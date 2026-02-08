साप्‍ताहिक लव राशिफल 9 से 15 फरवरी 2026 : प्रेम-रोमांस के कारक ग्रह शुक्र इस समय शनि की राशि कुंभ में हैं. 11 फरवरी 2026 को शुक्र नक्षत्र गोचर करके शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. वहीं इस दौरान चंद्रमा वृश्चिक, धनु और मकर राशि में गोचर करेंगे. वैलेंटाइन वीक में इन ग्रह दशाओं का सभी लोगों की लव लाइफ पर क्‍या असर होगा, पढि़ए साप्‍ताहिक लव राशिफल;

मेष लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम आपके लिए आत्ममंथन का कारण बनेगा. दिल में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन उसे शब्दों में ढालना आसान नहीं लगेगा. यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो साथी से दूरी या ठंडापन महसूस हो सकता है, जिसकी जड़ संवाद की कमी होगी. पहल आप करेंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी. सिंगल लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जो पहले आपको चुनौती देगा, फिर आकर्षण जगाएगा. विवाहित जीवन में गुस्से और जल्दबाजी से बचें, वरना छोटी बात दिल को चोट पहुंचा सकती है.

वृषभ लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम में सुकून और भरोसे का एहसास कराएगा. आप चाहेंगे कि रिश्ता स्थिर रहे और भविष्य को लेकर ठोस बातचीत हो. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय साथ बैठकर आगे की योजनाएं बनाने का है. सिंगल लोगों के जीवन में कोई जाना-पहचाना चेहरा नए भाव जगा सकता है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे मन हल्का रहेगा. प्रेम में सुरक्षा और अपनापन इस सप्ताह की सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

मिथुन लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में उलझन और आकर्षण साथ-साथ चलेंगे. मन एक से ज्यादा दिशाओं में भटक सकता है. रिलेशनशिप में रहने वालों को साफ-साफ बोलना जरूरी होगा, वरना गलतफहमी बढ़ सकती है. सिंगल लोग किसी की बातों से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन दिल लगाने से पहले समय लें. विवाहित जीवन में साथी का मूड समझना जरूरी है. आपकी बातों में मिठास रहेगी, तो रिश्ता संभल जाएगा.

कर्क लव राशिफल

यह सप्ताह दिल के बेहद करीब रहेगा. भावनाएं गहरी होंगी और आप अपने रिश्ते में पूरी तरह डूबे रहेंगे. रिलेशनशिप में रहने वालों को साथी से भावनात्मक सहारा मिलेगा या उसकी जरूरत महसूस होगी. सिंगल लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आ सकता है जो पुराने जख्मों को भरने का काम करे. विवाहित जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी और साथ बिताया गया समय रिश्ते को मजबूत करेगा. इस सप्ताह प्रेम शब्दों से ज्यादा एहसास में होगा.

सिंह लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम में चमक तो होगी, लेकिन साथ में अहं की परीक्षा भी. आप चाहेंगे कि साथी आपको महत्व दे, लेकिन अगर अपेक्षाएं ज्यादा रहीं तो निराशा हो सकती है. रिलेशनशिप में रोमांस बढ़ेगा, बशर्ते आप नियंत्रण की भावना छोड़ दें. सिंगल लोगों के लिए कोई आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है, जो आत्मसम्मान को छुएगा. विवाहित जीवन में तारीफ और सराहना रिश्ते को नई ऊर्जा देगी.

कन्या लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम में स्थिरता और समझदारी लेकर आएगा. आप दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व देंगे. रिलेशनशिप में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. सिंगल लोगों के लिए कोई शांत, परिपक्व और भरोसेमंद व्यक्ति आकर्षण का कारण बन सकता है. विवाहित जीवन में साथी के साथ जिम्मेदारियों का बंटवारा रिश्ते को गहराई देगा.

तुला लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम में संतुलन और कोमलता बनी रहेगी. आप चाहेंगे कि रिश्ता सहज और बिना दबाव के चले. रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए यह समय भावनाओं को खूबसूरती से साझा करने का है. सिंगल लोगों के लिए कोई बातचीत धीरे-धीरे दिल तक पहुंच सकती है. विवाहित जीवन में आपसी सम्मान और सहयोग बढ़ेगा. इस सप्ताह प्रेम शोर नहीं करेगा, बल्कि चुपचाप दिल में बसेगा.

वृश्चिक लव राशिफल

प्रेम इस सप्ताह गहराई और तीव्रता के साथ सामने आएगा. आप या तो पूरी तरह जुड़ना चाहेंगे या खुद को पीछे खींच लेंगे. रिलेशनशिप में पुराने मुद्दे फिर उभर सकते हैं, जिनका समाधान जरूरी है. सिंगल लोगों को किसी की ओर तीव्र आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन भरोसा बनने में समय लगेगा. विवाहित जीवन में शक और अधिकार की भावना से दूरी बनाना जरूरी होगा.

धनु लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम में आजादी और ईमानदारी लेकर आएगा. आप दिल की बात खुलकर कहना चाहेंगे. रिलेशनशिप में उत्साह और ताजगी बनी रहेगी. सिंगल लोगों के लिए यात्रा या किसी नए अनुभव के दौरान खास मुलाकात संभव है. विवाहित जीवन में दोस्ती और हंसी-मजाक रिश्ते को मजबूत करेगा. प्रेम इस सप्ताह हल्का, सच्चा और खुला रहेगा.

मकर लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम में गंभीरता और जिम्मेदारी हावी रहेगी. आप रिश्ते को लेकर लंबी सोच रखेंगे. रिलेशनशिप में भरोसा और प्रतिबद्धता गहराएगी. सिंगल लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जो स्थायित्व का एहसास कराए. विवाहित जीवन में भावनाएं भीतर दबाने के बजाय साझा करें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा.

कुंभ लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम में दोस्ती को सबसे ऊपर रखेगा. आप साथी को स्पेस देना चाहेंगे और खुद भी स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे. रिलेशनशिप में यह संतुलन रिश्ते को सहज बनाएगा. सिंगल लोगों के लिए कोई दोस्त धीरे-धीरे खास बन सकता है. विवाहित जीवन में बातचीत और आपसी समझ से रिश्ता और गहरा होगा.

मीन लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम भावनाओं की गहराई में डूबा रहेगा. आप अपने साथी के साथ आत्मिक जुड़ाव महसूस करेंगे. रिलेशनशिप में रोमांस, संवेदनशीलता और अपनापन बढ़ेगा. सिंगल लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो दिल को सुकून दे. विवाहित जीवन में साथ बिताया गया शांत समय रिश्ते को नई मजबूती देगा.

