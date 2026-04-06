Vastu Tips: यमराज की दिशा में है मुख्य द्वार तो लग सकता है भयंकर वास्तु दोष? घर को बचाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

South Facing Main Door Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार का बहुत महत्व बताया गया है. जिस घर के मुख्य द्वार की दिशा गलत होती है उस घर में वास्तु दोष फैलने लगता है. जिससे धन हानि से लेकर अशुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है और नकारात्मकता का संचार होता है. मुख्य द्वार के लिए दक्षिण दिशा को अशुभ माना जाता है क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं जो मृत्यु के देवता हैं. आइए जानें दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार के लिए कौन से वास्तु उपाय करें ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके.

दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार का होना अशुभ क्यों होता है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार का होना अशुभ माना जाता है. यही कारण है कि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए. मुख्य द्वार घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहीं से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है. ऐसे में मुख्य द्वार की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए. जहां तक दक्षिण दिशा की बात करें तो वास्तु अनुसार दक्षिण दिशा यम की दिशा है और इस दिशा में मुख्य द्वार होना हनिकारक परिणाम दे सकता है. घर-परिवार में आर्थिक हानि, शारीरिक और मानसिक कष्ट से लेकर परिवारजन में मनमुटाव बढ़ सकता है.

दक्षिण दिशा के लिए वास्तु उपाय क्या हैं?

गणेश जी का चित्र लगाएं

घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो इसके बुरे परिणाम से बचने के लिए प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश का चित्र लगाएं. इससे गणेश जी घर के कामों में आने वाले विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे. घर-परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी.

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स्वास्तिक का चिह्न बनाएं

घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो इसके लिए एक नियमित उपाय कर सकते हैं. हर दिन साफ-सफाई के बाद मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिह्न बनाएं. अगर हर दिन ऐसा करना संभव नहीं है तो घर के मेन गेट पर पर्मानेंट स्वास्तिक का चिह्न बना दें. इससे घर में नकारात्मकता का कभी प्रवेश नहीं होगा. मुख्य द्वार पर चांदी का स्वास्तिक भी टांग सकते हैं.

पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं

मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाना कर हर तरह के वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है. ऐसी मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान जी नकारात्मक शक्तियों से घर की रक्षा करते हैं और घर पर आने वाली भारी संकट को भी दूर करते हैं.

मुख्य द्वार पर कैक्टस का पौधा लगाए

घर दक्षिणमुखी है तो इसका सबसे कारगर तोड़ यही है कि मुख्य द्वार के पास कैक्टस का पौधा लगाएं. कांटेदार पौधे सभी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर का नाश करते हैं जिससे ऐसी उर्जा का घर में प्रवेश नहीं हो पाता है.

मुख्य द्वार पर शीशा लगाएं

घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो दरवाजे के ठीक सामने की दीवार पर एक बड़ा शीशा लगाएं. इससे लाभ ही लाभ होगा. दरवाजा खुलते ही आने वाली नकारात्मक ऊर्जा शीशे से टकराएगी और लौट जाएगी, इस तरह घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा.

मुख्य द्वार के लिए सही दिशा क्या है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर-पूर्व दिशा है जिसे अति शुभ माना गया है क्योंकि यह दिशा देवताओं की मानी जाती है. इसके अलावा दक्षिण-पूर्व दिशा में भी मुख्य द्वार का होना अच्छा माना जाता है. वैसे इसका ध्यान रखें कि मुख्य द्वार कभी भी दक्षिण-पश्चिम दिशा में न बनवाएं. घर में सकारात्मकता बनी रहे, सुख-समृद्धि की आवक हो और मानसिक रूप से घर के लोग शांत रहें, इसके लिए जरूरी है कि मुख्य द्वार की दिशा सही रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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