Vastu and Feng Shui: घर में लाफिंग बुद्धा और कछुआ रखने की सही दिशा, चमकेगी किस्मत

Vastu and Feng Shui: हमारे भारतीय वास्तु शास्त्र और प्राचीन चीनी फेंगशुई दोनों का मुख्य मकसद एक ही है. ये दोनों ही विधाएं घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करती हैं. जब घर में ऊर्जा का प्रवाह सही होता है, तो सुख, समृद्धि और शांति अपने आप खिंची चली आती है.
जाने माने वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जयप्रकाश शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक वास्तु ज्ञान और फेंगशुई के सरल उपाय के अनुसार, फेंगशुई की कुछ खास चीजों को अगर सही दिशा में रखा जाए, तो सोई हुई किस्मत भी चमक उठती है. आइए जानते हैं कि घर में खुशहाली लाने वाली इन मुख्य चीजों को रखने का सही नियम क्या है.
सबसे पहले बात करते हैं लाफिंग बुद्धा की, जिन्हें खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है. अक्सर लोग इसे घर में कहीं भी रख देते हैं, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे सही जगह पर रखा जाए. किताब के अनुसार, लाफिंग बुद्धा को हमेशा अपने घर के मुख्य लिविंग रूम में इस तरह रखें कि घर के अंदर आने वाले हर व्यक्ति की नजर उस पर पड़े.
इसे रखने की सबसे अच्छी दिशा पूर्व या उत्तर पूर्व मानी जाती है. इसे कभी भी जमीन पर, बेडरूम में या फिर सीधे मेन गेट की चौखट पर नीचे नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से घर में पैसों की तंगी दूर होती है और खुशियां आती हैं.
दूसरी बेहद महत्वपूर्ण चीज है फेंगशुई कछुआ, जो लंबी उम्र और तरक्की का माध्यम माना जाता है. लोग अक्सर इसे लाकर किसी भी कोने में सजा देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है. वास्तु और फेंगशुई गाइड के मुताबिक, धातु या स्फटिक (क्रिस्टल) से बने कछुए को घर की उत्तर दिशा में रखना सबसे ज्यादा शुभ फल देता है.
उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है. कछुए को रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसका मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, न कि बाहर की ओर. अंदर की ओर मुंह रखने से घर में बरकत और धन का आगमन लगातार बना रहता है.
अब बात करते हैं बांस के पौधे यानी बैंबू प्लांट की, जो घर के माहौल को एकदम जीवंत और सकारात्मक बना देता है. फेंगशुई के नियमों के अनुसार, कांच के एक साफ बर्तन में पानी भरकर उसमें बांस के पौधे को लगाना चाहिए. इसे रखने के लिए घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा को सबसे उत्तम माना गया है.
पूर्व दिशा में रखने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आपस में प्यार बढ़ता है. वहीं, दक्षिण पूर्व दिशा में इसे सजाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. बस ध्यान रहे कि इस पौधे का पानी हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर बदलें और इसकी पीली पत्तियों को तुरंत हटा दें.
आखिर में आती है विंड चाइम, जिसकी खनकती हुई आवाज घर के सारे तनाव और नकारात्मकता को दूर भगा देती है. विंड चाइम खरीदते और लगाते समय इसकी धातु और दिशा का तालमेल होना बहुत जरूरी है. अगर आप धातु की विंड चाइम ला रहे हैं, तो उसे घर की पश्चिम या उत्तर दिशा में लगाएं.
अगर लकड़ी या मिट्टी की विंड चाइम है, तो उसे पूर्व या दक्षिण दिशा में लटकाना चाहिए. इसे मुख्य दरवाजे के पास या ऐसी जगह लगाएं जहां से हवा आती हो, ताकि इसकी सुरीली आवाज से पूरा घर गूंज उठे. इस आसान उपाय से घर के सदस्यों के बीच चल रहे आपसी मतभेद खत्म होते हैं और मानसिक शांति मिलती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)