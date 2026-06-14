घर में सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि कुछ वास्तु टिप्स और नियमों का ध्यान रखें. ऐसे वास्तु नियम जिनका पालन करने से घर का माहौल अच्छा रहता है और कोई भी वास्तु दोष नहीं लगता है. घर का बेडरूम किसी वैवाहिक जोड़े के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है. जहां पर जोड़े का ज्यादा से ज्यादा समय बीतता है. ऐसे में जरूरी है कि बेडरूम में कोई वास्तु दोष न लगे इसका ध्यान रखें.
किसी शादीशुदा जोड़े को बेडरूम में देवी-देवताओं की फोटो लगानी चाहिए या नहीं, विशेष हनुमान जी की फोटो व अन्य फोटो को बेडरूम में लगाने को लेकर क्या नियम हैं? इस बारे में विस्तार से जानेंगे. ताकि संभावित परेशानियों को पैदा होने से रोका जा सके.
वास्तु अनुसार, अगर कोई कपल अपने बेडरूम में किसी गुरु या देवी-देवता की फोटो लगाता है तो यहा उसके वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है. इसके अलावा इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किसी भी मृत व्यक्ति की फोटो को शादीशुदा कपल अपने बेडरूम में न लगाएं. बेडरूम में ऐसी फोटो भी कभी नहीं लगाना चाहिए जिसमें भगवान युद्ध करते हुए दिखाए गए हैं. ऐसी फोटो कपल के बीच में लड़ाई को बढ़ा सकती है. घर की शांति खत्म होने लगती है और आए दिन क्लेश होता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में हनुमान जी की फोटो लगाना कतई अच्छा नहीं माना जाता है. हनुमान जी ब्रह्मचारी है और बेडरूम एक ऐसी जगह है जो ब्रह्मचर्य से बिल्कुल उलट है. कपल के बीच तलान और भारीपन बना रह सकता है. चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और नींद से जुड़ी परेशानियां हो सकती है. वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती है.
अगर आप चाहते हैं कि बेडरूम में कोई फोटो होना चाहिए जिससे रूम सजावट में चार चांद लग जाए और वास्तु दोष भी न लगे तो आपको कुछ चुनिंदा फोटो ही अपने बेडरूम में लगाना चाहिए. जैसे, बेडरूम में राधा-कृष्ण की फोटो लगाएं. हालांकि, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि राधा जी या कृष्ण जी की ऐसी फोटो न लगाएं जिसमें दोनों अकेल दिखते हों. जोड़े वाली राधा-कृष्ण की फोटों कपल के बीच के लगाव और प्रेम को बढ़ाता है.
ध्यान दें कि कपल अपनी ही फोटो को फ्रेम करवाकर अगर बेडरूम में लगाएं आपस का प्रेम बढ़ेगा. लेकिन यहां भी ध्यान रखें कि कभी भी दोनों पति-पत्नी अपनी अकेले की फोटो न लगाए. ऐसा करने से दोनों के बीच की दूरी बढ़ सकती है.
(Disclaimer-- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)