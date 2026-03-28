Vastu Tips: भूलकर भी इन 5 फोटो को घर में न लगाएं, नहीं तो होने लगेगी धन की बर्बादी और घेर लेंगी परेशानी!

Vastu Tips for Home: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखे वस्तुओं का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. कुछ चीजें हमारे जीवन के लिए सकारात्मक तो कुछ चीजें अशुभ सिद्ध हो सकती हैं. इसे इस तरह से देखें कि कोई वस्तु अगर घर में गलत जगह पर या गलत दिशा में रखी हो तब भी इसका बुरा प्रभाव घर पर पड़ सकता है. कई बार लोग सजावट की चीजें गलत दिशा में लगाते हैं या गलत वस्तु या फोटो को घर में रखते हैं. ध्यान दें कि वास्तु के नियम अनुसार ऐसा करना अच्छे से अच्छे घर को बर्बाद कर सकता है. ऐसे में इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर घर में किन 5 तरह की फोटो को नहीं लगाना चाहिए.

हिंसक पशु की फोटो

वास्तु अनुसार घर में कभी भी ऐसे पशु या जीव की फोटो न लगाएं जो हिंसक और डरावने हों. जैसे मांस खाता शेर या भेड़िया, आजगर या सांप की फोटो कतई न लगाएं.

लड़ाई झगड़े वाली फोटो

इस बात का पूरा ध्यान रखें कि घर में किसी युद्ध से जुड़ी फोटो न लगाएं. जैसे महाभारत युद्ध से जुड़ी फोटो घर में बिल्कुल न लगाएं. इसके प्रभाव से परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है. बात-बात पर बहस हो सकती है. धन खर्च बढ़ जाता है.

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ऐसे पौधे की फोटो न लगाएं

वास्तु के नियम के अनुसार घर में कुछ पौधों की तस्वीर कतई नहीं लगानी चाहिए. जैसे किसी कांटेदार पौधे की फोटो न लगाएं. इससे घर में प्रवेश करते ही झुंझलाहट बढ़ सकती है और दिमाग में बुरी सोच आ सकती है.



सूर्य की ऐसी फोटो

घर में कभी भी सूर्य अस्त की फोटो न लगाएं. ऐसी फोटो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है. सूर्यास्त पर बार-बार नजर पड़ना भाग्य को कमजोर कर सकता है.

घर पर ना लगाएं नटराज की फोटो

वास्तु अनुसार घर के अंदर नटराज की फोटो या प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए. वास्तु नियम है कि ऐसी फोटो से घर में अस्थिरता बनी रहती है. ऐसे फोटो को लगाने से घर में कलह बढ़ने लगता है और नकारात्मकता फैलती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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