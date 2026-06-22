Vastu tips for gifts: जब हम किसी को कोई तोहफा देते हैं, तो उसके पीछे हमारा प्यार, सम्मान या किसी की मदद करने का भाव होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इस प्यारे से तोहफे का असर हमारे रिश्तों और किस्मत पर भी पड़ता है. अक्सर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदकर दूसरों को दे देते हैं.
मगर वास्तु शास्त्र के नियमों के मुताबिक, उपहारों का लेन देन करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए. एक गलत तोहफा आपके अच्छे भले रिश्ते को पलभर में बिगाड़ सकता है. वहीं, सही तोहफा आपके भाग्य को चमका सकता है. अगर हम वास्तु के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश को देखें, तो उसमें घर की चीजों और लेन देन के शुभ अशुभ असर के बारे में बहुत विस्तार से समझाया गया है.
विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ के अनुसार, हर वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है, जो लेने और देने वाले दोनों पर असर डालती है. इस ग्रंथ के नियमों के आधार पर, हमें कभी भी किसी दूसरे का दिया हुआ गिफ्ट किसी तीसरे इंसान को नहीं देना चाहिए. इसके अलावा, घर में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें तोहफे में देना सबसे शुभ माना जाता है. वहीं, दिखावे या सजावट की चीजें देने से बचना चाहिए.
अगर आप किसी को सजने संवरने का सामान या कॉस्मेटिक्स देना चाहते हैं, तो यह सिर्फ अपने बहुत करीबी लोगों को ही दें. लव लाइफ या दोस्तों को कभी भी कांच की चीजें या ताजमहल जैसी चीजें गिफ्ट न करें. यहाँ तक कि बिना सोचे समझे देवी देवताओं की मूर्तियां भी उपहार में देने से बचना चाहिए.
कुछ उपहार ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तु में गुड लक यानी खुशहाली लाने वाला माना गया है. जैसे चांदी का संबंध सीधे तौर पर चंद्रमा से होता है. इसलिए चांदी का सिक्का या बर्तन गिफ्ट में देना या लेना घर में सुख शांति लाता है. इसी तरह सात सफेद दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर या मूर्ति देना भी बहुत अच्छा होता है. यह सामने वाले के करियर और बिजनेस को नई रफ्तार देती है.
मिट्टी के बने सुंदर शोपीस या बर्तन मिलने से आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल जाता है. फेंगशुई की बात करें, तो लाफिंग बुद्धा को खुद खरीदने के बजाय अगर कोई आपको गिफ्ट करे, तो यह आपकी आर्थिक तंगी को दूर कर देता है.
तोहफा देते समय सामने वाले के साथ आपके रिश्ते का मकसद क्या है, यह जानना भी बहुत जरूरी है. अगर आप अपने किसी गुरु या सीनियर को कुछ देना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा एक अच्छी कलम या पुस्तक भेंट करें. प्यार के रिश्ते में खुशबूदार चीजें, सुंदर कपड़े या ताजे फूल देना सबसे बढ़िया रहता है. किसी शादी ब्याह के मौके पर कपड़े, मिठाई या घर गृहस्थी के काम आने वाली चीजें देनी चाहिए.
वहीं, अगर किसी के घर बच्चा हुआ है, तो उसे चांदी की कोई छोटी सी चीज जरूर गिफ्ट करें. पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने के लिए घड़ी सबसे बेस्ट गिफ्ट है. दोस्तों को आप चॉकलेट या म्यूजिक से जुड़ी चीजें दे सकते हैं. अगर किसी से रिश्ता टूट गया हो और आप उसे दोबारा जोड़ना चाहते हैं, तो खुशबूदार मोमबत्ती या घड़ी तोहफे में दें.
आखिर में एक और जरूरी बात, जो बहुत से लोग भूल जाते हैं. तोहफे के साथ साथ उसकी पैकिंग का रंग भी बहुत मायने रखता है. कभी भी काले या बहुत गहरे चमकीले रंगों के पेपर में गिफ्ट पैक करके न दें, क्योंकि इन्हें वास्तु में नकारात्मक माना जाता है. हमेशा हल्के और प्यारे रंगों का ही इस्तेमाल करें.
यह सादा सा दिखने वाला रिवाज आज के जमाने में भी उतना ही सच है. यह सिर्फ एक लेन देन नहीं, बल्कि अपनों के प्रति हमारी भावनाओं का आईना है. तो भाई, अगली बार जब भी किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदने जाएं, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि आपके रिश्ते हमेशा मीठे और मजबूत बने रहें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)