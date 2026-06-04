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Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: फ्रिज के ऊपर रख देते हैं दवाइयां और कबाड़... बढ़ेगी धन हानि और क्लेश, नोट कर लें पावरफुल वास्तु नियम!

Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर रख देते हैं दवाइयां और कबाड़... बढ़ेगी धन हानि और क्लेश, नोट कर लें पावरफुल वास्तु नियम!

Fridge Vastu Tips: लोग घर में रखे फ्रिज पर दावाइयां और कबाड़ जैसी चीजें रख देते हैं. जिससे घर का वास्तु खराब होने लगता है. इससे अनेक परेशानियां पैदा होती हैं. आइए जानें फ्रिज से जुड़े वास्तु नियम क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:56 AM IST
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Fridge Vastu Tips
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Fridge Vastu Tips: घर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे और वास्तु दोष न लगे इसके लिए जरूरी है कि वास्तु नियमों का पालन करें. घर के हर सामान को सही दिशा में रखना और सही तरीके से रखना जरूरी होता है. तभी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इसी तरह अगर घर में फ्रिज रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि फ्रिज से जुड़े किन वास्तु नियम का पालन करना चाहिए. फ्रिज के ऊपर क्या न रखें और फ्रिज का रख-रखाव कैसा हो और इसे किस दिशा में रखें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

फ्रिज के ऊपर न रखें ये सामान
वास्तु अनुसार फ्रिज अग्नि तत्व से संबंधित है. ऐसे में इसके ऊपर कभी जल तत्व की चीजें न रखें. इससे धन हानि, क्लेश और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. फ्रिज के ऊपर फिश एक्वेरियम न रखें, इंडोर पौधे न रखें, ऐसे पौधे जो सिर्फ पानी में रखा जाता है उन्हें भी फ्रिज के ऊपर न रखें.

फ्रिज पर दवाइयां न रखें
कई बार लोग जाने अनजाने फ्रिज के ऊपर दवाइयां रखते हैं लेकिन ऐसा करना वास्तु अनुसार बिल्कुल गलत बताया गया है. ध्यान दें कि दवाइयां बीमारी और कमजोरी की ऊर्जा से जुड़ी होती है. अगर फ्रिज पर दवाइयां रखें तो घर के लोगों की तबियत और खराब हो सकती है. स्वास्थ्य समस्याओं पर धन खर्च होता है. घर के लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं. दवाइयों को हमेशा तय जगह पर रखें, फ्रिज या बेड के सिरहाने दवाइयां न रखें.

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फ्रिज पर कबाड़ या बिना काम की चीजें न रखें
कबाड़ या बिना काम की चीजें फ्रिज पर बिल्कुल न रखें. इससे घर का वास्तु खराब हो जाता है. पुराने, खराब या बेकार की चीजों को फ्रिज के ऊपर से जरूर हटा दें नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा घर में फैल जाएगी. जिससे अनेक परेशानियां खड़ी हो सकती है. घर की सुख-समृद्धि  कम होने लगती है और जीवन में बाधा और संकट बढ़ने लगता है.

फ्रिज के ऊपर न रखें ये चीजें
फ्रिज के ऊपर कभी भी भगवान की मूर्ति न रखें, बांस का पौधा या पैसे न रखें. फ्रिज पर भारी सामान रखना भी वास्तु दोष पैदा कर सकता है. मोबाइल चार्जर, अनाज से भरे डिब्बे जैसे सामान कभी फ्रिज पर न रखें. फ्रिज के ऊपर सजावट के सामान भी न रखें. घर की शांति और सकारात्मकता का नाश होता है. ऐसे में ये सामान भी फ्रिज पर न रखें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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