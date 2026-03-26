Vastu Tips: पारिजात से लेकर गुलाब तक... ये 5 सुंदर फूल घर के कोने-कोने में भर देंगे प्रेम और सकारात्मकता, जानें इनकी सही दिशा

Lucky Plants For Home: वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों को लेकर अनेक नियम बताए गए हैं. कौन से पौधे को घर में और कौन से पौधे को घर के बाहर लगाना है या किस फूल के पौधे को घर में लगाना शुभ हो सकता है. ऐसे ही कई वास्तु नियमों के तहत अगर घर में पौधे लगाएं तो मां लक्ष्मी की कृपा बनी रह सकती है, ऐसे घरों के लोग हर ओर से तरक्की पा सकते हैं. इस लेख में हम उन पांच सुंगंधित और सुंदर फूलों के बारे में जानेंगे जिनको घर में लगाना अति शुभ होता है, घर में सुख-समृद्धि आती है और वातावरण शुद्ध होने लगता है. साथ ही इन फूलों की दिशा के बारे में भी जानेंगे.

गुलाब के फूल का पौधा

गुलाब के फूल का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर के लोगों के बीच प्रेम भाव बना रहता है. इसे घर में लगाने से रिश्ते मधुर रहते हैं और मानसिक तनाव दूर होता है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ऐसे घर में बनी रहती है क्योंकि गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को अति प्रिय है. ध्यान रहे गुलाब के फूल को कभी भी मुख्य द्वार के सामने न लगाएं इससे घर की तरक्की रुक सकती है. गुलाब के फूल को घर के दक्षिण-पश्चिम या दक्षिण दिशा में लगाने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं.

चमेली के फूल का पौधा

चमेली का पौधा घर में अगर सही दिशा में लगाएं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लगातार सुख-शांति में वृद्धि होती है. तरक्की के अनेक रास्ते खुलते हैं और घर के सदस्यों के बीच किसी भी बात पर मनमुटाव नहीं होता है.

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पारिजात के फूल का पौधा

पारिजात जिसका नाम हरसिंगार भी है. पारिजात के फूल का पौधा जिस घर में लगा होता है उसके घर के लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक तनाव से दूर रहते हैं. धन बढ़ता है और घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है साथ ही पापों से मुक्ति भी मिलती है. हरसिंगार के पौधे को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है.

चंपा के फूल का पौधा

चंपा का फूल अति सुंदर और सुगंधित होता है. वास्तु अनुसार जिस घर में चंपा के फूल का पौधा लगा होता है उस घर का सौभाग्य बढ़ता है और दुख दूर होते हैं. इस खुशबूदार फूल से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. चंपा के पौधे को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना अति शुभ होता है.

कमल का फूल

कमल का फूल धार्मिक रूप से तो बहुत महत्व रखता ही है क्योंकि देवी देवताओं का यह प्रिय फूल है. लेकिन वास्तु अनुसार भी कमल के फूल का बहुत महत्व है. कमल के फूल को घर में लगाने से घर का वास्तु अच्छा रहता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है. मां लक्ष्मी ऐसे घर में में अपनी कृपा बनाए रखती हैं. घर में कमल के फूल का पौधा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में लगाना शुभ होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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