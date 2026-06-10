घर में रखे नकली पौधे कहीं आपकी खुशियों को तो नहीं डस रहे? जानिए क्या कहता है वास्तु!

Vastu Tips for Artificial Plants: आजकल फ्लैट छोटे होने लगे हैं. धूप भी घर के अंदर तक नहीं आती. इसके ऊपर से भागदौड़ भरी जिंदगी है. ऐसे में असली पौधों की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि लोग अब घरों को सजाने के लिए नकली पौधों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. सोशल मीडिया और बदलते इंटीरियर ट्रेंड ने भी इसे बढ़ावा दिया है.
इन्हें न तो रोज पानी देना पड़ता है और न ही धूप दिखानी पड़ती है. लेकिन सुंदर दिखने वाली ये चीजें घर के माहौल पर कैसा असर डालती हैं? वास्तु शास्त्र इसी बात को समझने की सलाह देता है.
भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को सिर्फ सजावट की चीज नहीं माना गया है. हमारे यहां तुलसी, मनी प्लांट और बैंबू जैसे पौधों को तरक्की और खुशहाली का जरिया माना जाता है. असली पौधे घर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं.
वे माहौल में एक नई ताजगी और मानसिक शांति लेकर आते हैं. दूसरी तरफ नकली पौधे केवल देखने में अच्छे लगते हैं. उनमें असली जीवन और प्राकृतिक ऊर्जा नहीं होती है. इसलिए वास्तु शास्त्र नकली पौधों को लेकर कुछ खास नियम और संतुलन बनाने की बात कहता है.
वास्तु नियमों के अनुसार घर में सूखी, टूटी या बेजान चीजें रखना ठीक नहीं माना जाता. ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं. यही वजह है कि कई लोग नकली पौधों को घर में रखना पूरी तरह गलत मानते हैं. हालांकि आजकल के वास्तु एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं सोचते. उनका कहना है कि हर नकली पौधा नुकसान नहीं पहुंचाता. अगर आप घर में साफ सफाई रखते हैं और सही दिशा का ध्यान रखते हैं, तो ये पौधे सिर्फ सजावट का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं.
दिक्कत तब शुरू होती है जब इन नकली पौधों पर धूल जमने लगती है. कई बार लोग पुराने, फीके और टूटे हुए प्लास्टिक के फूल महीनों तक कोने में छोड़ देते हैं. ऐसी अनदेखी से घर का वातावरण भारी होने लगता है. गंदे और उपेक्षित सजावटी सामान को देखकर मन में भी उदासी आने लगती है. वास्तु के अनुसार कुछ खास जगहों पर नकली पौधे भूलकर भी नहीं रखने चाहिए. जैसे पूजा घर के पास हमेशा ताजे और असली फूल ही रखने चाहिए.
वहां नकली फूल रखने से आध्यात्मिक ऊर्जा कम होती है. इसी तरह बेडरूम में बहुत ज्यादा प्लास्टिक के पौधे रखने से कमरे का माहौल बोझिल हो जाता है. मुख्य द्वार पर भी धूल से सने नकली पौधे नहीं लगाने चाहिए. क्योंकि यहीं से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है.
अगर आप अपने घर में नकली पौधे रखना ही चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ख्याल जरूर रखें. हमेशा अच्छी क्वालिटी के और असली दिखने वाले हरे पौधे ही खरीदें. उन पर धूल मत जमने दें और नियमित रूप से उनकी सफाई करें. अगर कोई पौधा टूट जाए या उसका रंग उड़ जाए, तो उसे तुरंत हटा दें.
घर में बहुत ज्यादा कांटेदार या अजीब डिजाइन वाले नकली पौधे न लाएं. कोशिश करें कि पूरे घर को प्लास्टिक के पौधों से न भरें. घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए असली और नकली पौधों के बीच एक सही संतुलन बनाकर रखना सबसे अच्छा होता है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)