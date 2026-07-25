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क्या आपके घर में भी गलत दिशा में रखा है टीवी या वाई-फाई राउटर? जानिए इलेक्ट्रॉनिक्स सामान रखने की सही दिशा

घर में टीवी, वाई फाई राउटर और चार्जिंग पॉइंट्स जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को दक्षिण पूर्व में रखना वास्तु के अनुसार सबसे शुभ माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मकता बढ़ती है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 25, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:17 AM IST
क्या आपके घर में भी गलत दिशा में रखा है टीवी या वाई-फाई राउटर? जानिए इलेक्ट्रॉनिक्स सामान रखने की सही दिशा

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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