी दुनिया पूरी है. विवाहित जातक यदि लंबे समय से पार्टनर को घुमाने या डेट पर नहीं ले गए हैं, तो उन्हें कहीं बाहर ले जाएँ या लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएँ और कोई सरप्राइज प्लान करें ताकि रिश्ता और मजबूत हो.



मीन राशि (बर्थडेट : 19 फरवरी - 20 मार्च)

मीन राशि के जातकों को इस Valentine अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहिए. यदि रिश्ते में दूरी या गलतफहमी आई है, तो उसे दूर करें और पूरी मेहनत और भावनाएँ लगाएँ. पार्टनर को “I love you” और “Thank you” कहें और उन्हें यह एहसास दिलाएँ कि आप उनके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. विवाहित जातक अपने पार्टनर को बताएं कि आपका रिश्ता और मजबूत हुआ है. उन्हें सरप्राइज दें और हिल स्टेशन पर घूमाने ले जाएँ. भविष्य में उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी बना सकते हैं.

