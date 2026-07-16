/कहीं गलत दिशा में मुंह करके खाना तो नहीं बना रहे आप? जानिए रसोई के जरूरी धार्मिक नियम

बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जैसा खाओगे अन्न, वैसा ही बनेगा मन. ये बात सौ परसेंट सच है. हमारा किचन सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे घर की खुशहाली और तरक्की का सबसे बड़ा सेंटर है.
आजकल हम लोग खाना बनाते समय सिर्फ स्वाद और मसालों पर ही पूरा ध्यान देते हैं. लेकिन हमारे शास्त्रों और वास्तु में रसोई को लेकर कुछ बहुत जरूरी नियम बताए गए हैं. अगर हम इन बातों को अनदेखा करते हैं, तो घर में बिना बात की परेशानियां और बीमारियां आने लगती हैं.
रसोई में खाना बनाते समय आप किस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, इसका आपकी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है. वास्तु की मानें तो खाना बनाते समय आपका चेहरा हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए.
पूर्व दिशा को सूरज की दिशा माना जाता है, जिससे घर में अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आती है. भूलकर भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाना नहीं बनाना चाहिए. इस दिशा में खड़े होकर खाना पकाने से घर के लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता है और कोई न कोई हमेशा बीमार रहने लगता है.
हमारी रसोई को मां अन्नपूर्णा का घर माना जाता है, इसलिए इसकी सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए. बहुत से लोग बिना नहाए ही सीधे किचन में चले जाते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है.
हमेशा नहा धोकर ही खाना पकाना शुरू करें. गंदे बर्तनों या गंदे चूल्हे पर खाना बनाने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं. इसके अलावा एक सबसे जरूरी नियम यह है कि जब भी आप पहली रोटी बनाएं, तो उसे हमेशा गाय के लिए निकाल कर रख दें. इससे घर में कभी पैसे और अनाज की कमी नहीं होती.
आप खाना बनाते समय जैसा सोचते हैं, वैसी ही एनर्जी उस खाने में चली जाती है. अगर आप गुस्से में, चिड़चिड़े होकर या मन मारते हुए खाना बनाएंगे, तो वह खाना शरीर को कभी नहीं लगेगा.
उसे खाने के बाद घर के लोगों का मूड भी वैसा ही हो जाएगा और आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे. इसलिए जब भी रसोई में जाएं, तो अपने सारे दुख और गुस्से को बाहर छोड़ दें.
खुश मन से और भगवान का नाम लेते हुए खाना पकाएं. आप चाहें तो बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा भजन भी बजा सकते हैं.
अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपनी आदत बना लेंगे, तो आपके घर की पूरी किस्मत बदल जाएगी. जब सही दिशा और अच्छी सोच के साथ खाना पकता है, तो उसे खाने वाले सभी लोग हमेशा फिट और एक्टिव रहते हैं.
बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है और बड़ों को उनके काम में तरक्की मिलती है. सबसे अच्छी बात यह है कि घर से बीमारियां दूर हो जाती हैं, जिससे डॉक्टर और दवाइयों का भारी भरकम खर्च अपने आप बच जाता है. घर में हर वक्त सुख और शांति का माहौल बना रहता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)