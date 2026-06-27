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Vastu and Feng Shui: घर में लाफिंग बुद्धा और कछुआ रखने की सही दिशा, चमकेगी किस्मत

Vastu and Feng Shui: ये खबर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए लाफिंग बुद्धा, कछुआ, बैंबू प्लांट और विंड चाइम रखने के वास्तु व फेंगशुई नियमों और उनकी सही दिशाओं की सटीक जानकारी देता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 27, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:47 PM IST
Vastu and Feng Shui: घर में लाफिंग बुद्धा और कछुआ रखने की सही दिशा, चमकेगी किस्मत

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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