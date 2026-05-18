दबा के पैसे कमाने हैं तो बस अपना लो वास्तु के ये 5 टिप्स, घर में बरसेगा अंधाधुंध पैसा

Vastu Tips For Wealth 2026: वास्तु शास्त्र में घर की दिशा और वहां रखी चीजों को बहुत जरूरी माना जाता है. मान्यता है कि सही ऊर्जा वाला घर सुख, शांति और धन को आकर्षित करता है. कई लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन फिर भी पैसों की परेशानी बनी रहती है. ऐसे में वास्तु के कुछ आसान नियम मददगार माने जाते हैं. कहा जाता है कि अगर घर में सकारात्मक माहौल बना रहे तो तरक्की के रास्ते भी खुलने लगते हैं. यही वजह है कि लोग आज भी वास्तु के नियमों को अपनाना पसंद करते हैं.

मेन दरवाजे को ऐसे रखें...

वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य दरवाजा हमेशा साफ और व्यवस्थित होना चाहिए. माना जाता है कि यहीं से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है. दरवाजे के आसपास कूड़ा या टूटी चीजें नहीं रखनी चाहिए. कई लोग मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या शुभ चिन्ह भी लगाते हैं. ऐसा करना शुभ माना जाता है. इसके अलावा शाम के समय घर के बाहर दीपक जलाना भी अच्छा माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि का माहौल बना रहता है.

फव्वारे से होगी आर्थिक स्थिति मजबूत...

घर की उत्तर दिशा को धन से जोड़कर देखा जाता है. वास्तु मान्यता के मुताबिक इस दिशा को हल्का और खुला रखना अच्छा माना जाता है. यहां भारी सामान रखने से बचने की सलाह दी जाती है. कई लोग इस दिशा में पानी से जुड़ी चीजें रखते हैं. जैसे छोटा फव्वारा या पानी का बर्तन, मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. वहीं तिजोरी या पैसे रखने की जगह दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है.

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गैस चूल्हे के पास नहीं होनी चाहिए गंदगी

रसोई और पूजा घर को भी वास्तु में बहुत खास माना गया है. कहा जाता है कि रसोई हमेशा साफ रहनी चाहिए. गैस चूल्हे के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए. वहीं पूजा घर में रोज दीपक और अगरबत्ती जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. कुछ लोग घर में तुलसी का पौधा भी लगाते हैं. वास्तु के मुताबिक तुलसी सुख और शांति का प्रतीक मानी जाती है. इससे घर का वातावरण अच्छा बना रहता है.

बंद घड़ियों को क्यों कहते हैं अशुभ?

वास्तु में टूटे हुए सामान और बंद घड़ियों को अशुभ माना गया है. कहा जाता है कि ऐसी चीजें घर में नकारात्मकता बढ़ाती हैं. इसलिए पुराने और खराब सामान को समय-समय पर हटाते रहना चाहिए. घर में हल्की खुशबू और साफ-सफाई बनाए रखना भी जरूरी माना जाता है. मान्यता है कि जहां साफ माहौल और सकारात्मक सोच होती है, वहां तरक्की अपने आप आने लगती है. यही कारण है कि लोग आज भी वास्तु के छोटे-छोटे नियमों को जीवन में अपनाते हैं.

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