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Vastu Tips: इन 3 चीजों पर नहीं पड़नी चाहिए घर के लोगों की बार-बार नजर, वरना लुट जाएगा धन! जान लें वास्तु नियम

Vastu Tips: किन 3 चीजों पर घर के लोगों की बार-बार नजर नहीं पड़नी चाहिए. वास्तु से जुड़े नियम इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानें, ताकि घर में किसी भी तरह की धन हानि न हो.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 28, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:41 PM IST
Vastu Tips: इन 3 चीजों पर नहीं पड़नी चाहिए घर के लोगों की बार-बार नजर, वरना लुट जाएगा धन! जान लें वास्तु नियम
Image Credit: AI (Vastu Tips)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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