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Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: बेहिसाब हो गई है फिजूलखर्ची, बात-बात पर होती है झुंझलाहट? जीवन से अस्थिरता और नकारात्मकता हटाने के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स

Vastu Tips: बेहिसाब हो गई है फिजूलखर्ची, बात-बात पर होती है झुंझलाहट? जीवन से अस्थिरता और नकारात्मकता हटाने के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स

Vastu Remedies In Hindi: ज्यादातर लोगों को यह समझ ही नहीं आता है कि वो कमा रहे हैं तो उनका पैसा आखिर कहां जा रहा हैं क्योंकि उनकी फिजूलखर्ची बढ़ती ही रहती है. आइए इस बारे में जानें कि किन वास्तु टिप्स से पैसों का खर्च रुक सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:35 PM IST
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Vastu Tips
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Vastu Tips For Money: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की ऊर्जा जब तक संतुलित न हो तब तक घर की तरक्की नहीं होती है. घर के सदस्यों की स्थिरता और प्रगति के लिए जरूरी है कि घर में कोई वास्तु दोष न हो. इसके लिए घर का वास्तु अच्छा होना जरूरी है. इससे घर की ऊर्जा सकारात्मक रहती है और घर के लोग अच्छा पैसा कमाते हैं और जीवन की परेशानियां दूर होने लगती है. आइए जानें कुछ असरदार वास्तु टिप्स जो घर की तरक्की का कारक बन सकते हैं.

घर मुख्य द्वार पर पौधा
घर के मुख्य द्वार पर एक ओर तुलसी का पौधा लगाएं और दूसरी ओर केले का पौधा लगाएं. ये दोनों ही पौधे वस्तु दोष को दूर करेंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे. इस एक उपाय से तरक्की के रास्ते खुलेंगे.

शिवलिंग की स्थापना
घर के मंदिर में स्फटिक से बने शिवलिंग की स्थापना करें और फिर हर दिन विधि-विधान से शिवलिंग की पूजा करें. पूजा स्थल को हमेशा साफ रखें और पुरानी या टूटी चीजें घर या घर के मंदिर में रखें. नेगेटिविटी दूर होगी और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा. धन वृद्धि होगी.

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फिजूलखर्ची को दूर करने का टिप्स
घर में पैसों की आवक रुक जाए और फिजूलखर्ची बढ़ जाए तो तांबे के सिक्के का एक कारगर उपाय करना चाहिए. इस उपाय को बड़े त्योहारों पर भी कर सकते हैं. इसके लिए 3 पुराने तांबे के सिक्के लें और लाल रंग के कपड़े में बांध दें. तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर इस पोटली को रख सकते हैं. पैसों की बचत होगी और खर्च रुकेगा.

घर में दीपक जलाएं
घर में नियमित रूप से दीपक जलाएं. सुबह की पूजा के साथ और शाम को भी दीपक जलाने से व शंख बजाने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है. आय के नये रास्ते खुलते हैं. जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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