/लाख कोशिशों के बाद भी खाली रहती है जेब? घर की इस दिशा में रखें मिट्टी की गुल्लक, खिंचा चला आएगा पैसा

महीने भर खून-पसीना बहाने के बाद भी अगर जेब खाली रहे, तो निराशा होना लाजमी है. कई बार हम दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा घर में टिकता ही नहीं है. हम इसे अपनी बुरी किस्मत मान लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की मानें तो इसके पीछे घर के दोष भी हो सकते हैं.
वास्तु में घर के भीतर रखी चीजों की दिशा का हमारे आर्थिक जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है. इन्हीं में से एक बेहद असरदार चीज है मिट्टी का गुल्लक. अगर इसे सही तरीके और सही दिशा में रखा जाए, तो यह आपकी रुकी हुई बरकत को वापस ला सकता है.
चलिए जानते हैं कि गुल्लक को लेकर वास्तु के वो कौन से आसान नियम हैं, जो आपकी किस्मत चमका सकते हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर दिशा को धन के देवता भगवान कुबेर का स्थान माना जाता है. अगर आप अपने घर में पैसे की बचत शुरू करना चाहते हैं, तो मिट्टी के गुल्लक को हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें.
ऐसा करने से घर में नए आर्थिक अवसर आते हैं और पैसों की तंगी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है. वहीं, अगर आपके पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, तो गुल्लक को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना सबसे बेहतर होता है.
ये दिशा आपके पैसे को स्थिरता देती है, जिससे फिजूलखर्ची पर लगाम लगती है और बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है.
आजकल बाजार में प्लास्टिक, लोहे, स्टील और लकड़ी के कई फैंसी गुल्लक मिलते हैं. लेकिन वास्तु के नियमों के मुताबिक, हमेशा मिट्टी का गुल्लक ही इस्तेमाल करना चाहिए.
मिट्टी को हिंदू शास्त्रों में पृथ्वी तत्व से जोड़ा गया है, जो स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है. मिट्टी के गुल्लक में रखा पैसा सुरक्षित रहता है और लगातार बढ़ता है. प्लास्टिक या मेटल के गुल्लक में वह सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती जो मिट्टी के बर्तन में पाई जाती है. इसलिए जब भी बचत की शुरुआत करें, तो एक प्यारा सा मिट्टी का गुल्लक ही घर लेकर आएं.
एक बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में रखा गुल्लक कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होना चाहिए. वास्तु में खाली गुल्लक को कंगाली और सूखे का प्रतीक माना जाता है.
जब भी आप नया गुल्लक लाएं, तो सबसे पहले उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार एक, पांच या दस रुपये का सिक्का जरूर डालें. गुल्लक में हमेशा कुछ न कुछ पैसे बने रहने चाहिए, भले ही वह एक छोटा सा नोट ही क्यों न हो. यह गुल्लक आपके घर में पैसों के निरंतर बहाव को बनाए रखने का काम करता है.
गुल्लक को रखने के स्थान का भी बहुत महत्व है. इसे कभी भी बाथरूम या टॉयलेट के पास वाली दीवार से सटाकर न रखें. इन जगहों पर निगेटिव एनर्जी होती है, जिससे आपका संचित धन बीमारी या फालतू के कामों में बर्बाद होने लगता है.
इसके अलावा, सीढ़ियों के नीचे भी गुल्लक रखना सख्त मना है, क्योंकि वहां रखने से आपकी तरक्की रुक जाती है. गुल्लक को किसी अंधेरे या कबाड़ वाले कोने में रखने की बजाय हमेशा साफ-सुथरी और रोशनी वाली जगह पर ही स्थापित करें.
उजाले वाली जगह पर रखने से गुल्लक में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)