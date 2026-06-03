पुराने कपड़े दान करते समय न करें ये गलती, वरना गले पड़ जाएगी अपनी ही नेकी! होगा नुकसान

पुराने-अनुपयोगी कपड़े गरीब-जरूरतमंदों को दान करना अच्छा काम होता है. लेकिन इस दौरान की गईं कुछ गलतियां आपकी इस नेकी को बिगाड़ सकती हैं और आपको ही नुकसान दे सकती हैं.
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धर्म-शास्त्रों में हर काम करने के नियम और सही तरीके बताए गए हैं. इसमें दान करने के नियम भी शामिल हैं. दान करना हर धर्म में बहुत अच्छा माना गया है लेकिन यदि इस दौरान कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो इस पुण्य का कोई फल नहीं मिलता. उल्टा कई बार यह हानि भी दे सकता है. ऐसे में दान देने से पहले कुछ नियम जान लेना जरूरी है.
व्रत-त्योहार जैसे खास मौकों पर या ठंड आदि में लोग अपने पुराने कपड़े गरीब-जरूरतमंदों में बांट देते हैं, ताकि वे उनका उपयोग अपना तन ढंकने में कर सकें. लेकिन इस दौरान कुछ नियमों का पालन करें. ताकि आपका भाग्य, आपकी ऊर्जा कपड़ों के साथ न चली जाए.
नमक के पानी में धोकर करें दान : पुराने कपड़े दान करने से पहले अच्छी तरह धोएं फिर उन्हें नमक के पानी में डालें और सुखाने के बाद ही दान दें. क्योंकि कपड़ों में हमारी सकारात्मक-नकारत्मक ऊर्जा होती है. नमक के पानी में धोने से वह ऊर्जा खत्म हो जाती है इससे बाद में जो व्यक्ति इन कपड़ों को पहनें तो उस पर उसका असर न हो.
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अच्छे कपड़े ही करें दान : कभी भी बुरी तरह फटे हुए या खराब-गंदे कपड़े दान न करें. ऐसा करने से पुण्य की बजाय पाप लगेगा. कपड़े धोकर, साफ करके ही दें. यदि फटे हों तो उन्हें सिलवाकर दें. ताकि जो व्यक्ति उन्हें पहने तो उसे भी अच्छा लगे.
दिखावा न करें : कभी भी दान का दिखावा न करें. ना वीडियो बनाएं, ना फोटो खींचें और न ही किसी को बताएं. कहते हैं दान ऐसा होना चाहिए कि बाएं हाथ से दें तो दाएं हाथ को भी खबर न हो. वरना दान का पुण्य नहीं मिलता. इसलिए धर्म-शास्त्रों में गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है.
कपड़े दान करने का सही दिन-समय : ज्योतिष के अनुसार कपड़े दान करने के लिए सुबह का समय, अमावस्या, पूर्णिमा और शनिवार का दिन सबसे शुभ होता है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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