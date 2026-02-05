Vastu Tips: सुबह सवेरे उठते ही न दिखें ये 3 चीजें इसका रखें पूरा ध्यान, वरना घर दौड़कर आ जाएगी परेशानियां!

Morning Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए क्या करें और क्या न करें. इसी तरह इस तरह के टिप्स भी बताया गया है कि सुबह के समय जागते ही क्या न देखें. मान्यतानुसार, कुछ चीजें अगर सुबह उठते ही दिख जाएं तो इसके नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है. आइए जानें वास्तु अनुसार किन चीजों को सुबह के समय बिल्कुल न देखें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

सुबह जागते ही आईना न देखें

सुबह उठते ही कभी भी शीशा या आईना न देखें. वास्तु शास्त्र के अनुसार जागते ही आईना देखने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ जाता है. चेहरे की सूजन और सुस्ती वाली ऊर्जा के साथ शीशा देखने से हमारे अंदर भी आईने से वैसी ही ऊर्जा का प्रवेश होता है. इससे पूरा दिन चिड़चिड़ेपन में बीतता है. आलस बना रहता है.

सुबह जागते ही पितरों की तस्वीर न देखें

सुबह उठते ही कभी भी पितरों की तस्वीरें न देखें. ऐसा करने से आपका पूरा दिन मानसिक तनाव और अशांति में बीतता है. ऐसे में सबसे पहले आपको भगवान की तस्वीर देखनी चाहिए और प्रणाम करना चाहिए.

सुबह जागते ही बंद घड़ी या टूटी वस्तुएं न देखें

सुबह जागते ही कमरे में रखी कोई बंद घड़ी या टूटे वस्तुओं को न रखें. इससे घर का वास्तु तो खराब हो ही जाता है इसके साथ ही इसकी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूरे दिन मन और शरीर पर बना रहता है. पूरे दिन कॉन्फिडेंस में कमी रहती है.

सुबह जागने के साथ ही कैसे शुरू करें दिन

दिन की शुरुआत कैसे किया जाए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए सुबह उठते ही भगवान का ध्यान करें. अपनी हथेलियों के दर्शन करें और मुस्कुराएं. इससे जीवन में सकारात्मकता आती है और पूरे दिन सारे काम बनते हैं.

