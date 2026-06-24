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Vastu Tip: घर में कहीं भी पूर्वजों की तस्वीर लगाना पड़ सकता है भारी, गरुड़ पुराण के अनुसार क्या है इसके लिए सही नियम? नोट कर लें

Ancestors Pictures Vastu Tips: घर में कहां और किस दिशा में पूर्वजों की फोटो लगाएं, गरुड़ पुराण के अनुसार इसके लिए सही नियम क्या है? इस बारे में इस लेख में जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 24, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:53 PM IST
Vastu Tip: घर में कहीं भी पूर्वजों की तस्वीर लगाना पड़ सकता है भारी, गरुड़ पुराण के अनुसार क्या है इसके लिए सही नियम? नोट कर लें
Image Credit: AI (Photo)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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