वास्तु अनुसार, अगर कोई कपल अपने बेडरूम में किसी गुरु या देवी-देवता की फोटो लगाता है तो यहा उसके वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है. इसके अलावा इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किसी भी मृत व्यक्ति की फोटो को शादीशुदा कपल अपने बेडरूम में न लगाएं. बेडरूम में ऐसी फोटो भी कभी नहीं लगाना चाहिए जिसमें भगवान युद्ध करते हुए दिखाए गए हैं. ऐसी फोटो कपल के बीच में लड़ाई को बढ़ा सकती है. घर की शांति खत्म होने लगती है और आए दिन क्लेश होता है.