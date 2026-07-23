/घर के बाहर नेम प्लेट लगाते समय न करें ये गलतियां, आज ही अपनाएं ये वास्तु टिप्स और देखें बदलाव

घर का मेन गेट सिर्फ आने-जाने का जरिया नहीं होता है. वास्तु के हिसाब से देखें, तो यही वो जगह है जहां से घर में अच्छी और बुरी दोनों तरह की एनर्जी एंट्री लेती हैं. दरवाजे पर लगी नेम प्लेट एक तरह से आपके घर का विजिटिंग कार्ड है.
अगर इसे सही तरीके से लगाया जाए, तो घर में सुख-शांति और पॉजिटिविटी बनी रहती है. वहीं, अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, तो घर का माहौल भी बिगड़ सकता है. चलिए, आज बात करते हैं कि घर के बाहर नेम प्लेट लगाते वक्त किन-किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.
नेम प्लेट के ठीक ऊपर एक छोटी सी फोकस लाइट जरूर लगवाएं. अगर इस लाइट में पीले रंग का बल्ब इस्तेमाल करेंगे, तो और भी बढ़िया रहेगा.
रोशनी इस तरह पड़नी चाहिए कि आपका नाम दूर से एकदम साफ और चमकता हुआ दिखाई दे. जानकारों का कहना है कि चमकती हुई नेम प्लेट तरक्की के नए रास्ते खोलती है और घर में खुशहाली लाती है.
नेम प्लेट लगाने के लिए सबसे सही जगह और दिशा चुनना बहुत मायने रखता है. वास्तु में पूर्व दिशा को सबसे शुभ और पॉजिटिव माना गया है, इसलिए नेम प्लेट को पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा रहता है. एक बात का और ध्यान रखें. जब आप घर के बाहर खड़े हों, तो नेम प्लेट हमेशा आपके राइट साइड की तरफ होनी चाहिए.
बहुत से लोग नेम प्लेट पर भगवान की फोटो या कोई निशान बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए. वास्तु के हिसाब से इसे सही नहीं माना जाता.
अगर आप कोई शुभ प्रतीक बनवाना ही चाहते हैं, तो स्वास्तिक या ओम् बनवा सकते हैं. इससे आस-पास का माहौल शांत रहता है और नेगेटिविटी दूर रहती है.
नेम प्लेट किस मटीरियल से बनी है, इसका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. सागन या किसी अच्छी लकड़ी और कुदरती पत्थर की बनी नेम प्लेट सबसे बेस्ट मानी जाती है.
प्लास्टिक की नेम प्लेट लगवाने से बचें, क्योंकि यह घर के माहौल पर उल्टा असर डाल सकती है. नेम प्लेट पर सिर्फ अपना नाम और प्रोफेशन ही लिखवाएं. नाम लिखने के लिए सुनहरे यानी गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना बहुत शुभ रहता है.
डिस्क्लैमर: यह लेख वास्तुशास्त्र की पुरानी मान्यताओं और आम जानकारियों के आधार पर लिखा गया है. इसका मकसद सिर्फ आपको बेसिक जानकारी देना है. अपने घर में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.