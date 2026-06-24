Vastu Tips for Ancestor Pictures: हम अपने पूर्वजों को सम्मान देने और याद करने के लिए उनकी फोटो को घर में लगाते हैं. घर में रखी पूर्वजों की तस्वीरें हमें उनके होने का एहसास दिलाती हैं. हालांकि, सनातन परंपरा व गरुड़ पुराण की मानें तो दिवंगतों की फोटो को घर में लगाने को लेकर कुछ नियम है.
ध्यान दें घर में यहां-वहां कहीं भी पूर्वजों की फोटों नहीं लगा सकते हैं बल्कि इससे जुड़े वास्तु नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह का वास्तु दोष घर को न घेर सके और पूर्वजों की कृपा घर पर बनी रहे.
गरुड़ पुराण और वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूर्वजों की फोटो को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है. घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवार पर पूर्वजों की फोटो लगा सकते हैं. इस दिशा में पूर्वजों की फोटो लगाने से घर पर उनका आशीर्वाद बना रहता है.
बहुत से लोग श्रद्धा और प्रेम में आकर पूर्वजों की तस्वीरें घर के मंदिर में लगा देते हैं बिल्कुल भगवान की तस्वीरों के साथ. गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसा करना देवी-देवताओं को क्रोधित कर सकता है. पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देना शुभ नहीं माना जाता है. ऐसा करना घर में वास्तु दोष ला सकता है.
घर की सीढ़ियों की दीवार पर और बेडरूम में कभी भी पूर्वजों की तस्वीरें न लगाए. इससे घर का वातावरण भारी-भारी होता है और नकारात्मकता फैलने लगती है. इन जगहों पर पूर्वजों की तस्वीरें लगाने से बार-बार नजर इन तस्वीरों पर पड़ती है. जिससे मन भारी-भीरी होता है और पुराने दर्द से मानसिक तनाव बढ़ता है.
जीवित बुजुर्गों के साथ कभी भी मृत पूर्वजों की तस्वीरों को न रखें. गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने से जीवित लोगों की आयु कम होने लगती है और स्वास्थ्य भी खराब रहने लगता है.
घर के ठीक मध्य भाग यानी ‘ब्रह्मस्थान’ पर पूर्वजों की तस्वीरें कभी न लगाएं. अगर ऐसा किया तो परिवार के लोगों का सम्मान कम होता है.
रसोई घर में भूलकर भी पूर्वजों की तस्वीरें न रखें. ऐसा करने से घर में हर दिन झगड़े होते हैं और दिन बीतने के साथ कलह बढ़ती जाती है. आर्थिक तंगी घर को घेरने लगती है.
पूर्वजों की फोटो को दीवार पर न टांगें तो ज्यादा सही होगा. मजबूत स्टैंड या शेल्फ पर ऐसी तस्वीरों को रखना सही होता है.
घर के मुख्य द्वार पर भी पूर्वजों की फोटों न लगाएं. पूर्वजों की फोटो को वहां न लगाए जहां से बाहर के लोगों की नजर सीधे उन पर पड़ती हो.
अपने पूर्वजों की दुखी भाव वाले फोटो को घर में न लगाएं. इससे घर में बीमार या परेशानी बढ़ सकती है.
पूर्वजों की मुस्कुराती हुई तस्वीर को ही घर में लगाएं ताकि घर की सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहे.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)