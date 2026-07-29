घर में कहां टांगें 7 घोड़ों और झरने की फोटो? एक छोटी सी भूल करा सकती है बड़ा नुकसान!

घर में सुख-शांति और तरक्की बनी रहे, इसके लिए लोग अक्सर तरह-तरह के वास्तु उपाय अपनाते हैं. इन्हीं में से एक है 7 दौड़ते घोड़ों और बहते हुए झरने की फोटो लगाना. वास्तु के मुताबिक, अगर ये तस्वीरें सही दिशा में लगी हों, तो इंसान की किस्मत बदलते देर नहीं लगती.
लेकिन अगर इन्हें गलत जगह टांग दिया जाए, तो जेब खाली होते भी देर नहीं लगती. आइए जानते हैं कि इन दोनों तस्वीरों को घर में टांगने के सही और गलत नियम क्या हैं.
अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी या कारोबार में तेजी आए, तो 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर को अपने घर या दफ्तर की पूर्व दीवार पर लगाएं. यह दिशा करियर में तरक्की और समाज में मान-सम्मान दिलाती है.
अगर पूर्व दिशा में जगह न हो, तो आप इसे दक्षिण दिशा की दीवार पर भी टांग सकते हैं. दक्षिण दिशा में लगी घोड़ों की तस्वीर से बिजनेस में अच्छा-खासा मुनाफा देखने को मिलता है.
तस्वीर खरीदते समय इस बात पर खास ध्यान दें कि सातों घोड़े दिखने में शांत और खुश लगें. घोड़ों का मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर भागता हुआ बिल्कुल नहीं. कभी भी लगाम से बंधे, गुस्से वाले या अलग-अलग दिशाओं में भागते घोड़ों की फोटो न लाएं.
इसके अलावा, समुद्र या पानी के बीच दौड़ते घोड़ों की फोटो तो गलती से भी न खरीदें, वरना पानी की तरह पैसा बहने लगेगा और फिजूलखर्ची बढ़ जाएगी.
घर में बहता हुआ पानी पैसों की आवक और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. झरने की फोटो टांगने के लिए घर का ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा सबसे बढ़िया मानी गई है. आप चाहें तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर भी लगा सकते हैं. उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की मानी जाती है, इसलिए यहाँ झरने की फोटो लगाने से कमाई के नए-नए रास्ते खुलने लगते हैं.
झरने की फोटो में पानी का बहाव हमेशा घर के अंदर की तरफ आता हुआ दिखना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि धन और खुशहाली आपके घर आ रही है.
अगर पानी का बहाव बाहर दरवाजे या खिड़की की तरफ होगा, तो पैसों का नुकसान होना तय है. एक बात और, झरने की फोटो को भूलकर भी अपने बेडरूम में न लगाएं. ऐसा करने से पति-पत्नी के रिश्ते में अनबन शुरू हो जाती है और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है.
डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख धार्मिक मान्यताओं, वास्तु शास्त्र के नियमों और लोक परंपराओं पर आधारित है. इसमें दी गई जानकारियों का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ या वास्तु सलाहकार की सलाह अवश्य लें.