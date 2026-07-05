/Vastu Shastra: महादेव को अति प्रिय आक का पौधा घर के भीतर लगाना शुभ या अशुभ? जानिए इससे जुड़े वास्तु नियम

वास्तु के अनुसार, ऐसे पौधों जिनसे सफेद रस या दूध निकले उसे घर के भीतर लगाने से घर में वास्तु दोष पैदा होता है. इसे पौधे मदार या आंकड़ा भी हो सकते हैं. जिन्हें घर के भीतर लगाना मना है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, आक के पौधे जिस घर के भीतर लगाए जाते हैं उस घर में दरिद्रता और बीमारी बढ़ती है. इस पौधे को घर के मुख्य द्वार पर भी नहीं लगाना चाहिए. शिव जी कृपा और सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए इस पवित्र पौधे को हमेशा घर के बाहर खुली जगह पर ही लगाना शुभ माना जाता है.