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Hindi Newsऐस्ट्रोवरदा चतुर्थी पर आज धन के दाता शुक्र बदलेंगे चाल, 5 राशियों को मिल सकती है भारी भरकम रकम और प्रेम-सम्‍मान

वरदा चतुर्थी पर आज धन के दाता शुक्र बदलेंगे चाल, 5 राशियों को मिल सकती है भारी भरकम रकम और प्रेम-सम्‍मान

Shukra ka Ardra Nakshatra Mein Gochar 2026: आज वरदा चतुर्थी है और धन-वैभव के दाता शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करके आर्द्रा नक्षत्र में आ रहे हैं. अधिकमास की पहली चतुर्थी पर यह बदलाव 5 राशियों के भाग्‍य खोल सकता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 20, 2026, 06:00 AM IST
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वरदा चतुर्थी पर आज धन के दाता शुक्र बदलेंगे चाल, 5 राशियों को मिल सकती है भारी भरकम रकम और प्रेम-सम्‍मान

Venus Nakshatra Transit May 2026 effect on Rashi: भगवान विष्‍णु को प्रिय पुरुषोत्‍तम महीने या अधिकमास का हर दिन बहुत खास होता है. उस पर कुछ तिथियां तो विशेष होती हैं. अधिकमास की पहली चतुर्थी को वरदा चतुर्थी कहते हैं, जो कि आज 20 मई 2026 को है. इसी दिन शुक्र अपनी चाल बदल रहे हैं. 

राहु के नक्षत्र में शुक्र लुटाएंगे धन 

द्रिक पंचांग के अनुसार 19 व 20 मई 2026 की मध्‍यरात्रि 12:37 बजे शुक्र नक्षत्र गोचर करके आर्द्रा नक्षत्र में आ गए हैं. वे 31 मई 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. इस दौरान प्रेम, सौंदर्य, धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्र 5 राशियों को बंपर लाभ देंगे. इन लोगों की लव लाइफ और करियर समेत कई क्षेत्रों में फायदा होगा.

5 राशियों की बल्‍ले-बल्‍ले 

1. वृषभ राशि : गुप्‍त स्‍त्रोतों से आएगा पैसा 

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय कई मायनों में सकारात्‍मक रहेगा. आपकी जिंदगी में सकारात्‍मक बदलाव आएंगे. गुप्‍त स्‍त्रोतों से पैसा मिलेगा. रुका हुआ पैसा भी मिलेगा. कुल मिलाकर बड़ी रकम मिलने के योग हैं. तनाव और समस्‍याएं दूर होंगी. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. 

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2. मिथुन राशि : लव लाइफ में बढ़ेगा प्रेम 

मिथुन राशि वालों की जिंदगी में प्रेम बढ़ेगा. दांपत्‍य जीवन में गहराई बढ़ेगी. नौकरी करने वालों की तरक्‍की होने के पूरे योग हैं. कारोबार में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. आपका मुनाफा बढ़ेगा. सिंगल लोगों को लव पार्टनर मिल सकता है. 

3. सिंह राशि : बढ़ेगी इनकम 

शुक्र का यह गोचर सिंह राशि के जातकों को शुभ फल देगा. आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी. समाज में सम्‍मान बढ़ेगा. करियर के लिए समय अच्‍छा है. खासतौर पर राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष शुभ है. लव लाइफ में बेहतरी आएगी. आप रिश्‍ता एक कदम आगे बढ़ेगा. 

(यह भी पढ़ें: बुध-शुक्र की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, 29 मई से 5 राशियों नौकरी-बिजनेस और बैंक बैलेंस में होगा जबरदस्त फायदा)  

4. तुला राशि : आपका सौंदर्य-पर्सनालिटी निखरेगी 

वरदा चतुर्थी पर शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में आना तुला राशि के जातकों के सारे संकट भी दूर करेगा और सुख-समृद्धि भी बढ़ाएगा. आपका आकर्षण बढ़ेगा और सौंदर्य में निखार आएगा. लव लाइफ में गहराई आएगी, रिश्‍ता शादी तक पहुंच सकता है. शादीशुदा लोगों की जिंदगी में भी प्रेम बढ़ेगा. 

5. मीन राशि : पार्टनर से मिलेगा सुख 

मीन राशि वालों को यह समय लाभ देगा. पैसा बढ़ेगा, साथ ही प्रेम संबंध में गहराई आएगी. पति-पत्‍नी के बीच जो मतभेद थे, वो अब दूर होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. खर्च भी कम होंगे. जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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