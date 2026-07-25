/क्या आपके घर में भी गलत दिशा में रखा है टीवी या वाई-फाई राउटर? जानिए इलेक्ट्रॉनिक्स सामान रखने की सही दिशा

आजकल हर घर में टीवी, वाई फाई राउटर, लैपटॉप और ढेरों चार्जिंग पॉइंट्स मौजूद हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गलत जगह रखे ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके घर का माहौल बिगाड़ सकते हैं.
वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि बिजली के सामान से निकलने वाली तरंगें घर की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं. अगर इन्हें गलत दिशा में रखा जाए, तो घर में बिना बात का तनाव, सिरदर्द और नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है. इसलिए इन सामानों की सही दिशा जानना बहुत जरूरी है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, उन्हें दक्षिण पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है. दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि तत्व की दिशा माना जाता है.
टीवी, वाई फाई राउटर, माइक्रोवेव और मोबाइल चार्जर जैसे उपकरण भी गर्मी और ऊर्जा पैदा करते हैं. इसलिए इन्हें इस दिशा में रखने से घर का संतुलन बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
घर के लिविंग रूम में टीवी को हमेशा दक्षिण पूर्व की दीवार पर लगाना चाहिए. इससे टीवी देखते समय घर के सदस्यों का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहेगा, जो देखने वालों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है.
इसी तरह वाई फाई राउटर को भी दक्षिण पूर्व दिशा के किसी कोने में रखना चाहिए. इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और रुकावटें दूर होती हैं.
ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को जल और भगवान का स्थान माना जाता है. इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में गलती से भी टीवी, राउटर या हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान नहीं रखना चाहिए.
ऐसा करने से घर के लोगों के मन में अशांति, नींद में दिक्कत और कामकाज में परेशानियां आने लगती हैं. इसके अलावा बेडरूम के बिल्कुल सामने या सिरहाने के पास चार्जिंग पॉइंट या राउटर लगाने से भी बचना चाहिए.
इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए. खराब या टूटे हुए चार्जर, बंद पड़े पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स और उलझे हुए तारों को तुरंत घर से हटा देना चाहिए.
उलझे हुए तार घर में आर्थिक तरक्की को रोकते हैं और तनाव पैदा करते हैं. बिजली के स्विच बोर्ड और चार्जिंग पॉइंट्स का सही इस्तेमाल करके आप अपने घर में खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स को हमेशा बनाए रख सकते हैं.
(Disclaimer): यह जानकारी वास्तु शास्त्र की मान्यताओं और पारंपरिक सिद्धांतों पर आधारित है. इसे सामान्य गृह सुधार और वास्तु सुझाव के रूप में ही देखें.