Advertisement
trendingNow13221220
Hindi Newsऐस्ट्रोदबा के पैसे कमाने हैं तो बस अपना लो वास्तु के ये 5 टिप्स, घर में बरसेगा अंधाधुंध पैसा

दबा के पैसे कमाने हैं तो बस अपना लो वास्तु के ये 5 टिप्स, घर में बरसेगा अंधाधुंध पैसा

Vastu Tips For Wealth 2026: वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार, रसोई और उत्तर दिशा आर्थिक स्थिती को प्रभावित करते हैं. इस आर्टिकल में जानें कि कैसे तिजोरी की सही दिशा और बंद घड़ियों जैसी निगेटिव चीजों को हटाकर घर में धन और सुख-शांति लाई जा सकती है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 18, 2026, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दबा के पैसे कमाने हैं तो बस अपना लो वास्तु के ये 5 टिप्स, घर में बरसेगा अंधाधुंध पैसा

Vastu Tips For Wealth 2026: वास्तु शास्त्र में घर की दिशा और वहां रखी चीजों को बहुत जरूरी माना जाता है. मान्यता है कि सही ऊर्जा वाला घर सुख, शांति और धन को आकर्षित करता है. कई लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन फिर भी पैसों की परेशानी बनी रहती है. ऐसे में वास्तु के कुछ आसान नियम मददगार माने जाते हैं. कहा जाता है कि अगर घर में सकारात्मक माहौल बना रहे तो तरक्की के रास्ते भी खुलने लगते हैं. यही वजह है कि लोग आज भी वास्तु के नियमों को अपनाना पसंद करते हैं.

मेन दरवाजे को ऐसे रखें...

वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य दरवाजा हमेशा साफ और व्यवस्थित होना चाहिए. माना जाता है कि यहीं से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है. दरवाजे के आसपास कूड़ा या टूटी चीजें नहीं रखनी चाहिए. कई लोग मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या शुभ चिन्ह भी लगाते हैं. ऐसा करना शुभ माना जाता है. इसके अलावा शाम के समय घर के बाहर दीपक जलाना भी अच्छा माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि का माहौल बना रहता है.

फव्वारे से होगी आर्थिक स्थिति मजबूत...

घर की उत्तर दिशा को धन से जोड़कर देखा जाता है. वास्तु मान्यता के मुताबिक इस दिशा को हल्का और खुला रखना अच्छा माना जाता है. यहां भारी सामान रखने से बचने की सलाह दी जाती है. कई लोग इस दिशा में पानी से जुड़ी चीजें रखते हैं. जैसे छोटा फव्वारा या पानी का बर्तन, मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. वहीं तिजोरी या पैसे रखने की जगह दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गैस चूल्हे के पास नहीं होनी चाहिए गंदगी

रसोई और पूजा घर को भी वास्तु में बहुत खास माना गया है. कहा जाता है कि रसोई हमेशा साफ रहनी चाहिए. गैस चूल्हे के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए. वहीं पूजा घर में रोज दीपक और अगरबत्ती जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. कुछ लोग घर में तुलसी का पौधा भी लगाते हैं. वास्तु के मुताबिक तुलसी सुख और शांति का प्रतीक मानी जाती है. इससे घर का वातावरण अच्छा बना रहता है.

बंद घड़ियों को क्यों कहते हैं अशुभ?

वास्तु में टूटे हुए सामान और बंद घड़ियों को अशुभ माना गया है. कहा जाता है कि ऐसी चीजें घर में नकारात्मकता बढ़ाती हैं. इसलिए पुराने और खराब सामान को समय-समय पर हटाते रहना चाहिए. घर में हल्की खुशबू और साफ-सफाई बनाए रखना भी जरूरी माना जाता है. मान्यता है कि जहां साफ माहौल और सकारात्मक सोच होती है, वहां तरक्की अपने आप आने लगती है. यही कारण है कि लोग आज भी वास्तु के छोटे-छोटे नियमों को जीवन में अपनाते हैं.

ये भी पढे़ं: 29 मई से पलटी मारेगी 5 राशियों की किस्मत! लक्ष्मी नारायण राजयोग दिलाएगा धन, प्रमोशन

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

TAGS

 Vastu shastra tips

Trending news

जमानत नियम, जेल अपवाद...उमर, शरजील को बेल न देने वाले अपने फैसले पर SC ने उठाए सवाल
Umar Khalid
जमानत नियम, जेल अपवाद...उमर, शरजील को बेल न देने वाले अपने फैसले पर SC ने उठाए सवाल
दुनिया के इस शहर में मरना है गैरकानूनी! वजह जानकर कांप जाएगी रूह
Death Ban Mystery
दुनिया के इस शहर में मरना है गैरकानूनी! वजह जानकर कांप जाएगी रूह
6 महीने भी नहीं चलेगी विजय की सरकार...! DMK विधायक की भविष्यवाणी से उड़ी TVK की नींद
Vijay
6 महीने भी नहीं चलेगी विजय की सरकार...! DMK विधायक की भविष्यवाणी से उड़ी TVK की नींद
केरलम शपथ ग्रहण में मंच पर थे भाजपा नेता, शाहनवाज बोले- कांग्रेस पर पूरी नजर रहेगी
Kerala News
केरलम शपथ ग्रहण में मंच पर थे भाजपा नेता, शाहनवाज बोले- कांग्रेस पर पूरी नजर रहेगी
केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
Keralam New CM
केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
Kerala News
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
Aurangzeb
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मानसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
Monsoon 2026
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मानसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
 Supreme Court
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
Heatwave Alert
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके