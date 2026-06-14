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Vastu Tips: देवी-देवता की तस्वीर बेडरूम में लगाएं या नहीं? हो जाए बड़ा नुकसान उससे पहले जान लें सही वास्तु नियम

घर में सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि कुछ वास्तु टिप्स और नियमों का ध्यान रखें. ऐसे वास्तु नियम जिनका पालन करने से घर का माहौल अच्छा रहता है और कोई भी वास्तु दोष नहीं लगता है. घर का बेडरूम किसी वैवाहिक जोड़े के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 14, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:23 PM IST
Vastu Tips: देवी-देवता की तस्वीर बेडरूम में लगाएं या नहीं? हो जाए बड़ा नुकसान उससे पहले जान लें सही वास्तु नियम
Image Credit: AI (Vastu Tips)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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