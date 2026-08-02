/यमराज से है दक्षिण दिशा का संबंध, फिर भी नहीं मानी जाती अशुभ; वास्तु के ये नियम दिला सकते हैं बड़ा लाभ

वास्तु शास्त्र में हर दिशा का अपना महत्व है लेकिन आमतौर पर दक्षिण दिशा को लोग अशुभ मानते हैं क्योंकि इसका संबंध यमराज से है. वहीं उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ कार्य, पूजा-पाठ के लिए शुभ माना गया है क्योंकि यह देवताओं की दिशा है. लेकिन वास्तु शास्त्र के नियमों को अच्छे से पढ़ें तो इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी दिशा शुभ या अशुभ है. बल्कि विभिन्न कार्यों और इस्तेमाल को लेकर शुभ-अशुभ दिशा का उल्लेख किया गया है.
मशहूर ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ डॉ.अजय भाम्बी कहते हैं कि वास्तु शास्त्र में यह दिशा यमराज से जुड़ी जरूर मानी गई है, लेकिन सही नियमों का पालन करने पर यही दिशा सुख, स्थिरता और समृद्धि का कारण भी बन सकती है.
डॉ. भाम्बी कहते हैं कि वास्तुशास्त्र का मूल उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना है. लोगों में दक्षिण दिशा को लेकर अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं, किंतु शास्त्रीय दृष्टि से दक्षिण दिशा न तो अशुभ है और न ही इसे लेकर डरने की जरूरत है. इस दिशा के ग्रह मंगल और स्वामी यमराज है.
यमराज केवल मृत्यु के देवता ही नहीं, बल्कि न्याय, सत्य, अनुशासन और कर्मफल के भी अधिष्ठाता हैं. इसलिए दिशा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में सफलता केवल अवसरों से नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य, परिश्रम और स्थिरता से भी प्राप्त होती है. इस दिशा का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि जीवन में व्यवस्था और उत्तरदायित्व स्थापित करना है.
भवन निर्माण के समय उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली चुंबकीय शक्ति का भरपूर उपयोग करने के लिए दक्षिण दिशा पर ध्यान ज्यादा ध्यान दिया जाता है.
दोपहर के समय सूर्य की वर्णक्रम किरणें इस दिशा में होतीं है. इसलिए उसकी तपिश से बचने के लिए वास्तु में इस दिशा को अपेक्षाकृत ऊंचा, भारी और मजबूत रखने की सलाह दी जाती है. वहीं यदि यह दिशा नीची हो, अत्यधिक खुली हो या यहाँ बड़ा गड्ढा अथवा जल स्रोत हो, तो यह स्थिति असंतुलन पैदा करती है.
यदि भवन का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो, तो उसे केवल अशुभ मान लेना उचित नहीं है. बल्कि यहां वास्तु के अन्य तथ्यों पर भी विचार करना चाहिए.
(Disclaimer- यह लेख वास्तु शास्त्र में वर्णित पारंपरिक मान्यताओं और विशेषज्ञों द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है. इसकी जानकारी सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है. Zee News इसकी पूर्ण सत्यता या प्रभावशीलता की पुष्टि नहीं करता. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.)