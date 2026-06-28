/Vastu Tips: इन 3 चीजों पर नहीं पड़नी चाहिए घर के लोगों की बार-बार नजर, वरना लुट जाएगा धन! जान लें वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सुख-समृद्धि बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि घर के सामान वास्तु नियमों के अनुसार ही रखें. इन्हीं नियमों में से एक है घर की कुछ चीजों को लेकर जिन पर घर के लोगों की नजर बार-बार नहीं पड़नी चाहिए. इस नियम को पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो घर में अनेक परेशानियां आ सकती हैं. धन हानि हो सकती हैं और अनेक-अनेक तरह के संकटों का घर के लोगों को सामना करना पड़ता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रहने वाली किन 3 चीजों को घर में ऐसी जगहों पर रखना चाहिए ताकि उन पर घर के लोगों की नजर न आए और घर के लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे. आइए इस लेख में विस्तार से जानें.
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में अभिमंत्रित चीज चीज हैं जैसे- यंत्र, धागा, नारियल , फूल या कोई ऐसी चीज जो मंदिर से लाई गई हो तो उन चीजों को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर घर या बाहर के लोगों की बार-बार न पड़ें. इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जो पवित्र और शुद्ध हो, जैसे कि पूजा-पाठ की जगह पर भी ऐसे वस्तुओं को रखना शुभ होता है. वस्तओं को सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, ताकि ऐसी पवित्र चीजों को कहीं खो न दें. ऐसा करने से जीवन की सुख-शांति बनी रहेगी और आर्थिक नुकसान भी नहीं होंगे.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. घर में झाड़ू को जहां भी रखें, इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा झाड़ू को लोगों की नजरों से दूर ही रखें. इतना ही नहीं, हमेशा झाड़ू को सही दिशा में ही रखें. दक्षिण-पश्चिम दिशा झाड़ू रखने के लिए सबसे सही मानी गई है. छुपाकर और सही दिशा में झाड़ू रखें तो घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और मां के आशीर्वाद से धन संकट भी दूर होने लगते हैं.
घर में धन से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती है अगर घर या बाहर के लोगों की नजर बार-बार आपके घर की तिजोरी पर पड़े. तिजोरी को हमेशा गुप्त जगह पर रखें. धन की जगह को साफ रखें और सही दिशा में रखें. धन रखने के लिए उत्तर दिशा सबसे सही मानी जाती है. आर्थिक नुकसान नहीं होता है और वास्तु दोष भी नहीं लगता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)