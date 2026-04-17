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Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: घर में रखते हैं मोर पंख तो इन वास्तु नियमों को जरूर जान लें, नहीं तो धन लाभ की जगह घर में छा जाएगी कंगाली!

Vastu Tips: घर में रखते हैं मोर पंख तो इन वास्तु नियमों को जरूर जान लें, नहीं तो धन लाभ की जगह घर में छा जाएगी कंगाली!

Vastu Tips Mor Pankh Ke Niyam: वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए इससे जुड़े वास्तु नियमों को जानना जरूरी है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:33 PM IST
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Mor Pank (AI Photo)
Mor Pank (AI Photo)

Peacock Feathers At Home Vastu Tips: मोर पंख श्रीकृष्ण को अति प्रिय है. यही मोर पंख वास्तु शास्त्र में एक बहुत शुभ वस्तु माना गया है जिसके सही उपयोग से घर से वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है साथ ही घर से सभी नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है. मोर पंख को घर में रखने की इच्छा आपकी भी है ताकि घर की सुख-समृद्धि बनी रहे तो आप यह जरूर जान लेना चाहिए कि मोर पंख से जुड़े नियम क्या हैं. क्योंकि बिना नियम के अगर मोर पंख को गर में रखेंगे तो इसके शुभ प्रभावों की प्राप्ति नहीं होगी. इतना ही नहीं गलत नियम से घर में मोर पंख जहां-तहां या जैसे-तैसे रखना घर में धन हानि और परेशानियों का कारण बन सकता है. ऐसे में आइए घर में मोरपंख रखने के नियमों को जानें.

घर में मोर पंख रखने के नियम आइए जानें-
​घर में मोर पंख​ रखने की दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में हमेशा दक्षिण-पश्चिम या पूर्व दिशा में रखें. ध्यान रहे कि जिस भी दिशा में पैर करके सोएं उस दिशा में मोर पंख न रखें. नहीं तो पति-पत्नी के बीच कड़वाहट आ सकती है. अगर बेडरूम में इनडोर प्लांट है तो गमले में भी मोर का पंख सजा सकते हैं. गमले को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना वास्तु दोष दूर करेगा.

​कहां न रखें मोर पंख​
मोर पंख को पैरों के पास न रखें, ऐसा करने से घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है. गृह क्लेश बढ़ सकता है. मोर पंख को कभी भी  बिस्तर के नीचे न रखें, इससे धन हानि हो सकता है. तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोना घर की सकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकता है. मोर पंख को पवित्र जगह पर सम्मान से रखें और उस जगह को हमेशा साफ करते रहें. घर में खुशहाली आएगी.

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​मोर पंख सजावटी समान के साथ न रखें ​
मोर पंख को सजावट के लिए उपयोग न लाएं बल्कि इसे हमेशा पूजा घर में या पूरी पवित्रता के साथ ही रखें. वास्तु शास्त्र के अनुसार जब मोर पंख को साधारण सजावट का सामान बनाकर रखा जाता है तो इसकी सकारात्मक ऊर्जा ना नाश हो जाता है. ध्यान रहे कि मोर पंख के साथ कोई और टूटा सामान या कोई और सजावटी सामान न रखें. ऐसा करने से मोर पंख की नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है.

​मोर पंख पर दूसरे रंग न चढ़ाएं
मोर पंख को कभी भी आर्ट एंड क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल न करें, न तो इसे किसी और से रंगे. ऐसा करने से मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है. ऐसे मोर पंख को घर में रखने से इसका कोई भी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है.

मोर पंख किसी को गिफ्ट में न दें
मोर पंख व्यक्ति के भाग्य से जुड़ा होता है. ऐसे में कभी भी उपहार के रूप में अपने पास के मोर पंख को किसी और को नहीं देना चाहिए. इससे व्यक्ति अपने सौभाग्य को उपहार में दे देता है और अपने लिए दुर्भाग्य को बुलाता है. मोर पंख गिफ्ट करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी साथ चली जाती है. जिससे घर में धन हानि और परेशानिया बढ़ जाती है.

मोर पंख कब खोलता है भाग्य
जब मोर नाचता रहे, इस दौरान उसके पंख अपने आप टूटकर गिरें और ऐसा पंख कोई व्यक्ति पा ले तो उसके भाग्य खुल सकते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार इस तरह मिला मोर पंख घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है और घर के सदस्यों के रूके हुए काम पूरे होने लगते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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