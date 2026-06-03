Advertisement
trendingNow13236454
Hindi Newsऐस्ट्रोपुराने कपड़े दान करते समय न करें ये गलती, वरना गले पड़ जाएगी अपनी ही नेकी! होगा नुकसान

पुराने कपड़े दान करते समय न करें ये गलती, वरना गले पड़ जाएगी अपनी ही नेकी! होगा नुकसान

पुराने-अनुपयोगी कपड़े गरीब-जरूरतमंदों को दान करना अच्‍छा काम होता है. लेकिन इस दौरान की गईं कुछ गलतियां आपकी इस नेकी को बिगाड़ सकती हैं और आपको ही नुकसान दे सकती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 03, 2026, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुराने कपड़े दान करते समय न करें ये गलती, वरना गले पड़ जाएगी अपनी ही नेकी! होगा नुकसान

धर्म-शास्‍त्रों में हर काम करने के नियम और सही तरीके बताए गए हैं. इसमें दान करने के नियम भी शामिल हैं. दान करना हर धर्म में बहुत अच्‍छा माना गया है लेकिन यदि इस दौरान कुछ बातों का ध्‍यान न रखा जाए तो इस पुण्‍य का कोई फल नहीं मिलता. उल्‍टा कई बार यह हानि भी दे सकता है. ऐसे में दान देने से पहले कुछ नियम जान लेना जरूरी है. 

पुराने कपड़े दान करना 

व्रत-त्‍योहार जैसे खास मौकों पर या ठंड आदि में लोग अपने पुराने कपड़े गरीब-जरूरतमंदों में बांट देते हैं, ताकि वे उनका उपयोग अपना तन ढंकने में कर सकें. लेकिन इस दौरान कुछ नियमों का पालन करें. ताकि आपका भाग्‍य, आपकी ऊर्जा कपड़ों के साथ न चली जाए. 

नमक के पानी में धोकर करें दान : पुराने कपड़े दान करने से पहले अच्‍छी तरह धोएं फिर उन्‍हें नमक के पानी में डालें और सुखाने के बाद ही दान दें. क्‍योंकि कपड़ों में हमारी सकारात्‍मक-नकारत्‍मक ऊर्जा होती है. नमक के पानी में धोने से वह ऊर्जा खत्‍म हो जाती है इससे बाद में जो व्‍यक्ति इन कपड़ों को पहनें तो उस पर उसका असर न हो. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: काले व लेदर के पट्टे वाली घड़ी पहनना शुभ या अशुभ, क्या है इसका राहु-केतु और शन‍ि ग्रह से संबंध?

अच्‍छे कपड़े ही करें दान : कभी भी बुरी तरह फटे हुए या खराब-गंदे कपड़े दान न करें. ऐसा करने से पुण्‍य की बजाय पाप लगेगा. कपड़े धोकर, साफ करके ही दें. यदि फटे हों तो उन्‍हें सिलवाकर दें. ताकि जो व्‍यक्ति उन्‍हें पहने तो उसे भी अच्‍छा लगे. 

दिखावा न करें : कभी भी दान का दिखावा न करें. ना वीडियो बनाएं, ना फोटो खींचें और न ही किसी को बताएं. कहते हैं दान ऐसा होना चाहिए कि बाएं हाथ से दें तो दाएं हाथ को भी खबर न हो. वरना दान का पुण्‍य नहीं मिलता. इसलिए धर्म-शास्‍त्रों में गुप्‍त दान को सर्वश्रेष्‍ठ माना गया है. 

कपड़े दान करने का सही दिन-समय : ज्‍योतिष के अनुसार कपड़े दान करने के लिए सुबह का समय, अमावस्या, पूर्णिमा और शनिवार का दिन सबसे शुभ होता है. 

(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?
Tamil Nadu IAS Transfers
वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?
11 से घटकर 3 रह गया... इस्तीफा देने आए 'सिंघम' को भाजपा ने दिल्ली में ही क्यों रोका?
tamilnadu news
11 से घटकर 3 रह गया... इस्तीफा देने आए 'सिंघम' को भाजपा ने दिल्ली में ही क्यों रोका?
मजदूरों, किसानों को न्योता...DK की ताजपोशी से पहले सिद्धारमैया को नई जिम्मेदारी
dk shivakumar oath ceremony
मजदूरों, किसानों को न्योता...DK की ताजपोशी से पहले सिद्धारमैया को नई जिम्मेदारी
सूटकेस में नोट के साथ रिवॉल्वर... कोलकाता के इस कॉलेज में चल रहा था कौन सा गंदा खेल?
kolkata
सूटकेस में नोट के साथ रिवॉल्वर... कोलकाता के इस कॉलेज में चल रहा था कौन सा गंदा खेल?
CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक
thalapathy vijay
CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक
दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है
Monsoon 2026
दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
DNA
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
Hufaiza
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल