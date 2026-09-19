/शादीशुदा बेटी को मायके से न दें ये 5 उपहार, वरना आ सकती है रिश्तों में दूरी! जानिए क्या कहता है वास्तु

कई बार माता-पिता अपनी खुशी से खाने-पीने और जरूरत की चीजें बेटी को साथ बांधकर दे देते हैं. लेकिन कई बार बहुत प्यार और साफ दिल से दिए गए ये तोहफे अनजाने में ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजों को मायके से बेटी के साथ भेजना शुभ नहीं माना जाता. आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शादीशुदा बेटी को मायके से कभी नहीं देनी चाहिए.
वास्तु शास्त्र के नियमों की मानें तो बेटी को मायके से कभी भी चाकू, कैंची या कोई अन्य धारदार चीज उपहार में नहीं देनी चाहिए. ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं.
माना जाता है कि नुकीली चीजें भेंट करने से देने वाले और लेने वाले के बीच अनजाने में ही मनमुटाव होने लगता है. इससे बेटी के अपने मायके और ससुराल, दोनों जगह रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं. इसलिए ऐसी चीजें देने से हमेशा बचना चाहिए.
मायके से बेटी को विदा करते समय कभी भी गैस चूल्हा या कोई भी आग से जुड़ी चीज उपहार में नहीं देनी चाहिए. वास्तु के अनुसार आग से संबंधित चीजें घर के माहौल में गर्मी और तनाव पैदा कर सकती हैं.
जब आप ऐसी चीजें बेटी को देते हैं, तो इससे उसके ससुराल के लोगों के बीच आपसी तालमेल बिगड़ने की आशंका बढ़ जाती है. इसलिए रसोई का सामान देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें.
अक्सर मां अपनी बेटी के पसंदीदा अचार का डिब्बा उसके साथ बांधकर दे देती हैं. लेकिन वास्तु की नजर से देखें तो शादीशुदा बेटी को मायके से अचार देना सही नहीं माना जाता.
अचार में मौजूद खटास और इसका संबंध वास्तु में शनि की ऊर्जा से जोड़ा जाता है. माना जाता है कि अचार देने से मिठास से भरे रिश्तों में भी धीरे-धीरे खटास घुलने लगती है. यह मायके और बेटी के बीच की नजदीकियों को कम कर सकता है.
आजकल घर की सजावट के लिए पेड़-पौधे उपहार में देने का काफी चलन है. लेकिन अपनी बेटी को तोहफा देते समय कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस कभी न दें. दिखने में भले ही ये पौधे आकर्षक लगें, पर ये घर के वातावरण में तनाव और अशांति लाते हैं.
कांटे वाले पौधे रिश्तों में कड़वाहट घोलने का काम करते हैं. अगर आप पौधे देना ही चाहते हैं, तो कोई सुंदर और खुशहाली लाने वाला सजावटी पौधा दे सकते हैं.
काला रंग भले ही युवाओं की पहली पसंद हो, लेकिन किसी भी शुभ अवसर या बेटी को उपहार देने में काले कपड़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.
शादीशुदा बेटी को काले रंग के वस्त्र भेंट करने से उसके जीवन में उदासी आ सकती है. यह रंग रिश्तों में कड़वाहट और दूरियां बढ़ा सकता है. इसलिए जब भी कपड़ा दें, हमेशा शुभ और खिलते हुए रंगों का ही चुनाव करें.
डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों, लोक मान्यताओं और पारंपरिक समझ पर आधारित एक व्यावहारिक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक केवल सांस्कृतिक और पारंपरिक विचार पहुंचाना है.