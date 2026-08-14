/नौकरी जाने का है डर...? कहीं आपके घर का वास्तु तो नहीं बिगाड़ रहा आपका करियर! आज ही बदल लें ये 4 चीजें

आजकल की भागदौड़ में हर किसी को अपनी जॉब की चिंता लगी ही रहती है. कई बार इंसान दिन-रात एक करके मेहनत करता है, फिर भी कामयाबी नहीं मिलती है. ऑफिस में बेवजह तनाव बना रहता है या मन में डर बैठा रहता है कि कहीं अगले दिन सुबह ऑफिस पहुंचे और बॉस नौकरी से निकाल ना दें.
अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके आसपास का वास्तु सही न हो. वास्तु शास्त्र में कुछ छोटी-छोटी बातें बताई गई हैं, जिन्हें सही करके आप इस परेशानी से राहत पा सकते हैं.
घर या ऑफिस की उत्तर दिशा बहुत खास होती है. वास्तु में इसे धन और नए मौकों की दिशा माना गया है. इस जगह पर कभी भी घर का पुराना कबाड़, भारी सामान या गंदगी न जमा होने दें.
इस कोने को हमेशा साफ-सुथरा और हल्का यानी वहां कम सामान रखें. जब ये दिशा साफ रहेगी, तो आपको काम में तरक्की और नए मौके मिलने आसान हो जाएंगे.
आप चाहे ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हों या घर से काम कर रहे हों, आपके बैठने का तरीका बहुत मायने रखता है. काम करते समय हमेशा अपना चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ रखें.
इसके अलावा कोशिश करें कि आपकी पीठ के पीछे एक पक्की दीवार हो. इससे आपको अपने काम में मजबूती मिलती है और बड़े अफसरों का सपोर्ट भी बना रहता है.
घर का मुख्य दरवाजा ही वह जगह है जहां से अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा अंदर आती है. रोज शाम के समय घर के मेन गेट पर सरसों के तेल का एक दीया जरूर जलाएं.
ये छोटा सा काम घर के माहौल से नकारात्मकता को बाहर निकालता है. जब घर में शांति रहेगी, तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आप अपने काम पर सही से ध्यान दे पाएंगे.
आप जिस टेबल पर बैठकर रोज काम करते हैं, उसे हमेशा साफ रखें. वहां फालतू के पुराने कागज, बंद पड़े पेन या फालतू सामान इकट्ठा न होने दें.
जब आपकी टेबल साफ-सुथरी रहती है, तो काम में मन लगाना आसान हो जाता है और दिमाग भटकता नहीं है. अपनी टेबल की उत्तर दिशा में पीने के पानी की एक बोतल रखना भी काफी अच्छा माना जाता है.
(Disclaimer): यह लेख वास्तु शास्त्र की प्रचलित मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे पाठकों के व्यावहारिक मार्गदर्शन और सामान्य जानकारी के लिए प्रस्तुत किया गया है. किसी भी बड़े वास्तु परिवर्तन से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.