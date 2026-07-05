/Vastu Shastra: महादेव को अति प्रिय आक का पौधा घर के भीतर लगाना शुभ या अशुभ? जानिए इससे जुड़े वास्तु नियम

Aak Ka Paudha Lagana Chahiye Ya Nahi: वास्तु अनुसार कुछ पौधों को घर में लगाना शुभ होता है तो कुछ पौधों को घर के भीतर नहीं लगाना चाहिए. इसी तरह एक पौधा ऐसा है जिसे लेकर मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि इसे घर के भीतर लगाएं या नहीं क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पौधा महादेव को अति प्रिय है. हम बात कर रहे हैं आक के पौधे की जिससे जुड़े अनेक वास्तु नियम है.
हर पौधे का अपना महत्व और अपनी ऊर्जा होती है जिससे घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है या वास्तु खराब हो सकता है.घर में खुशहाली और शांति व धन की आवक बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि घर में कोई भी पौधा लगाते समय उससे जुड़े वास्तु नियम को जान लें. आइए, इस लेख में जानें कि शिव जी को अति प्रिय आक या मदार का पौधा घर में लगाएं या नहीं.
आक के पौधे का सीधा संबंध शिवजी से है. शिवलिंग पर जब इस पौधे के फूल या पत्ते अर्पित किए जाते हैं शिव जी जल्दी प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति का वरदान देते हैं. वैसे तो पौधा पवित्र माना गया है लेकिन इसे घर में लगाना पूरी तरह से वर्जित है. बल्कि इसके घर के आसपास सही दिशा में लगाया जा सकता है ताकि इसके फूल और पत्तों को शिव पूजन में उपयोग किया जाए.
वास्तु के अनुसार, ऐसे पौधों जिनसे सफेद रस या दूध निकले उसे घर के भीतर लगाने से घर में वास्तु दोष पैदा होता है. इसे पौधे मदार या आंकड़ा भी हो सकते हैं. जिन्हें घर के भीतर लगाना मना है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, आक के पौधे जिस घर के भीतर लगाए जाते हैं उस घर में दरिद्रता और बीमारी बढ़ती है. इस पौधे को घर के मुख्य द्वार पर भी नहीं लगाना चाहिए. शिव जी कृपा और सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए इस पवित्र पौधे को हमेशा घर के बाहर खुली जगह पर ही लगाना शुभ माना जाता है.
कई बार ऐसा होता है कि आक का पौधा घर में कहीं भी अपने आप ही उग आता है. ऐसी स्थिति में इसे तुरंत उखाड़कर न फेंकें बल्कि सम्मानपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पौधे को उस जगह से निकालकर सही जगह पर लगा दें ताकि किसी भी तरह के बुरे प्रभाव से बचा जा सके.
अगर आप आक के पौधे का धार्मिक कार्यों में उपयोग करते हैं, तो इसे मंदिर के पास या घर के बाहर किसी एकांत स्थान पर लगाया जा सकता है. इससे नकारात्मक असर से बचा जा सकता है और धार्मिक लाभ भी प्राप्त होता है. पूजा के समय इसके फूल और पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं, लेकिन पौधे को घर के मुख्य हिस्से में न रखें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)