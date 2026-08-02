/घर में बनी रहेगी सुख समृद्धि! वास्तु के अनुसार जानें तुलसी, मनी प्लांट और शमी लगाने की सही दिशा, देखें पूरी डिटेल

घर में दो चार हरे भरे पौधे लगे हों, तो मन वैसे ही खुश हो जाता है. पौधे केवल घर का लुक नहीं बदलते, बल्कि कमरे की हवा को भी एकदम तरोताजा बनाए रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग और वास्तु जानकार पौधों को सही जगह रखने पर इतना जोर क्यों देते हैं.
मानिए या न मानिए, गलत कोने में रखा पौधा घर का माहौल भारी कर सकता है, जबकि सही जगह पड़ा गमला घर में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी भर देता है. चलिए आज बात करते हैं तुलसी, मनी प्लांट, शमी और स्नेक प्लांट के बारे में कि इन्हें घर में कहां और कैसे रखना सही रहता है.
हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां तुलसी न हो. वास्तु में इसे सबसे पवित्र पौधा माना गया है. अगर आप तुलसी लगा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया जगह उत्तर या उत्तर पूर्व मानी जाती है.
इस दिशा में धूप और हवा अच्छी आती है, जिससे पौधा हमेशा हरा भरा रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है.
बस एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी के गमले के पास जूते चप्पल या झाड़ू बिल्कुल न रखें. और हां, रविवार के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और न ही पत्तियां तोड़ें.
अक्सर लोग घर में पैसों की आवक और हरियाली के लिए मनी प्लांट लगाते हैं. इसे रखने की सबसे सही जगह घर का दक्षिण पूर्व कोना माना जाता है.
ये कोना घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए जाना जाता है. मनी प्लांट लगाते समय बस यह देखें कि उसकी बेलें फर्श पर न घिसटें.
लकड़ी या धागे के सहारे उसकी लताओं को ऊपर की तरफ बढ़ने दें. कहते हैं कि जितनी ऊपर बेल जाएगी, घर में उतनी ही तरक्की और खुशहाली दिखेगी.
शमी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है. कहते हैं इससे घर की पुरानी परेशानियां और काम में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं.
इसे लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह घर का मेन गेट है. ध्यान बस इतना रखना है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हों, तो पौधा आपके दाहिने (राइट) हाथ की तरफ पड़े. अगर मेन गेट पर जगह न हो, तो आप इसे अपनी छत पर दक्षिण दिशा में भी रख सकते हैं. शनिवार की शाम इसके पास छोटा सा दीया जला देना बहुत अच्छा रहता है.
कम देखभाल में चलने वाला स्नेक प्लांट आजकल लगभग हर घर में दिख जाता है. यह पौधा हवा को तो साफ करता ही है, साथ ही घर की नेगेटिव वाइब्स को भी खींच लेता है. इसे आप अपने लिविंग रूम में, खिड़की के पास या स्टडी टेबल पर रख सकते हैं.
इसके लिए दक्षिण या पूर्व दिशा काफी अच्छी मानी जाती है. बस इसे बाथरूम के बिल्कुल अंदर या बेडरूम में सीधे बेड के सामने न रखें. इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए हफ्ते में एक दो बार पानी देना ही काफी रहता है.
घर में पौधे लगाते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. जैसे घर के अंदर कभी भी ज्यादा कांटेदार या ऐसे पौधे न रखें जिनसे काटने पर सफेद दूध जैसा निकलता हो, क्योंकि इनसे घर में बेवजह खिंचाव बढ़ता है.
अगर कोई पौधा सूख जाए या उसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगें, तो उसे गमले से हटा दें या छांट दें. सूखा पौधा घर में उदासी लाता है. पौधों में टाइम से पानी डालते रहें और थोड़ी धूप दिखाते रहें. हरे भरे और मुस्कुराते पौधे ही घर में असली खुशहाली लाते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख पारंपरिक वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों, मान्यताओं और गृह सज्जा के अनुभवों पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को वास्तु सम्मत पौधे लगाने की सामान्य जानकारी प्रदान करना है. व्यक्तिगत या विशेष वास्तु संबंधी समस्याओं के लिए किसी योग्य वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें.