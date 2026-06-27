/घर की दीवारों का रंग बिगाड़ सकता है आपका भाग्य, जानिए किस कमरे और दिशा के लिए कौन सा कलर है सबसे बेस्ट!

Wall Paint Vastu Rules: हम सब जानते हैं कि घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और पत्थरों से नहीं बनता. घर बनता है उसमें रहने वाले लोगों से और वहां के माहौल से. वास्तु शास्त्र में रंगों को बहुत बड़ा रोल दिया गया है क्योंकि हर रंग का हमारे मूड और दिमाग पर सीधा असर पड़ता है.
वास्तु के बड़े जानकार पंडित सतीश शर्मा ने अपनी मशहूर किताब रंग और हमारा भाग्य में साफ लिखा है कि अगर घर के कमरों में दिशा के हिसाब से गलत रंग करवा दिया जाए, तो बिना बात के घर में किचकिच होने लगती है और बरकत रुक जाती है. वहीं, सही रंग घर में खुशहाली और सुख शांति लाते हैं. तो चलिए बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे जानते हैं कि घर के किस हिस्से में कौन सा रंग करवाना चाहिए.
सबसे पहले बात करते हैं हमारे लिविंग रूम यानी बैठक की, ये घर का वो हिस्सा है जहां परिवार के सब लोग साथ बैठते हैं और बाहर से आने वाले मेहमान भी यहीं आकर रुकते हैं. इसलिए यहां का माहौल ऐसा होना चाहिए कि पैर रखते ही मन खुश हो जाए. किताब के हिसाब से, लिविंग रूम की दीवारों के लिए हल्का पीला, क्रीम, ऑफ व्हाइट या हल्का गुलाबी रंग सबसे बेस्ट रहता है.
ये रंग आंखों को चुभते नहीं हैं और इनसे कमरे में खुलापन लगता है. बैठक में कभी भी गहरा काला, डार्क ब्लू या एकदम चटक लाल रंग नहीं करवाना चाहिए. ये रंग माहौल को भारी बनाते हैं और घर आने वालों के मन में तनाव पैदा कर सकते हैं.
अब आते हैं बेडरूम पर. दिनभर की दुनियादारी और थकान के बाद हम यहीं सुकून ढूंढने आते हैं. पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बना रहे और रात को नींद अच्छी आए, इसके लिए बेडरूम का रंग बहुत मायने रखता है. वास्तु के नियमों की मानें तो बेडरूम में हमेशा हल्के और शांत रंगों का ही इस्तेमाल करना चाहिए.
हल्का आसमानी, बेबी पिंक, क्रीम या हल्का हरा रंग यहां के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है. ये रंग दिमाग को एकदम रिलैक्स कर देते हैं. एक बात का खास ध्यान रखें कि बेडरूम की मुख्य दीवार पर भूलकर भी डार्क रेड या डार्क चॉकलेट वाला भूरा रंग न करवाएं. ये रंग स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाते हैं और आपकी नींद खराब कर सकते हैं.
अब बात करते हैं रसोई यानी हमारे किचन की. इसे घर की सेहत और तरक्की का पावरहाउस कहा जाता है. चूंकि किचन का सीधा नाता आग से है, इसलिए यहां के रंगों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए. रसोई के लिए सबसे शुभ रंग नारंगी, हल्का लाल, पीला या क्रीम माना जाता है.
ये रंग घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होने देते. किचन की दीवारों या अलमारियों पर कभी भी काला या डार्क ग्रे रंग भूलकर भी न करवाएं. काले रंग को राहु और नकारात्मकता से जोड़ा जाता है, जो खाना बनाने वाले और उसे खाने वाले, दोनों की सेहत बिगाड़ सकता है.
आखिर में थोड़ा दिशाओं का खेल भी समझ लेते हैं, क्योंकि हर दिशा का अपना एक मिजाज होता है. अगर आपके कमरे उत्तर दिशा में हैं, तो वहां हल्का नीला या हरा रंग करवाएं, क्योंकि यह कुबेर महाराज की दिशा है और इससे धन लाभ होता है. पूर्व दिशा के कमरों के लिए हल्का हरा या सफेद रंग सबसे बढ़िया है, जिससे सूर्य देव की पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है.
दक्षिण दिशा के लिए हल्का गुलाबी या नारंगी रंग सही रहता है, और पश्चिम दिशा के लिए सफेद या सिल्वर रंग चुनना चाहिए. घर के बिल्कुल बीच वाले हिस्से को हमेशा खाली, साफ और सफेद या क्रीम रंग का रखना चाहिए ताकि अच्छी ऊर्जा पूरे घर में आराम से फैल सके.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और उपलब्ध खगोलीय जानकारी पर आधारित है. ज्योतिषीय प्रभावों के दावे व्यक्तिगत विश्वासों पर निर्भर करते हैं. किसी भी आर्थिक, व्यावसायिक या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केवल इस जानकारी पर निर्भर न रहें.)