/Vastu Tips: इन 3 चीजों पर नहीं पड़नी चाहिए घर के लोगों की बार-बार नजर, वरना लुट जाएगा धन! जान लें वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में अभिमंत्रित चीज चीज हैं जैसे- यंत्र, धागा, नारियल , फूल या कोई ऐसी चीज जो मंदिर से लाई गई हो तो उन चीजों को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर घर या बाहर के लोगों की बार-बार न पड़ें. इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जो पवित्र और शुद्ध हो, जैसे कि पूजा-पाठ की जगह पर भी ऐसे वस्तुओं को रखना शुभ होता है. वस्तओं को सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, ताकि ऐसी पवित्र चीजों को कहीं खो न दें. ऐसा करने से जीवन की सुख-शांति बनी रहेगी और आर्थिक नुकसान भी नहीं होंगे.