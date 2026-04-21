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Hindi Newsऐस्ट्रोब्रह्मा जी के आंसुओं से बना एक दिव्य फूल जो ब्रह्म ऊर्जा और धन का है स्रोत, जानें इसे लगाने की सही दिशा और नियम!

ब्रह्मा जी के आंसुओं से बना एक दिव्य फूल जो ब्रह्म ऊर्जा और धन का है स्रोत, जानें इसे लगाने की सही दिशा और नियम!

Vastu Tips Brahma Kamal Benefits: ब्रह्म कमल एक दिव्य फूल है जो रात में खिलता है. घर में इसे लगाना को मुश्किल होता है लेकिन अगर कोई इसे घर में लगा लेता है तो उसे आध्यात्मिक ऊर्जा और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. इस लेख में हम इस फूल के धार्मिक महत्व के बारे में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:04 AM IST
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Brahma Kamal
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Brahma Kamal Vastu Tips: सोचिए, एक ऐसा फूल जो साल में एक बार खिलता हो वो भी आधी रात में और फिर सुबह होते ही मुरझा जाता हो, ऐसे फूल की कितनी महत्ता होगी. यही है ब्रह्म कमल जो अति दुर्लभ फूल है और अति सुंदर जिसकी दिव्यता के बारे में बहुत चर्चा होती है. मान्यता है कि ब्रह्मा जी इसी कमल पर विराजमान होते हैं ऐसे में जब यह फूल घर में होता है तो साक्षात ब्रह्म ऊर्जा का घर में संचार होता है. आइए इस लेख में जानें कि इस ब्रह्म कमल को घर में लगाने व इसके दर्शन से क्या लाभ होते हैं. साथ ही ब्रह्म कमल से जुड़े वास्तु नियम को भी जानेंगे.

ब्रह्म कमल की धार्मिक महत्ता
ब्रह्म कमल एक अति दुर्लभ और पवित्र फूल है जो सामान्य रूप से हिमालय के क्षेत्रों में देखा जाता है. इसे देवी-देवताओं को अर्पित किया जाता है. फूल के जन्म को लेकर मान्यता है कि भगवान् ब्रह्मा ने अपने आंसुओं से इसे बनाया. यह फूल भगवान शिव, भगवान् विष्णु और मां नंदा देवी को अति प्रिय है. ब्रह्म कमल की धार्मिक महत्ता को इसी से आंक सकते हैं कि केदारनाथ-बद्रीनाथ में प्रसाद रूप में ब्रह्म कमल को अर्पित किया जाता है. मान्यता है कि शुभता और समृद्धि के प्रतीक ब्रह्म कमल के दर्शन करने वाले व्यक्ति की एक मनोकामना जरूर पूरी होती है.
हालांकि, दिव्य ऊर्जा से युक्त ब्रह्म कमल को घर में लगाना कठिन है लेकिन जिस घर में यह लग जाता है वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है. जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है. ऐसे घर में ज्ञान और पवित्रता बनी रहती है. मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर कबी नहीं जाती है. वहीं, परिवारजन की आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होने लगती है. वैसे तो ब्रह्म कमल फूल से जुड़े कई वास्तु लाभ हैं लेकिन इन लाभ को पाने के लिए जरूरी है कि इससे जुड़े जरूर वास्तु नियमों को जान लिया जाए ताकि इसके शुभ प्रभावों को पाया जा सकते.

वास्तु और ज्योतिष में ब्रह्म कमल
वास्तु आनुसार ईशान कोण में ब्रह्म कमल को रखने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है. समृद्धि, धन और शांति बढ़ती है. 
ब्रह्म कमल का खिलना एक दुर्लभ घटना है ऐसे में जब इसे घर में रखा जाता है तो सौभाग्य बढ़ता है और एकाग्रता भी बढ़ती है.
ज्योतिष अनुसार ब्रह्म कमल होने से घर का ग्रह दोष दूर हो जाता है. चंद्र और शनि दोष कम होने लगता है और घर की उन्नति होती है.
ब्रह्म कमल चंद्र ऊर्जा से संबंधित है ऐसे में जिस घर में यह फूल होता है वहां सबका मन शांत रहता है. भावनात्मक रूप से लोग मजबूत होते हैं.

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वास्तु अनुसार जानें ब्रह्म कमल लगाने की दिशा और नियम
ब्रह्म कमल में ब्रह्माण्ड की ऊर्जा समाहित होती है ऐसे में जरूरी है कि इस फूल के पौधे को घर में सही जगह पर लगाए ताकि इसके ऊर्जा सही रूप में संचार हो सकें. आइए जानें इससे जुड़े वास्तु नियम- 
इस फूल के पौधे को घर के केंद्र यानि ब्रह्म स्थान में लगाना शुभ होता है. इससे पारिवारिक सामंजस्य बना रहता है.
केंद्र में कोई स्थान न हो तो घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में इसे लगाना अति शुभ होगा. 
ईशान कोण से पौधा घर की ओर धन और समृद्धि को आकर्षित करेगा क्योंकि यह देवताओं और आध्यात्मिक ऊर्जा की दिशा है. 
पूजा स्थल या ध्यान कक्ष के पास भी ब्रह्म कमल को लगना शुभ होगा क्यों कि यही से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है.
सूर्य की ऊर्जा के प्रतीक इस ब्रह्म कमल के पौधे को पूर्व दिशा में लगाना भी शुभ होगा. नई शुरुआत, नए मौके और सफलता की प्राप्ति होगी.

ब्रह्म कमल कहां न रखें- 
ब्रह्म कमल को कभी भी दक्षिण-पश्चिम दिशा में न रखें, नहीं तो घर को कर्ज और बाधाएं घेर लेंगी.
ब्रह्म कमल हिमालयी पौधा है तो इसे ठंडी और छायादार जगह पर रखे न कि तेज धूप में. पौधी जल्दी मुरझा सकता है. 
ब्रह्म कमल को गंदी जगह पर न रखें और नियमित रूप से इसकी सफाई करे व जरूरत के हिसाब से जल दें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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