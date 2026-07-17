/घर की दीवारों पर आई सीलन और दरारें बन सकती हैं कंगाली की वजह, वास्तु का यह नियम भूलकर भी न करें नजरअंदाज

कई बार हम कड़ी मेहनत करते हैं. फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता है. हर वक्त पैसों की तंगी बनी रहती है. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है. इसका जवाब आपके घर की दीवारों में छिपा हो सकता है. वास्तु शास्त्र में घर की दीवारों को बहुत अहम माना गया है.
अगर आपके घर की दीवारों पर सीलन आ रही है या उनमें दरारें पड़ गई हैं, तो यह कोई मामूली बात नहीं है. वास्तु के नियमों के मुताबिक यह आपके घर में कंगाली आने का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है. लोग अक्सर इसे आम समझकर छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है.
वास्तु शास्त्र की मानें तो घर की दीवारों पर सीलन आना सीधा राहु ग्रह से जुड़ा होता है. जब दीवारों का पेंट छूटने लगता है और वहां नमी बैठने लगती है, तो घर में राहु का नकारात्मक प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लगता है. राहु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में अचानक परेशानियां खड़ी करता है.
अगर घर में राहु का दोष पैदा हो जाए, तो बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं. यही वजह है कि वास्तु में दीवारों की सीलन को राहु के बुरे साये से जोड़कर देखा जाता है, जो घर की सुख शांति को पूरी तरह से छीन लेता है.
दीवारों की यह खराबी सिर्फ आपकी जेब पर ही भारी नहीं पड़ती, बल्कि इसका सीधा असर आपके परिवार पर भी होता है. जब घर की उत्तर या पूर्व दिशा की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगती हैं, तो परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बिगड़ने लगता है.
छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश और वाद विवाद होने लगता है. पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और भाई भाई में दूरियां बढ़ने लगती हैं. घर का पूरा माहौल तनाव से भर जाता है, जिससे मानसिक शांति पूरी तरह खत्म हो जाती है.
वास्तु में माना जाता है कि जहां सीलन होती है, वहां लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करतीं. सीलन की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है. इसके कारण बिजनेस में घाटा होने लगता है या नौकरी में तरक्की रुक जाती है.
आप कितनी भी कोशिश कर लें, पैसा घर में ठहरता ही नहीं है. बीमारियों और फालतू के कामों में धन का नुकसान होने लगता है. अगर आपकी तिजोरी या धन रखने वाली जगह के पास की दीवार पर सीलन है, तो यह कंगाली को सीधा न्योता देने जैसा होता है.
अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें. सबसे पहले किसी अच्छे कारीगर को बुलाकर सीलन का पक्का इलाज करवाएं. दीवारों की दरारों को तुरंत भरवाएं और उन पर नया पेंट करवाएं. वास्तु के अनुसार घर को हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए.
शाम के समय घर में कपूर या गूगल का धुआं करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सके. घर की दीवारों को दुरुस्त रखकर आप न सिर्फ राहु के दोष से बच सकते हैं, बल्कि अपने घर में सुख समृद्धि का रास्ता भी खोल सकते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)