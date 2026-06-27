Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /घर की दीवारों का रंग बिगाड़ सकता है आपका भाग्य, जानिए किस कमरे और दिशा के लिए कौन सा कलर है सबसे बेस्ट!

घर की दीवारों का रंग बिगाड़ सकता है आपका भाग्य, जानिए किस कमरे और दिशा के लिए कौन सा कलर है सबसे बेस्ट!

Wall Paint Vastu Rules: ये खबर वास्तु के नियमों के अनुसार घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सही रंगों के चुनाव और गलत रंगों से होने वाले नुकसान की आसान जानकारी देता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 27, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:38 PM IST
घर की दीवारों का रंग बिगाड़ सकता है आपका भाग्य, जानिए किस कमरे और दिशा के लिए कौन सा कलर है सबसे बेस्ट!

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
घर की दीवारों का रंग बिगाड़ सकता है आपका भाग्य, जानिए किस कमरे और दिशा के लिए कौन...
vastu color tips16 min ago
2
Subhash Ghai22 min ago
3
Rules Changing From 1st July 202630 min ago
4
Marcelo Bielsa30 min ago
5
Gen Z office culture36 min ago